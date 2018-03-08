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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月07日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      153143  
2353   宏碁                 99648  
00632R 元大台灣50反1        58545  
3481   群創                 45161  
2317   鴻海                 44182  
2888   新光金               41825  
2363   矽統                 39731  
00633L 富邦上証正2          37679  
2344   華邦電               36768  
3006   晶豪科               35697  
00677U 富邦VIX              33924  
2891   中信金               33913  
2399   映泰                 32805  
2409   友達                 32563  
3090   日電貿               31779  
2371   大同                 31211  
2330   台積電               30391  
2448   晶電                 27348  
2883   開發金               25532  
2915   潤泰全               24699  
2337   旺宏                 23675  
2303   聯電                 23557  
2313   華通                 23240  
2377   微星                 22905  
2002   中鋼                 21376  
2367   燿華                 21174  
3026   禾伸堂               20366  
2886   兆豐金               19943  
2027   大成鋼               19344  
3661   世芯-KY              18794
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