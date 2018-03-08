[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/07 107/03/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.31030 10.30940 0.00090 0.00873 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.71610 9.70510 0.01100 0.11334 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.89400 9.88170 0.01230 0.12447 中國信託台灣活力基金 14.02000 14.03000 -0.01000 -0.07128 中國信託台灣優勢基金 16.77000 16.78000 -0.01000 -0.05959 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.18000 9.07000 0.11000 1.21279 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64820 9.64360 0.00460 0.04770 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25750 9.25310 0.00440 0.04755 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.13940 10.13330 0.00610 0.06020 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.72750 9.72160 0.00590 0.06069 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.16930 10.08410 0.08520 0.84489 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.99110 8.91580 0.07530 0.84457 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.25070 11.13640 0.11430 1.02636 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.31720 10.21240 0.10480 1.02620 中國信託智能運動基金-台幣 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 中國信託智能運動基金-美元 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96410 10.96400 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.62310 9.62550 -0.00240 -0.02493 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.50090 9.50330 -0.00240 -0.02525 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.81150 9.81320 -0.00170 -0.01732 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.68270 9.68440 -0.00170 -0.01755 中國信託精穩基金 17.76000 17.81550 -0.05550 -0.31153 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 63.82000 63.76000 0.06000 0.09410 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.58180 38.10010 -0.51830 -1.36036 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23100 11.23000 0.00100 0.00890 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71870 10.67910 0.03960 0.37082 元大上證50基金 33.26000 33.42000 -0.16000 -0.47876 元大大中華TMT基金-人民幣 12.90000 12.76000 0.14000 1.09718 元大大中華TMT基金-新台幣 11.90000 11.73000 0.17000 1.44928 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.21000 13.02000 0.19000 1.45929 元大大中華價值指數基金-美元 13.48600 13.23900 0.24700 1.86570 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.28800 16.97500 0.31300 1.84389 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.43500 11.30800 0.12700 1.12310 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.38500 11.21900 0.16600 1.47963 元大中國平衡基金-人民幣 3.26000 3.23000 0.03000 0.92879 元大中國平衡基金-新台幣 15.07000 14.87000 0.20000 1.34499 元大中國高收益點心債券基金 11.28960 11.26930 0.02030 0.18014 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.59600 45.58640 0.00960 0.02106 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32440 10.34090 -0.01650 -0.15956 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64420 9.65970 -0.01550 -0.16046 元大中國機會債券基金-新台幣 9.83590 9.81620 0.01970 0.20069 元大巴西指數基金 7.03200 6.99500 0.03700 0.52895 元大巴菲特基金 29.11000 29.21000 -0.10000 -0.34235 元大日經225基金 26.76000 26.96000 -0.20000 -0.74184 元大台商收成基金 23.96000 23.99000 -0.03000 -0.12505 元大台灣50單日反向1倍基金 12.97000 12.88000 0.09000 0.69876 元大台灣50單日正向2倍基金 35.86000 36.42000 -0.56000 -1.53762 元大台灣中型100基金 31.58000 31.54000 0.04000 0.12682 元大台灣加權股價指數基金 24.73900 24.82300 -0.08400 -0.33840 元大台灣卓越50基金 81.88000 82.33000 -0.45000 -0.54658 元大台灣金融基金 16.61000 16.68000 -0.07000 -0.41966 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.42000 30.42000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 25.74000 25.74000 0.00000 0.00000 元大台灣電子科技基金 36.20000 36.38000 -0.18000 -0.49478 元大全球ETF成長組合基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 元大全球ETF穩健組合基金 14.50000 14.42000 0.08000 0.55479 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.02000 12.91000 0.11000 0.85205 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957 元大全球不動產證券化基金-美元 12.64500 12.53200 0.11300 0.90169 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.12000 9.02000 0.10000 1.10865 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.98000 6.91000 0.07000 1.01302 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.02000 7.97000 0.05000 0.62735 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544 元大全球股票入息基金-美元配息 10.28000 10.20700 0.07300 0.71520 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32710 10.32630 0.00080 0.00775 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.60880 9.60810 0.00070 0.00729 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.21210 9.21290 -0.00080 -0.00868 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.62590 8.62660 -0.00070 -0.00811 元大全球新興市場精選組合基金 14.21000 14.05000 0.16000 1.13879 元大全球農業商機基金 16.54000 16.48000 0.06000 0.36408 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 元大印尼指數基金 9.64100 9.73000 -0.08900 -0.91470 元大印度指數基金 9.51500 9.59400 -0.07900 -0.82343 元大印度基金 12.46000 12.55000 -0.09000 -0.71713 元大多多基金 18.90000 18.94000 -0.04000 -0.21119 元大多福基金 55.31000 54.95000 0.36000 0.65514 元大亞太成長基金 10.16000 10.04000 0.12000 1.19522 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.62420 8.60700 0.01720 0.19984 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.22200 7.20750 0.01450 0.20118 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.10700 9.98400 0.12300 1.23197 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 元大卓越基金 49.93000 50.04000 -0.11000 -0.21982 元大店頭基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774 元大美元貨幣市場基金-美元 10.17770 10.17720 0.00050 0.00491 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.03170 9.04150 -0.00980 -0.10839 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.15290 30.15120 0.00170 0.00564 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.72320 35.87030 -0.14710 -0.41009 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.53730 19.58420 -0.04690 -0.23948 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.49980 18.40920 0.09060 0.49215 元大美國政府7至10年期債券基金 36.83550 36.81420 0.02130 0.05786 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.58930 20.58970 -0.00040 -0.00194 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.93950 17.93980 -0.00030 -0.00167 元大高科技基金 17.22000 17.26000 -0.04000 -0.23175 元大得利貨幣市場基金 16.22070 16.22050 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95890 11.95870 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 元大華夏中小基金 8.92000 8.77000 0.15000 1.71038 元大新中國基金-人民幣 12.22000 12.11000 0.11000 0.90834 元大新中國基金-美元 12.49100 12.33700 0.15400 1.24828 元大新中國基金-新台幣 11.81000 11.67000 0.14000 1.19966 元大新主流基金 24.51000 24.50000 0.01000 0.04082 元大新東協平衡基金-美元 10.43600 10.43600 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-新台幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 13.44000 13.23000 0.21000 1.58730 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.76790 10.83370 -0.06580 -0.60736 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.88000 10.90520 -0.02520 -0.23108 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.80870 10.83560 -0.02690 -0.24826 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.68690 9.71100 -0.02410 -0.24817 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.96780 9.97660 -0.00880 -0.08821 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.74100 9.74960 -0.00860 -0.08821 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.61650 9.62660 -0.01010 -0.10492 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40100 9.41090 -0.00990 -0.10520 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.75020 9.75960 -0.00940 -0.09632 元大新興亞洲基金 12.03000 11.84000 0.19000 1.60473 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.80090 9.79050 0.01040 0.10623 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.79110 9.78070 0.01040 0.10633 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.56480 9.55620 0.00860 0.08999 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.55510 9.54650 0.00860 0.09009 元大萬泰貨幣市場基金 15.07290 15.07270 0.00020 0.00133 元大經貿基金 35.79000 35.73000 0.06000 0.16793 元大實質多重資產基金-人民幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 元大實質多重資產基金-美元 9.86400 9.80000 0.06400 0.65306 元大實質多重資產基金-新台幣 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 元大滬深300單日反向1倍基金 13.72000 13.64000 0.08000 0.58651 元大滬深300單日正向2倍基金 18.63000 18.88000 -0.25000 -1.32415 元大精準中小基金 21.92000 21.80000 0.12000 0.55046 元大摩臺基金 38.14000 38.30000 -0.16000 -0.41775 元大標普500基金 24.02000 23.96000 0.06000 0.25042 元大標普500單日反向1倍基金 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 元大標普500單日正向2倍基金 31.94000 31.81000 0.13000 0.40868 元大標智滬深300基金 19.31000 19.42000 -0.11000 -0.56643 元大歐洲50基金 23.79000 23.78000 0.01000 0.04205 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.66100 9.61610 0.04490 0.46693 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12400 10.12370 0.00030 0.00296 元大績效基金 51.29000 51.28000 0.01000 0.01950 元大韓國KOSPI200基金 23.31000 23.11000 0.20000 0.86543 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763 日盛上選基金 31.23000 31.20000 0.03000 0.09615 日盛小而美基金 18.74000 18.71000 0.03000 0.16034 日盛中國內需動力基金 11.57000 11.45000 0.12000 1.04803 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70660 11.70990 -0.00330 -0.02818 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.08130 10.08410 -0.00280 -0.02777 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.06280 12.06430 -0.00150 -0.01243 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.38170 10.38290 -0.00120 -0.01156 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.81300 10.81520 -0.00220 -0.02034 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.29010 9.29190 -0.00180 -0.01937 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.70000 12.49000 0.21000 1.68135 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.11000 12.90000 0.21000 1.62791 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.86000 12.66000 0.20000 1.57978 日盛日盛基金 13.90000 13.91000 -0.01000 -0.07189 日盛目標收益組合基金(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 日盛全球抗暖化基金 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04970 10.03100 0.01870 0.18642 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.69000 9.67200 0.01800 0.18610 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.78170 9.76430 0.01740 0.17820 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.43430 9.41760 0.01670 0.17733 日盛全球新興債券基金A 10.93170 10.92510 0.00660 0.06041 日盛全球新興債券基金B 8.69790 8.69260 0.00530 0.06097 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44810 2.44890 -0.00080 -0.03267 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.75320 1.75380 -0.00060 -0.03421 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38450 0.38450 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27650 0.27650 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.64530 12.64870 -0.00340 -0.02688 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.93560 8.93800 -0.00240 -0.02685 日盛亞洲機會基金 7.80000 7.69000 0.11000 1.43043 日盛首選基金 16.36000 16.35000 0.01000 0.06116 日盛高科技基金 16.51000 16.52000 -0.01000 -0.06053 日盛貨幣市場基金 14.73940 14.73920 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 36.28000 36.40000 -0.12000 -0.32967 日盛精選五虎基金 36.68000 36.76000 -0.08000 -0.21763 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45750 13.45740 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.50000 35.43000 0.07000 0.19757 台新MSCI中國基金 22.22000 21.72000 0.50000 2.30203 