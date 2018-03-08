[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月07日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 153143 2353 宏碁 99648 00632R 元大台灣50反1 58545 3481 群創 45161 2317 鴻海 44182 2888 新光金 41825 2363 矽統 39731 00633L 富邦上証正2 37679 2344 華邦電 36768 3006 晶豪科 35697 00677U 富邦VIX 33924 2891 中信金 33913 2399 映泰 32805 2409 友達 32563 3090 日電貿 31779 2371 大同 31211 2330 台積電 30391 2448 晶電 27348 2883 開發金 25532 2915 潤泰全 24699 2337 旺宏 23675 2303 聯電 23557 2313 華通 23240 2377 微星 22905 2002 中鋼 21376 2367 燿華 21174 3026 禾伸堂 20366 2886 兆豐金 19943 2027 大成鋼 19344 3661 世芯-KY 18794
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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