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.46000 18.33000 0.13000 0.70922 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.45000 20.76000 -0.31000 -1.49326 台新大眾貨幣市場基金 14.13360 14.13350 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.79360 9.81110 -0.01750 -0.17837 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84900 10.82730 0.02170 0.20042 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.87530 9.85720 0.01810 0.18362 台新中國通基金 47.11000 47.24000 -0.13000 -0.27519 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.44100 16.20700 0.23400 1.44382 台新中國精選中小基金 12.11000 11.86000 0.25000 2.10793 台新主流基金 23.93000 24.07000 -0.14000 -0.58164 台新北美收益資產證券化基金(A) 17.89000 17.79000 0.10000 0.56211 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61420 0.61090 0.00330 0.54019 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46980 0.46730 0.00250 0.53499 台新台灣中小基金 37.71000 37.78000 -0.07000 -0.18528 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.21230 9.20400 0.00830 0.09018 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31130 9.24630 0.06500 0.70298 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.32000 8.26000 0.06000 0.72639 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.22710 10.15570 0.07140 0.70305 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.87450 10.82220 0.05230 0.48327 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.50420 11.44890 0.05530 0.48302 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 台新印度基金 15.38000 15.46000 -0.08000 -0.51746 台新亞美短期債券基金 10.88470 10.87160 0.01310 0.12050 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.92820 8.93110 -0.00290 -0.03247 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31160 0.31160 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.03900 12.04290 -0.00390 -0.03238 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41380 0.41390 -0.00010 -0.02416 台新真吉利貨幣市場基金 11.07060 11.07040 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 29.98850 30.05020 -0.06170 -0.20532 台新智慧生活基金-美元 10.35950 10.28270 0.07680 0.74689 台新智慧生活基金-新台幣 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.49380 9.50100 -0.00720 -0.07578 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.21530 9.22380 -0.00850 -0.09215 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.90770 9.91510 -0.00740 -0.07463 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.62190 9.63080 -0.00890 -0.09241 台新新興市場債券基金(A類型) 10.46390 10.48680 -0.02290 -0.21837 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35610 0.35680 -0.00070 -0.19619 台新新興市場債券基金(B類型) 8.02100 8.03860 -0.01760 -0.21894 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28280 0.28340 -0.00060 -0.21171 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.58000 6.48000 0.10000 1.54321 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.27000 10.17400 0.09600 0.94358 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 18.47000 18.40000 0.07000 0.38043 未來資產全球大消費基金 14.84000 14.76000 0.08000 0.54201 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.01740 12.02440 -0.00700 -0.05821 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.92710 9.93300 -0.00590 -0.05940 未來資產亞洲新富基金 21.52000 21.28000 0.24000 1.12782 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54390 12.54370 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 未來資產新興市場債券基金A 8.99050 8.99110 -0.00060 -0.00667 未來資產新興市場債券基金B 7.04510 7.04550 -0.00040 -0.00568 未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.93650 10.93540 0.00110 0.01006 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.03580 10.03670 -0.00090 -0.00897 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48740 9.48870 -0.00130 -0.01370 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56030 10.56180 -0.00150 -0.01420 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54560 8.54790 -0.00230 -0.02691 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57270 9.57550 -0.00280 -0.02924 永豐中小基金 48.41000 48.45000 -0.04000 -0.08256 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90390 1.90450 -0.00060 -0.03150 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44560 2.44640 -0.00080 -0.03270 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.92700 8.93160 -0.00460 -0.05150 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11990 11.12560 -0.00570 -0.05123 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.78000 4.69000 0.09000 1.91898 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.09000 21.69000 0.40000 1.84417 永豐主流品牌基金 15.85000 15.82000 0.03000 0.18963 永豐永豐基金 33.64000 33.35000 0.29000 0.86957 永豐亞洲民生消費基金 12.66000 12.67000 -0.01000 -0.07893 永豐南非幣2021保本基金 12.75510 12.73560 0.01950 0.15311 永豐高科技基金 22.28000 21.95000 0.33000 1.50342 永豐貨幣市場基金 13.85580 13.85560 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12710 2.12610 0.00100 0.04703 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47450 2.47430 0.00020 0.00808 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.05150 8.04910 0.00240 0.02982 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.53070 10.52770 0.00300 0.02850 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.61640 7.59670 0.01970 0.25932 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.44400 11.41430 0.02970 0.26020 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.14000 9.07000 0.07000 0.77178 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.25000 20.10000 0.15000 0.74627 永豐臺灣加權ETF基金 53.51000 53.70000 -0.19000 -0.35382 永豐領航科技基金 37.35000 37.06000 0.29000 0.78251 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 45.42000 45.25000 0.17000 0.37569 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.38250 11.38130 0.00120 0.01054 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73450 9.73810 -0.00360 -0.03697 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73450 9.73810 -0.00360 -0.03697 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70460 9.70490 -0.00030 -0.00309 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70460 9.70490 -0.00030 -0.00309 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.74910 9.75280 -0.00370 -0.03794 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87600 9.87970 -0.00370 -0.03745 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69220 9.69220 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78020 9.78030 -0.00010 -0.00102 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.16000 11.99000 0.17000 1.41785 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.32000 11.10000 0.22000 1.98198 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.38000 12.14000 0.24000 1.97694 兆豐國際中小基金 14.51000 14.40000 0.11000 0.76389 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.78000 15.55000 0.23000 1.47910 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.85000 21.42000 0.43000 2.00747 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.32000 21.88000 0.44000 2.01097 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.25000 12.15000 0.10000 0.82305 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.05000 12.94000 0.11000 0.85008 兆豐國際生命科學基金 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.25770 10.23140 0.02630 0.25705 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.78250 10.75340 0.02910 0.27061 兆豐國際全球高股息基金 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038 兆豐國際全球基金 31.75000 31.52000 0.23000 0.72970 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.17950 10.17910 0.00040 0.00393 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.43500 9.44500 -0.01000 -0.10588 兆豐國際國民基金 22.86000 22.72000 0.14000 0.61620 兆豐國際第一基金 12.95000 12.79000 0.16000 1.25098 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.05390 10.05180 0.00210 0.02089 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.13080 8.12910 0.00170 0.02091 兆豐國際萬全基金 20.09000 19.92000 0.17000 0.85341 兆豐國際電子基金 25.27000 25.27000 0.00000 0.00000 兆豐國際綠鑽基金 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.77000 21.89000 -0.12000 -0.54820 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.40000 17.29000 0.11000 0.63621 兆豐國際豐台灣基金 31.71000 31.79000 -0.08000 -0.25165 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47640 12.47630 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16990 11.15560 0.01430 0.12819 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96550 11.95430 0.01120 0.09369 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78760 10.77350 0.01410 0.13088 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.60570 11.59040 0.01530 0.13201 合庫全球高收益債券基金B類型 8.39640 8.38560 0.01080 0.12879 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.80060 9.79120 0.00940 0.09600 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.27490 9.26280 0.01210 0.13063 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.35520 9.34270 0.01250 0.13379 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.62350 9.61090 0.01260 0.13110 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 合庫全球新興市場基金 9.73000 9.60000 0.13000 1.35417 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 合庫貨幣市場基金 10.10950 10.10940 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.92180 9.92500 -0.00320 -0.03224 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.18920 10.17430 0.01490 0.14645 合庫新興多重收益基金A類型 10.39020 10.37590 0.01430 0.13782 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.96430 11.95040 0.01390 0.11631 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.88730 13.86980 0.01750 0.12617 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.56540 9.54890 0.01650 0.17279 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.17190 10.15710 0.01480 0.14571 合庫新興多重收益基金B類型 8.36660 8.35510 0.01150 0.13764 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.51120 9.50000 0.01120 0.11789 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.79800 10.78570 0.01230 0.11404 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84320 10.84230 0.00090 0.00830 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.60050 10.60340 -0.00290 -0.02735 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91950 9.92390 -0.00440 -0.04434 安聯中國東協基金 16.38000 16.18000 0.20000 1.23609 安聯中國策略基金 16.05000 15.79000 0.26000 1.64661 安聯中華新思路基金-人民幣 14.82000 14.54000 0.28000 1.92572 安聯中華新思路基金-美元 14.95000 14.68000 0.27000 1.83924 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.33000 13.09000 0.24000 1.83346 安聯台灣大壩基金 24.80000 24.78000 0.02000 0.08071 安聯台灣科技基金 43.23000 43.30000 -0.07000 -0.16166 安聯台灣貨幣市場基金 12.46600 12.46590 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.24000 28.23000 0.01000 0.03542 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11620 10.10890 0.00730 0.07221 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11300 15.10290 0.01010 0.06687 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80060 9.79400 0.00660 0.06739 安聯四季成長組合基金-美元 11.66000 11.58000 0.08000 0.69085 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07200 12.06080 0.01120 0.09286 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13450 10.12350 0.01100 0.10866 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30590 12.29250 0.01340 0.10901 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70990 9.70060 0.00930 0.09587 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55180 9.54140 0.01040 0.10900 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27400 9.26390 0.01010 0.10903 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86280 11.84160 0.02120 0.17903 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93260 10.91300 0.01960 0.17960 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60870 10.59000 0.01870 0.17658 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.13080 9.11510 0.01570 0.17224 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.93420 8.91810 0.01610 0.18053 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.64620 8.63090 0.01530 0.17727 安聯全球人口趨勢基金 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.10000 35.00000 0.10000 0.28571 安聯全球油礦金趨勢基金 8.00000 7.96000 0.04000 0.50251 安聯全球計量平衡基金 12.67000 12.54000 0.13000 1.03668 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.10010 12.10470 -0.00460 -0.03800 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58660 10.59060 -0.00400 -0.03777 安聯全球新興市場基金 19.11000 18.87000 0.24000 1.27186 安聯全球農金趨勢基金 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 安聯全球綠能趨勢基金 9.59000 9.44000 0.15000 1.58898 安聯亞洲動態策略基金 25.19000 24.77000 0.42000 1.69560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00850 10.01050 -0.00200 -0.01998 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85770 9.85970 -0.00200 -0.02028 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.50940 84.52330 -0.01390 -0.01645 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.89800 12.90300 -0.00500 -0.03875 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.51520 67.53030 -0.01510 -0.02236 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.22350 10.22740 -0.00390 -0.03813 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50990 2.51100 -0.00110 -0.04381 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58730 10.59710 -0.00980 -0.09248 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10860 2.10880 -0.00020 -0.00948 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90890 8.91700 -0.00810 -0.09084 宏利台灣動力基金 29.78000 29.60000 0.18000 0.60811 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.52210 10.43730 0.08480 0.81247 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79750 9.71980 0.07770 0.79940 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.44970 8.38150 0.06820 0.81370 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.11180 8.04730 0.06450 0.80151 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 宏利全球債券組合基金 13.10640 13.08600 0.02040 0.15589 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79810 2.80180 -0.00370 -0.13206 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85330 11.86630 -0.01300 -0.10955 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89920 8.90890 -0.00970 -0.10888 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31180 2.31250 -0.00070 -0.03027 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.68180 10.69460 -0.01280 -0.11969 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.48370 4.42600 0.05770 1.30366 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72630 0.71750 0.00880 1.22648 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.60000 20.35000 0.25000 1.22850 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61260 11.59610 0.01650 0.14229 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40050 10.38290 0.01760 0.16951 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01950 10.00290 0.01660 0.16595 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.17010 9.15820 0.01190 0.12994 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.70770 8.69290 0.01480 0.17025 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48790 8.47410 0.01380 0.16285 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.73150 8.71600 0.01550 0.17783 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84240 2.83890 0.00350 0.12329 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41610 0.41550 0.00060 0.14440 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.50970 12.49390 0.01580 0.12646 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95300 0.95210 0.00090 0.09453 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.79600 7.78590 0.01010 0.12972 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18110 2.17830 0.00280 0.12854 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31370 0.31330 0.00040 0.12767 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.58900 9.58040 0.00860 0.08977 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35380 0.35340 0.00040 0.11319 宏利萬利貨幣市場基金 13.62190 13.62180 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.89000 2.82000 0.07000 2.48227 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.70000 12.41000 0.29000 2.33683 宏利臺灣股息收益基金 27.58000 27.69000 -0.11000 -0.39726 宏利澳幣保本基金 11.86610 11.86450 0.00160 0.01349 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.48000 11.34000 0.14000 1.23457 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.97000 11.84000 0.13000 1.09797 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.32000 10.21000 0.11000 1.07738 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.75000 11.62000 0.13000 1.11876 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14530 10.18550 -0.04020 -0.39468 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.24850 10.24940 -0.00090 -0.00878 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.14600 9.14840 -0.00240 -0.02623 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.59170 10.59450 -0.00280 -0.02643 貝萊德亞美利加收益基金 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 貝萊德新台幣基金 12.91960 12.91950 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.48000 24.46000 0.02000 0.08177 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09030 11.08660 0.00370 0.03337 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02340 9.99220 0.03120 0.31224 保德信大中華基金 31.51000 30.91000 0.60000 1.94112 保德信中小型股基金 43.23000 43.30000 -0.07000 -0.16166 保德信中國中小基金-人民幣 11.09000 10.90000 0.19000 1.74312 保德信中國中小基金-美元 11.63000 11.39000 0.24000 2.10711 保德信中國中小基金-新臺幣 10.66000 10.44000 0.22000 2.10728 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.01010 9.93400 0.07610 0.76606 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98170 9.90660 0.07510 0.75808 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.12050 10.04420 0.07630 0.75964 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.76130 10.68020 0.08110 0.75935 保德信中國品牌基金-人民幣 10.77000 10.61000 0.16000 1.50801 保德信中國品牌基金-美元 10.58000 10.43000 0.15000 1.43816 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.56000 11.39000 0.17000 1.49254 保德信台商全方位基金 33.66000 33.52000 0.14000 0.41766 保德信全球中小基金 29.21000 28.83000 0.38000 1.31807 保德信全球消費商機基金 17.57000 17.49000 0.08000 0.45740 保德信全球基礎建設基金 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 保德信全球資源基金 7.47000 7.42000 0.05000 0.67385 保德信全球醫療生化基金-美元 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.10000 30.00000 0.10000 0.33333 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.08590 10.04660 0.03930 0.39118 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.70180 10.66020 0.04160 0.39024 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08580 9.05200 0.03380 0.37340 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.63370 9.59790 0.03580 0.37300 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.52120 8.50960 0.01160 0.13632 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91040 10.89560 0.01480 0.13583 保德信亞太基金 22.42000 22.01000 0.41000 1.86279 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73000 8.73170 -0.00170 -0.01947 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.28620 11.28840 -0.00220 -0.01949 保德信店頭市場基金 33.81000 33.75000 0.06000 0.17778 保德信拉丁美洲基金 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599 保德信金平衡基金 28.99000 29.09000 -0.10000 -0.34376 保德信金滿意基金 39.80000 39.89000 -0.09000 -0.22562 保德信科技島基金 24.33000 24.36000 -0.03000 -0.12315 保德信高成長基金 85.16000 85.03000 0.13000 0.15289 保德信第一基金 24.94000 24.87000 0.07000 0.28146 保德信貨幣市場基金 15.73550 15.73530 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.75670 10.72410 0.03260 0.30399 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.40660 10.37710 0.02950 0.28428 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.02570 10.99390 0.03180 0.28925 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.98380 9.95690 0.02690 0.27016 保德信新世紀基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.43310 8.42350 0.00960 0.11397 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.00790 10.99540 0.01250 0.11368 保德信新興趨勢組合基金 11.92000 11.81000 0.11000 0.93141 保德信瑞騰基金 15.51910 15.51890 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96850 9.96640 0.00210 0.02107 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04470 10.04260 0.00210 0.02091 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.90200 9.89930 0.00270 0.02727 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.91860 9.91250 0.00610 0.06154 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88690 9.88630 0.00060 0.00607 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89460 9.88920 0.00540 0.05461 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99220 1.99330 -0.00110 -0.05518 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65170 2.65290 -0.00120 -0.04523 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31440 0.31460 -0.00020 -0.06357 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45400 0.45430 -0.00030 -0.06604 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.84090 8.84730 -0.00640 -0.07234 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88420 11.89260 -0.00840 -0.07063 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72050 9.72560 -0.00510 -0.05244 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66040 11.66560 -0.00520 -0.04458 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24600 9.25130 -0.00530 -0.05729 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12040 11.12680 -0.00640 -0.05752 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34530 10.34000 0.00530 0.05126 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.18130 10.17630 0.00500 0.04913 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27750 10.27350 0.00400 0.03894 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68780 10.68370 0.00410 0.03838 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.17380 10.17030 0.00350 0.03441 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.01330 10.01020 0.00310 0.03097 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16700 10.16390 0.00310 0.03050 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95730 9.95540 0.00190 0.01909 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02020 10.01710 0.00310 0.03095 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.91000 10.86540 0.04460 0.41048 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.61590 6.59500 0.02090 0.31691 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.02800 10.99320 0.03480 0.31656 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63300 11.63290 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.18000 19.06000 0.12000 0.62959 施羅德樂活中小基金-I類型 4343.210004313.95000 29.26000 0.67826 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.81160 10.74100 0.07060 0.65729 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.20850 12.12810 0.08040 0.66292 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.47070 11.39410 0.07660 0.67228 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.75050 9.68690 0.06360 0.65656 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.54820 10.47870 0.06950 0.66325 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.34350 10.27450 0.06900 0.67157 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.16640 11.09350 0.07290 0.65714 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.12700 12.04720 0.07980 0.66239 柏瑞五國金勢力建設基金 7.17000 7.16000 0.01000 0.13966 柏瑞巨人基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63330 13.63320 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.02000 15.92000 0.10000 0.62814 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.36800 13.34600 0.02200 0.16484 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.91010 11.89080 0.01930 0.16231 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.59920 12.57720 0.02200 0.17492 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.20210 9.18700 0.01510 0.16436 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.91200 6.90070 0.01130 0.16375 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.11250 9.09770 0.01480 0.16268 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.73520 8.72210 0.01310 0.15019 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.17060 11.15100 0.01960 0.17577 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63860 8.62250 0.01610 0.18672 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.08680 12.06710 0.01970 0.16325 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.58090 11.56190 0.01900 0.16433 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.62700 11.60950 0.01750 0.15074 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.46910 11.44910 0.02000 0.17469 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.16020 9.14520 0.01500 0.16402 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.18070 10.16410 0.01660 0.16332 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.98450 9.96950 0.01500 0.15046 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.93580 9.91840 0.01740 0.17543 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.77030 9.75220 0.01810 0.18560 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.05940 10.05160 0.00780 0.07760 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.03350 10.02510 0.00840 0.08379 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99950 9.99000 0.00950 0.09510 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.06270 10.05530 0.00740 0.07359 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.05940 10.05160 0.00780 0.07760 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 10.03350 10.02510 0.00840 0.08379 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.99950 9.99000 0.00950 0.09510 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.06270 10.05530 0.00740 0.07359 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.04060 10.03280 0.00780 0.07774 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.03350 10.02510 0.00840 0.08379 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99950 9.99000 0.00950 0.09510 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.06270 10.05530 0.00740 0.07359 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.05940 10.05160 0.00780 0.07760 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 10.03350 10.02510 0.00840 0.08379 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.99950 9.99000 0.00950 0.09510 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.06270 10.05530 0.00740 0.07359 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.81350 10.80980 0.00370 0.03423 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.08590 12.08170 0.00420 0.03476 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.55950 11.55460 0.00490 0.04241 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.43170 9.42860 0.00310 0.03288 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27870 10.27520 0.00350 0.03406 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.12670 10.12230 0.00440 0.04347 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.52250 10.51890 0.00360 0.03422 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.25310 11.24920 0.00390 0.03467 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.16760 11.16280 0.00480 0.04300 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.43190 9.42870 0.00320 0.03394 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.27900 10.27540 0.00360 0.03504 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.12700 10.12270 0.00430 0.04248 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.51000 13.29000 0.22000 1.65538 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.87000 14.62000 0.25000 1.70999 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.94000 9.77000 0.17000 1.74002 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.01000 8.86000 0.15000 1.69300 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.89000 11.69000 0.20000 1.71086 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.52000 12.31000 0.21000 1.70593 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.93000 12.71000 0.22000 1.73092 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.75000 13.61000 0.14000 1.02866 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.37000 13.22000 0.15000 1.13464 柏瑞拉丁美洲基金 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37290 11.36530 0.00760 0.06687 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.56110 7.55610 0.00500 0.06617 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.58390 11.58360 0.00030 0.00259 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.26320 11.26320 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.46100 10.45990 0.00110 0.01052 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.67850 8.67830 0.00020 0.00230 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84570 9.84570 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87760 9.87660 0.00100 0.01012 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.83430 10.83430 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.17210 10.17180 0.00030 0.00295 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.44410 10.44310 0.00100 0.00958 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.20040 10.20050 -0.00010 -0.00098 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.37720 9.37700 0.00020 0.00213 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.30830 9.30260 0.00570 0.06127 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.89750 9.89650 0.00100 0.01010 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.47430 12.45050 0.02380 0.19116 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.03690 12.01360 0.02330 0.19395 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.51020 11.48720 0.02300 0.20022 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.62050 7.60600 0.01450 0.19064 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69430 9.67560 0.01870 0.19327 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.37670 10.35590 0.02080 0.20085 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.72300 10.70260 0.02040 0.19061 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52850 11.50540 0.02310 0.20078 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.48840 10.46820 0.02020 0.19297 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.71880 9.70030 0.01850 0.19072 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.59740 10.57620 0.02120 0.20045 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.26920 11.27570 -0.00650 -0.05765 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.88380 11.89100 -0.00720 -0.06055 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.00070 11.00610 -0.00540 -0.04906 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.40090 9.40640 -0.00550 -0.05847 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04180 10.04780 -0.00600 -0.05971 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.04830 10.05320 -0.00490 -0.04874 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.20130 11.20810 -0.00680 -0.06067 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05460 10.06040 -0.00580 -0.05765 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.47830 10.48350 -0.00520 -0.04960 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.70500 9.71070 -0.00570 -0.05870 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55590 9.56140 -0.00550 -0.05752 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26440 10.27060 -0.00620 -0.06037 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80500 9.80990 -0.00490 -0.04995 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.09000 17.98000 0.11000 0.61179 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.85000 16.73000 0.12000 0.71727 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11480 13.08980 0.02500 0.19099 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.04300 10.98080 0.06220 0.56644 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.67010 11.60280 0.06730 0.58003 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.16520 12.12530 0.03990 0.32906 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.48270 11.41670 0.06600 0.57810 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.23930 10.18160 0.05770 0.56671 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.58010 10.51910 0.06100 0.57990 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.49130 10.45690 0.03440 0.32897 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.66310 10.60180 0.06130 0.57820 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.37650 10.31670 0.05980 0.57964 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.60280 10.54180 0.06100 0.57865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 36.46000 36.91000 -0.45000 -1.21918 國泰大中華基金 21.03000 21.03000 0.00000 0.00000 國泰小龍基金 15.95000 15.93000 0.02000 0.12555 國泰中小成長基金 44.36000 44.56000 -0.20000 -0.44883 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.44810 4.39580 0.05230 1.18977 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.65000 20.33000 0.32000 1.57403 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80880 0.79620 0.01260 1.58252 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77000 0.75810 0.01190 1.56971 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10710 2.11390 -0.00680 -0.32168 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.73980 9.73590 0.00390 0.04006 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.48270 8.47940 0.00330 0.03892 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32930 0.32910 0.00020 0.06077 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.32800 11.32700 0.00100 0.00883 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79090 1.78400 0.00690 0.38677 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.06370 10.01570 0.04800 0.47925 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34820 0.34650 0.00170 0.49062 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.02210 4.96440 0.05770 1.16228 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.30000 22.95000 0.35000 1.52505 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.78900 0.77690 0.01210 1.55747 國泰中港台基金人民幣級別 3.77520 3.72250 0.05270 1.41572 國泰中港台基金台幣級別 17.52000 17.22000 0.30000 1.74216 國泰中港台基金美元級別 0.60050 0.58980 0.01070 1.81417 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.90000 26.07000 -0.17000 -0.65209 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.74000 13.56000 0.18000 1.32743 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.10000 32.87000 -0.77000 -2.34256 國泰台灣貨幣市場基金 12.39160 12.39150 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.29000 27.33000 -0.04000 -0.14636 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.27020 2.27430 -0.00410 -0.18028 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36000 0.35930 0.00070 0.19482 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46220 0.46510 -0.00290 -0.62352 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.75000 12.67000 0.08000 0.63141 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46280 0.45980 0.00300 0.65246 國泰全球資源基金台幣級別 5.61000 5.56000 0.05000 0.89928 國泰全球資源基金美元級別 0.18880 0.18710 0.00170 0.90861 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30400 0.30150 0.00250 0.82919 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41940 0.41780 0.00160 0.38296 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38330 0.38180 0.00150 0.39288 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44210 0.44040 0.00170 0.38601 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48450 0.48660 -0.00210 -0.43157 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.23000 19.26000 -0.03000 -0.15576 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.85000 20.94000 -0.09000 -0.42980 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44780 2.44220 0.00560 0.22930 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.57150 11.50320 0.06830 0.59375 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.62570 10.56290 0.06280 0.59453 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38920 0.38680 0.00240 0.62048 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35740 0.35520 0.00220 0.61937 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49640 0.49750 -0.00110 -0.22111 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43330 0.43110 0.00220 0.51032 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.33000 18.16000 0.17000 0.93612 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62590 0.61990 0.00600 0.96790 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.17000 15.07000 0.10000 0.66357 國泰科技生化基金 36.95000 36.71000 0.24000 0.65377 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.40000 25.41000 -0.01000 -0.03935 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.07880 37.00110 0.07770 0.20999 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.90430 19.95360 -0.04930 -0.24707 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.80590 18.71800 0.08790 0.46960 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.97070 38.79890 0.17180 0.44280 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.39240 39.37010 0.02230 0.05664 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.17570 40.17170 0.00400 0.00996 國泰紐幣2021保本基金 11.90640 11.91680 -0.01040 -0.08727 國泰紐幣八年期保本基金 12.19180 12.20360 -0.01180 -0.09669 國泰紐幣保本基金 12.22960 12.22970 -0.00010 -0.00082 國泰高科技基金 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911 國泰國泰基金 23.15000 22.95000 0.20000 0.87146 國泰富時中國A50基金 21.65000 21.72000 -0.07000 -0.32228 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34120 0.34030 0.00090 0.26447 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44450 0.44700 -0.00250 -0.55928 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36830 0.36570 0.00260 0.71097 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47990 0.48040 -0.00050 -0.10408 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35660 0.35510 0.00150 0.42242 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46460 0.46640 -0.00180 -0.38593 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.84810 10.83240 0.01570 0.14494 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.99430 7.98270 0.01160 0.14531 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36570 0.36510 0.00060 0.16434 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27300 0.27250 0.00050 0.18349 國泰新興市場基金台幣級別 12.37000 12.29000 0.08000 0.65094 國泰新興市場基金美元級別 0.42240 0.41970 0.00270 0.64332 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15910 2.16580 -0.00670 -0.30935 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46150 1.46610 -0.00460 -0.31376 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35290 0.35270 0.00020 0.05671 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37740 0.37710 0.00030 0.07955 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24130 0.24110 0.00020 0.08295 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.86900 10.86200 0.00700 0.06444 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.22130 7.21670 0.00460 0.06374 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.69000 14.58000 0.11000 0.75446 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.23000 33.72000 -0.49000 -1.45314 國泰價值卓越基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.00000 10.89000 0.11000 1.01010 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39490 0.39080 0.00410 1.04913 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.14410 12.13830 0.00580 0.04778 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41390 0.41370 0.00020 0.04834 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67110 9.67170 -0.00060 -0.00620 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61250 8.58250 0.03000 0.34955 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55560 10.55590 -0.00030 -0.00284 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48600 9.45300 0.03300 0.34910 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02500 11.02400 0.00100 0.00907 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95260 9.95640 -0.00380 -0.03817 第一金大中華基金 25.72000 25.67000 0.05000 0.19478 第一金小型精選基金 36.10000 35.67000 0.43000 1.20549 第一金中國世紀基金-人民幣 14.77000 14.57000 0.20000 1.37268 第一金中國世紀基金-美元 10.05550 9.87450 0.18100 1.83300 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.23000 11.03000 0.20000 1.81324 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.23000 0.00000 11.23000 0.00000 第一金中概平衡基金 23.33000 23.35000 -0.02000 -0.08565 第一金台灣貨幣市場基金 15.21970 15.21950 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.51000 177.50800 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.82620 13.75680 0.06940 0.50448 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.82700 13.75820 0.06880 0.50007 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.01620 9.99090 0.02530 0.25323 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.01670 9.99140 0.02530 0.25322 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.58450 9.56130 0.02320 0.24264 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.60780 9.58460 0.02320 0.24205 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32110 10.29500 0.02610 0.25352 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.87940 9.85550 0.02390 0.24250 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.87950 9.85560 0.02390 0.24250 第一金全球大趨勢基金 22.52000 22.30000 0.22000 0.98655 第一金全球不動產證券化基金A 7.66420 7.63610 0.02810 0.36799 第一金全球不動產證券化基金B 5.53560 5.51530 0.02030 0.36807 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.08980 9.05380 0.03600 0.39762 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.09080 9.05480 0.03600 0.39758 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.24050 9.20380 0.03670 0.39875 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.24170 9.20510 0.03660 0.39761 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57770 8.56370 0.01400 0.16348 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.96860 9.95240 0.01620 0.16277 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.85420 9.85780 -0.00360 -0.03652 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.13390 8.12290 0.01100 0.13542 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.00100 8.98970 0.01130 0.12570 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.97920 10.98320 -0.00400 -0.03642 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.98000 10.98410 -0.00410 -0.03733 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95400 9.94060 0.01340 0.13480 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.68320 14.66470 0.01850 0.12615 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.39000 15.19950 0.19050 1.25333 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.39220 15.20280 0.18940 1.24582 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.79000 13.63000 0.16000 1.17388 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.80000 13.63000 0.17000 1.24725 第一金亞洲科技基金 21.59000 21.00000 0.59000 2.80952 第一金亞洲新興市場基金 13.88000 13.81000 0.07000 0.50688 第一金店頭市場基金 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 第一金創新趨勢基金 21.57000 21.58000 -0.01000 -0.04634 第一金電子基金 31.47000 31.21000 0.26000 0.83307 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.41000 14.36000 0.05000 0.34819 統一大滿貫基金 32.18000 32.43000 -0.25000 -0.77089 統一大龍印基金 17.29000 17.02000 0.27000 1.58637 統一大龍騰中國基金 11.33000 11.15000 0.18000 1.61435 統一中小基金 24.48000 24.76000 -0.28000 -1.13086 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86230 9.86230 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.99400 9.99500 -0.00100 -0.01001 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.50050 9.50200 -0.00150 -0.01579 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.38030 11.38020 0.00010 0.00088 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44120 11.44230 -0.00110 -0.00961 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.88930 10.89110 -0.00180 -0.01653 統一台灣動力基金 15.66000 15.78000 -0.12000 -0.76046 統一全天候基金 101.20000 101.04000 0.16000 0.15835 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.16840 9.15930 0.00910 0.09935 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.61290 9.60440 0.00850 0.08850 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.42890 9.42140 0.00750 0.07961 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.27250 9.26330 0.00920 0.09932 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.72210 9.71350 0.00860 0.08854 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.53600 9.52850 0.00750 0.07871 統一全球債券組合基金 12.11830 12.11040 0.00790 0.06523 統一全球新科技基金(人民幣) 15.73000 15.56000 0.17000 1.09254 統一全球新科技基金(美元) 16.05000 15.88000 0.17000 1.07053 統一全球新科技基金(新台幣) 14.61000 14.45000 0.16000 1.10727 統一亞太基金 26.98000 26.69000 0.29000 1.08655 統一亞洲大金磚基金 13.12000 12.98000 0.14000 1.07858 統一奔騰基金 54.14000 54.21000 -0.07000 -0.12913 統一強棒貨幣市場基金 16.62790 16.62770 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.62000 25.43000 0.19000 0.74715 統一統信基金 31.24000 31.21000 0.03000 0.09612 統一黑馬基金 55.45000 55.37000 0.08000 0.14448 統一新亞洲科技能源基金 20.01000 19.74000 0.27000 1.36778 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.56040 8.55690 0.00350 0.04090 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.60160 10.59740 0.00420 0.03963 統一經建基金 42.75000 42.69000 0.06000 0.14055 統一龍馬基金 67.38000 67.80000 -0.42000 -0.61947 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.72000 20.62000 0.10000 0.48497 野村中小基金 46.85000 46.59000 0.26000 0.55806 野村中國機會基金 14.85000 14.51000 0.34000 2.34321 野村巴西基金 6.76000 6.73000 0.03000 0.44577 野村日本領先基金 12.35000 12.19000 0.16000 1.31255 野村台灣高股息基金 22.57000 22.54000 0.03000 0.13310 野村台灣運籌基金 35.88000 35.78000 0.10000 0.27949 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83840 9.84490 -0.00650 -0.06602 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.84070 9.84350 -0.00280 -0.02845 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85230 9.85580 -0.00350 -0.03551 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83840 9.84490 -0.00650 -0.06602 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.84070 9.84350 -0.00280 -0.02845 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85230 9.85580 -0.00350 -0.03551 野村平衡基金 18.55000 18.52000 0.03000 0.16199 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 野村全球生技醫療基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277 野村全球品牌基金 26.62000 26.36000 0.26000 0.98634 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.95830 7.95200 0.00630 0.07923 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.82230 10.81380 0.00850 0.07860 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.56970 10.52210 0.04760 0.45238 野村全球氣候變遷基金 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.70000 0.11000 0.86614 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.71000 18.55000 0.16000 0.86253 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.04000 11.94000 0.10000 0.83752 野村全球短期收益基金-美元計價 10.65940 10.66190 -0.00250 -0.02345 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.48760 10.49090 -0.00330 -0.03146 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.78890 9.77490 0.01400 0.14322 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.54310 9.52660 0.01650 0.17320 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.97490 8.96030 0.01460 0.16294 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03020 11.01450 0.01570 0.14254 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58840 10.57010 0.01830 0.17313 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99990 9.98350 0.01640 0.16427 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.39920 11.34680 0.05240 0.46180 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.99990 10.94570 0.05420 0.49517 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.51840 10.46790 0.05050 0.48243 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.66730 10.61500 0.05230 0.49270 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.65850 10.62300 0.03550 0.33418 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.11010 10.05850 0.05160 0.51300 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.66910 9.62100 0.04810 0.49995 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.92100 9.86910 0.05190 0.52588 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.00740 11.94850 0.05890 0.49295 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.68040 12.65030 0.03010 0.23794 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.09560 11.03890 0.05670 0.51364 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.61200 10.55930 0.05270 0.49909 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.10960 11.05140 0.05820 0.52663 野村成長基金 28.84000 28.95000 -0.11000 -0.37997 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.16940 10.08680 0.08260 0.81889 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.15700 10.07130 0.08570 0.85093 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.95010 9.86750 0.08260 0.83709 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.16930 10.08660 0.08270 0.81990 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.15690 10.07130 0.08560 0.84994 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.95000 9.86750 0.08250 0.83608 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.76000 9.59000 0.17000 1.77268 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.63000 13.39000 0.24000 1.79238 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.31560 10.32060 -0.00500 -0.04845 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.24030 10.23940 0.00090 0.00879 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.05440 10.05440 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.60040 10.60560 -0.00520 -0.04903 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.45730 10.45630 0.00100 0.00956 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.26950 10.26950 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.23630 9.23970 -0.00340 -0.03680 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04770 10.05500 -0.00730 -0.07260 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.95060 9.95240 -0.00180 -0.01809 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.63470 13.63970 -0.00500 -0.03666 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78100 12.79030 -0.00930 -0.07271 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.52000 10.52200 -0.00200 -0.01901 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.36220 10.34110 0.02110 0.20404 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.06440 10.04010 0.02430 0.24203 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.46300 9.44100 0.02200 0.23303 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.92300 10.89770 0.02530 0.23216 野村泰國基金 44.85000 45.22000 -0.37000 -0.81822 野村高科技基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 野村貨幣市場基金 16.23490 16.23470 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.75000 16.58000 0.17000 1.02533 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.14870 8.13820 0.01050 0.12902 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.81310 11.79790 0.01520 0.12884 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.46000 9.29000 0.17000 1.82992 野村精選貨幣市場基金 12.06470 12.06460 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.03000 11.84000 0.19000 1.60473 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.51000 11.34000 0.17000 1.49912 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.17000 10.98000 0.19000 1.73042 野村歐洲高股息基金季配型 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991 野村歐洲高股息基金累積型 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 野村積極成長基金 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760 野村優質基金 33.66000 33.53000 0.13000 0.38771 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.76600 8.75590 0.01010 0.11535 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.12040 8.10300 0.01740 0.21474 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.93540 7.92430 0.01110 0.14008 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48540 11.47210 0.01330 0.11593 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48830 10.46570 0.02260 0.21594 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27780 10.26340 0.01440 0.14030 野村環球基金-人民幣計價 15.43000 15.30000 0.13000 0.84967 野村環球基金-美元計價 12.33000 12.22000 0.11000 0.90016 野村環球基金-新臺幣計價 16.39000 16.26000 0.13000 0.79951 野村鴻利基金 21.56000 21.51000 0.05000 0.23245 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84170 16.84160 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.60000 20.70000 -0.10000 -0.48309 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.59000 10.72000 -0.13000 -1.21269 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.63000 12.69000 -0.06000 -0.47281 野村鑫平衡組合基金 14.65000 14.52000 0.13000 0.89532 野村鑫全球債券組合基金 13.24520 13.23400 0.01120 0.08463 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.97940 9.97780 0.00160 0.01604 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.98310 9.98080 0.00230 0.02304 凱基台商天下基金 13.68000 13.60000 0.08000 0.58824 凱基台灣精五門基金 20.67000 20.77000 -0.10000 -0.48146 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.89000 10.84350 0.04650 0.42883 凱基亞太高股息基金 13.55000 13.42000 0.13000 0.96870 凱基亞洲四金磚基金 17.96000 17.67000 0.29000 1.64120 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.71430 13.58550 0.12880 0.94807 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.85000 12.73000 0.12000 0.94266 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52400 11.52390 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.27000 26.29000 -0.02000 -0.07607 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.54000 20.39000 0.15000 0.73565 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.93830 20.78770 0.15060 0.72447 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.05000 18.93000 0.12000 0.63391 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.14230 19.02210 0.12020 0.63190 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.07810 10.08490 -0.00680 -0.06743 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.09820 8.10370 -0.00550 -0.06787 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200 凱基資源國基金 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.78100 11.69220 0.08880 0.75948 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.82960 10.74720 0.08240 0.76671 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409 凱基護城河基金-台幣計價A 12.54000 12.45000 0.09000 0.72289 凱基護城河基金-美元計價B 12.92420 12.82810 0.09610 0.74914 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.82000 14.89000 -0.07000 -0.47011 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.91000 31.63000 0.28000 0.88524 富邦NASDAQ-100基金 27.92000 27.79000 0.13000 0.46779 富邦上証180基金 32.84000 32.93000 -0.09000 -0.27331 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25040 0.24590 0.00450 1.83001 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.34000 7.21000 0.13000 1.80305 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.76000 6.72000 0.04000 0.59524 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.22000 49.90000 -0.68000 -1.36273 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.06260 20.03860 0.02400 0.11977 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.16360 11.16250 0.00110 0.00985 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56930 10.52930 0.04000 0.37989 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.10450 13.10670 -0.00220 -0.01679 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94590 1.94540 0.00050 0.02570 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86250 9.86420 -0.00170 -0.01723 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51190 1.51150 0.00040 0.02646 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55190 11.55490 -0.00300 -0.02596 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74270 1.74080 0.00190 0.10915 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13050 10.13310 -0.00260 -0.02566 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54750 1.54580 0.00170 0.10998 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.00140 11.89450 0.10690 0.89873 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.39210 11.27430 0.11780 1.04485 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.96750 10.83280 0.13470 1.24345 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.67630 10.58130 0.09500 0.89781 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.05230 9.94840 0.10390 1.04439 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.68940 9.57040 0.11900 1.24342 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.28000 15.15000 0.13000 0.85809 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.21000 22.61000 -0.40000 -1.76913 富邦日本東証基金 21.60000 21.77000 -0.17000 -0.78089 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 40.84000 41.01000 -0.17000 -0.41453 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.45000 45.51000 -0.06000 -0.13184 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.49000 50.70000 -0.21000 -0.41420 富邦台灣心基金 21.10000 20.99000 0.11000 0.52406 富邦台灣釆吉50基金 47.49000 47.75000 -0.26000 -0.54450 富邦台灣科技指數基金 55.77000 56.18000 -0.41000 -0.72980 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28970 0.28840 0.00130 0.45076 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30530 2.30500 0.00030 0.01302 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34340 0.34320 0.00020 0.05828 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.76510 10.75630 0.00880 0.08181 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02430 2.02340 0.00090 0.04448 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33260 0.33230 0.00030 0.09028 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36690 9.35920 0.00770 0.08227 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.44000 22.62000 -0.18000 -0.79576 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.51000 15.32000 0.19000 1.24021 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.05000 27.73000 -0.68000 -2.45222 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61080 15.61070 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 62.37000 62.16000 0.21000 0.33784 富邦科技基金 23.60000 23.43000 0.17000 0.72557 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.62720 38.62140 0.00580 0.01502 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.43190 37.32590 0.10600 0.28399 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.04670 37.02920 0.01750 0.04726 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.89000 12.78000 0.11000 0.86072 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 33.86000 34.57000 -0.71000 -2.05380 富邦香港H股基金 21.38000 21.67000 -0.29000 -1.33826 富邦高成長基金 23.50000 23.40000 0.10000 0.42735 富邦基金 12.58000 12.47000 0.11000 0.88212 富邦深証100基金 11.77000 11.86000 -0.09000 -0.75885 富邦富時歐洲ETF基金 20.00000 19.90000 0.10000 0.50251 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39940 0.39860 0.00080 0.20070 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22080 12.19630 0.02450 0.20088 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.65110 9.63170 0.01940 0.20142 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30390 0.30330 0.00060 0.19782 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.05240 9.03430 0.01810 0.20035 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.91000 19.93000 -0.02000 -0.10035 富邦精準基金 45.30000 44.87000 0.43000 0.95832 富邦精銳中小基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 富邦臺灣公司治理100基金 21.29000 21.38000 -0.09000 -0.42095 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.40000 14.61000 -0.21000 -1.43737 富邦標普美國特別股ETF基金 19.25000 19.24000 0.01000 0.05198 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.41220 10.40530 0.00690 0.06631 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.46940 11.40520 0.06420 0.56290 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.98280 10.92360 0.05920 0.54195 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.24810 10.24140 0.00670 0.06542 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.24330 11.18040 0.06290 0.56259 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.74590 10.68800 0.05790 0.54173 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.64000 29.70000 -0.06000 -0.20202 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.34880 9.35260 -0.00380 -0.04063 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.82910 9.83080 -0.00170 -0.01729 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.72350 9.72620 -0.00270 -0.02776 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.00870 10.01350 -0.00480 -0.04794 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.00540 10.00710 -0.00170 -0.01699 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89690 9.89960 -0.00270 -0.02727 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.92190 9.92430 -0.00240 -0.02418 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.82700 8.82970 -0.00270 -0.03058 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.75280 9.75330 -0.00050 -0.00513 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.41840 9.41980 -0.00140 -0.01486 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58610 10.58980 -0.00370 -0.03494 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.33780 10.33820 -0.00040 -0.00387 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.03120 10.03270 -0.00150 -0.01495 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.51600 9.51730 -0.00130 -0.01366 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.83320 9.83450 -0.00130 -0.01322 富達卓越領航全球組合基金 14.66000 14.59000 0.07000 0.47978 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.04100 9.04030 0.00070 0.00774 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68280 9.67990 0.00290 0.02996 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.55310 9.55110 0.00200 0.02094 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.98080 9.98120 -0.00040 -0.00401 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.93100 9.92790 0.00310 0.03123 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82610 9.82400 0.00210 0.02138 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.61010 9.60790 0.00220 0.02290 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85450 9.85230 0.00220 0.02233 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.73000 10.53000 0.20000 1.89934 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.54000 12.25000 0.29000 2.36735 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.46000 10.23000 0.23000 2.24829 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.00000 11.79000 0.21000 1.78117 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.14000 10.95000 0.19000 1.73516 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.77050 9.79400 -0.02350 -0.23994 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.52870 9.53330 -0.00460 -0.04825 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95910 8.96440 -0.00530 -0.05912 富蘭克林華美中華基金 14.62000 14.37000 0.25000 1.73974 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.14000 20.12000 0.02000 0.09940 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.41000 19.47000 -0.06000 -0.30817 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.28000 11.19000 0.09000 0.80429 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.16910 8.15130 0.01780 0.21837 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.49980 9.47770 0.02210 0.23318 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.04290 10.01950 0.02340 0.23354 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44930 9.42870 0.02060 0.21848 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02840 11.01230 0.01610 0.14620 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.97570 8.96260 0.01310 0.14616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.49110 9.47730 0.01380 0.14561 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.91920 12.89020 0.02900 0.22498 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.53340 10.50980 0.02360 0.22455 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.15500 10.13570 0.01930 0.19042 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.88690 7.87190 0.01500 0.19055 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.44790 9.42980 0.01810 0.19194 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55800 10.53890 0.01910 0.18123 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.66290 7.64910 0.01380 0.18041 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.19280 9.17620 0.01660 0.18090 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.46110 10.44130 0.01980 0.18963 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.94500 7.93000 0.01500 0.18916 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.35400 8.34610 0.00790 0.09465 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.58170 9.57170 0.01000 0.10447 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15210 10.14150 0.01060 0.10452 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66120 12.64920 0.01200 0.09487 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.71000 0.04000 0.45924 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.85000 10.75000 0.10000 0.93023 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.81000 10.70000 0.11000 1.02804 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.84490 12.71750 0.12740 1.00177 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 富蘭克林華美第一富基金 39.73000 39.90000 -0.17000 -0.42607 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28190 10.28180 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.81000 13.71000 0.10000 0.72939 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.21000 15.11000 0.10000 0.66181 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.12450 7.03500 0.08950 1.27221 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.42780 11.33340 0.09440 0.83294 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.25200 10.20850 0.04350 0.42612 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.36550 11.31740 0.04810 0.42501 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.36370 7.35690 0.00680 0.09243 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.75800 9.74800 0.01000 0.10259 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.62450 10.61360 0.01090 0.10270 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95750 10.94740 0.01010 0.09226 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.43000 19.41000 0.02000 0.10304 復華人民幣貨幣市場基金 11.47110 11.47020 0.00090 0.00785 復華人生目標基金 33.59690 33.56760 0.02930 0.08729 復華大中華中小策略基金 9.93000 9.76000 0.17000 1.74180 復華中小精選基金 63.72000 63.51000 0.21000 0.33066 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.89000 8.75000 0.14000 1.60000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.83000 11.74000 0.09000 0.76661 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.14000 11.01000 0.13000 1.18074 復華台灣智能基金 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201 復華全方位基金 26.45000 26.20000 0.25000 0.95420 復華全球大趨勢基金-美元 13.66000 13.41000 0.25000 1.86428 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.37000 20.01000 0.36000 1.79910 復華全球平衡基金-新臺幣 20.33000 20.16000 0.17000 0.84325 復華全球物聯網科技基金-美元 15.99000 15.72000 0.27000 1.71756 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.59000 14.35000 0.24000 1.67247 復華全球原物料基金 9.03000 8.95000 0.08000 0.89385 復華全球消費基金-新臺幣 13.23000 13.05000 0.18000 1.37931 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45870 11.44690 0.01180 0.10308 復華全球債券基金 13.54280 13.51590 0.02690 0.19902 復華全球債券組合基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.54000 13.41000 0.13000 0.96943 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.62000 9.52000 0.10000 1.05042 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 復華有利貨幣市場基金 13.41330 13.41320 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.11000 13.92000 0.19000 1.36494 復華亞太成長基金 14.29000 14.01000 0.28000 1.99857 復華亞太神龍科技基金-美元 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 復華東協世紀基金 13.88000 13.82000 0.06000 0.43415 復華南非幣長期收益基金A 13.40000 13.25000 0.15000 1.13208 復華南非幣長期收益基金B 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 復華南非幣短期收益基金A 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981 復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 復華美國新星基金-美元 12.86000 12.66000 0.20000 1.57978 復華美國新星基金-新臺幣 12.34000 12.15000 0.19000 1.56379 復華恒生基金 21.22000 21.49000 -0.27000 -1.25640 復華恒生單日反向一倍基金 8.37000 8.29000 0.08000 0.96502 復華恒生單日正向二倍基金 35.72000 36.43000 -0.71000 -1.94894 復華神盾基金 23.09940 23.07570 0.02370 0.10271 復華高成長基金 61.08000 60.86000 0.22000 0.36149 復華高益策略組合基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420 復華貨幣市場基金 14.37260 14.37250 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.58000 17.46000 0.12000 0.68729 復華復華基金 19.33000 19.27000 0.06000 0.31136 復華華人世紀基金 19.31000 18.97000 0.34000 1.79230 復華傳家二號基金 26.57100 26.46890 0.10210 0.38574 復華傳家基金 21.66590 21.66120 0.00470 0.02170 復華奧林匹克全球組合基金 14.80000 14.76000 0.04000 0.27100 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.24000 14.07000 0.17000 1.20824 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564 復華新興人民幣短期收益基金 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 復華新興市場10年期以上債券基金 18.95000 18.93000 0.02000 0.10565 復華新興市場高收益債券基金A 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 復華新興市場高收益債券基金B 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979 復華新興市場短期收益基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.51000 9.43000 0.08000 0.84836 復華滬深300 A股基金 24.99000 25.17000 -0.18000 -0.71514 復華數位經濟基金 50.31000 50.28000 0.03000 0.05967 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.62000 11.43000 0.19000 1.66229 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.99270 9.97870 0.01400 0.14030 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.84460 9.83130 0.01330 0.13528 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14980 10.13560 0.01420 0.14010 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.96850 9.95500 0.01350 0.13561 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32520 9.33510 -0.00990 -0.10605 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17420 9.14190 0.03230 0.35332 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.68970 8.66050 0.02920 0.33716 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36880 11.38090 -0.01210 -0.10632 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.18840 11.14900 0.03940 0.35339 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71640 10.68050 0.03590 0.33613 景順主流基金 19.45000 19.44000 0.01000 0.05144 景順台灣科技基金 35.03000 35.13000 -0.10000 -0.28466 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 景順全球科技基金 20.76000 20.66000 0.10000 0.48403 景順全球康健基金 17.18000 17.17000 0.01000 0.05824 景順貨幣市場基金 15.91200 15.91180 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.82000 35.89000 -0.07000 -0.19504 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.69000 15.50000 0.19000 1.22581 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.93000 13.76000 0.17000 1.23547 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.85950 8.86720 -0.00770 -0.08684 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.40140 8.39050 0.01090 0.12991 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11690 11.12660 -0.00970 -0.08718 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52040 10.50680 0.01360 0.12944 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 華南永昌中國A股基金(美元) 8.95000 8.86000 0.09000 1.01580 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.42000 12.30000 0.12000 0.97561 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64310 9.64130 0.00180 0.01867 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.34260 9.34250 0.00010 0.00107 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78430 9.78260 0.00170 0.01738 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.48110 9.48100 0.00010 0.00105 華南永昌永昌基金 19.21000 19.21000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.36970 14.35820 0.01150 0.08009 華南永昌全球神農水資源基金 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 華南永昌全球精品基金 14.38000 14.32000 0.06000 0.41899 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.34000 11.22000 0.12000 1.06952 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.85000 13.71000 0.14000 1.02115 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.10000 12.97000 0.13000 1.00231 華南永昌物聯網精選基金 12.65000 12.70000 -0.05000 -0.39370 華南永昌策略報酬基金 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17410 16.17390 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.34250 24.38950 -0.04700 -0.19271 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91520 11.91500 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14430 10.14600 -0.00170 -0.01676 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.38010 10.34380 0.03630 0.35093 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99870 10.00030 -0.00160 -0.01600 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.21070 10.17560 0.03510 0.34494 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04950 10.05160 -0.00210 -0.02089 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.22850 10.19380 0.03470 0.34040 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04950 10.05160 -0.00210 -0.02089 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.22510 10.19040 0.03470 0.34052 華頓中小型基金 24.22000 24.44000 -0.22000 -0.90016 華頓中國多重機會平衡基金 13.08930 12.90400 0.18530 1.43599 華頓台灣基金 24.50000 24.66000 -0.16000 -0.64882 華頓平安貨幣市場基金 11.49770 11.49760 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.01000 16.73000 0.28000 1.67364 華頓全球高收益債券基金A 13.46520 13.44480 0.02040 0.15173 華頓全球高收益債券基金B 8.57760 8.56450 0.01310 0.15296 華頓全球黑鑽油源基金 5.72000 5.66000 0.06000 1.06007 華頓新興亞太債券基金A 10.55210 10.56270 -0.01060 -0.10035 華頓新興亞太債券基金B 8.16030 8.16850 -0.00820 -0.10039 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.08740 3.04460 0.04280 1.40577 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.33770 14.07620 0.26150 1.85775 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48960 0.48060 0.00900 1.87266 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.01910 11.96250 0.05660 0.47315 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.01030 10.96590 0.04440 0.40489 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.09650 10.99530 0.10120 0.92039 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.14260 10.05010 0.09250 0.92039 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.92470 11.81400 0.11070 0.93702 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01890 10.91630 0.10260 0.93988 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.99000 12.79000 0.20000 1.56372 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.62000 11.39000 0.23000 2.01932 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.12000 12.86000 0.26000 2.02177 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41590 2.41850 -0.00260 -0.10750 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98630 1.99320 -0.00690 -0.34618 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.29290 12.24990 0.04300 0.35102 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.19070 10.15510 0.03560 0.35056 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38240 0.38110 0.00130 0.34112 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33020 0.32900 0.00120 0.36474 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.58000 3.52000 0.06000 1.70455 匯豐中國動力基金(台幣) 16.63000 16.25000 0.38000 2.33846 匯豐中國動力基金(美元) 0.57000 0.55000 0.02000 3.63636 匯豐五福全球債券組合基金 13.21610 13.20360 0.01250 0.09467 匯豐太平洋精典基金 18.13000 17.76000 0.37000 2.08333 匯豐台灣精典基金 23.70000 23.74000 -0.04000 -0.16849 匯豐全球趨勢組合基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 匯豐全球關鍵資源基金 7.82000 7.75000 0.07000 0.90323 匯豐安富基金 25.16000 25.20000 -0.04000 -0.15873 匯豐成功基金 37.76000 37.80000 -0.04000 -0.10582 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46680 2.47740 -0.01060 -0.42787 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28190 2.29280 -0.01090 -0.47540 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85380 11.85510 -0.00130 -0.01097 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.37240 8.37350 -0.00110 -0.01314 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39190 0.39180 0.00010 0.02552 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35720 0.35710 0.00010 0.02800 匯豐拉丁美洲基金 8.30000 8.26000 0.04000 0.48426 匯豐金磚動力基金 15.31000 15.12000 0.19000 1.25661 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96910 14.96900 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81270 15.81260 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.05000 4.95000 0.10000 2.02020 匯豐新鑽動力基金 11.70000 11.50000 0.20000 1.73913 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.75620 5.70570 0.05050 0.88508 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23420 9.18380 0.05040 0.54879 匯豐龍鳳基金 50.78000 50.87000 -0.09000 -0.17692 匯豐龍騰電子基金 37.26000 37.21000 0.05000 0.13437 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47480 12.46200 0.01280 0.10271 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.72000 19.81000 -0.09000 -0.45432 新光中國成長基金(人民幣) 12.12000 11.94000 0.18000 1.50754 新光中國成長基金(美元) 13.16000 12.97000 0.19000 1.46492 新光中國成長基金(新臺幣) 12.49000 12.31000 0.18000 1.46223 新光台灣富貴基金 23.80000 23.86000 -0.06000 -0.25147 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 新光全球生技醫療基金(美元) 11.55000 11.47000 0.08000 0.69747 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01190 10.00770 0.00420 0.04197 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.30470 9.30240 0.00230 0.02472 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73930 9.73510 0.00420 0.04314 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.04170 9.03940 0.00230 0.02544 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 新光吉星貨幣市場基金 15.41610 15.41600 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 25.66000 25.20000 0.46000 1.82540 新光亞洲精選基金-新台幣 24.73000 24.29000 0.44000 1.81145 新光兩岸優勢基金 14.29000 14.09000 0.20000 1.41945 新光店頭基金 24.88000 24.76000 0.12000 0.48465 新光南非幣保本基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 新光創新科技基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.86200 9.86020 0.00180 0.01826 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.20530 10.20580 -0.00050 -0.00490 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.85920 9.86230 -0.00310 -0.03143 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.50350 9.50180 0.00170 0.01789 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.84820 9.84880 -0.00060 -0.00609 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.51100 9.51400 -0.00300 -0.03153 新光福運平衡基金 16.93390 16.99350 -0.05960 -0.35072 新光澳幣八年期保本基金 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 新光澳幣十年期保本基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 新光澳幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04220 10.03210 0.01010 0.10068 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04290 10.03280 0.01010 0.10067 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.96180 9.94350 0.01830 0.18404 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96180 9.94350 0.01830 0.18404 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98310 9.96400 0.01910 0.19169 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.98310 9.96400 0.01910 0.19169 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96560 9.94680 0.01880 0.18901 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96590 9.94710 0.01880 0.18900 瑞銀全球創新趨勢基金 7.21000 7.14000 0.07000 0.98039 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04440 10.05320 -0.00880 -0.08753 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.94400 9.95260 -0.00860 -0.08641 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.04790 10.04860 -0.00070 -0.00697 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.96620 9.96690 -0.00070 -0.00702 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.99940 10.00390 -0.00450 -0.04498 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.14080 10.14530 -0.00450 -0.04436 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98720 13.98950 -0.00230 -0.01644 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.86050 8.86190 -0.00140 -0.01580 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.81430 36.65310 0.16120 0.43980 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.95790 36.77110 0.18680 0.50801 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.57760 38.39540 0.18220 0.47454 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02810 11.02710 0.00100 0.00907 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12300 10.12700 -0.00400 -0.03950 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.99320 12.77060 0.22260 1.74307 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.53430 10.35710 0.17720 1.71090 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.35000 10.18000 0.17000 1.66994 群益大印度基金-人民幣 12.82650 12.90180 -0.07530 -0.58364 群益大印度基金-美元 13.08460 13.16560 -0.08100 -0.61524 群益大印度基金-新臺幣 11.78000 11.86000 -0.08000 -0.67454 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.38180 12.30000 0.08180 0.66504 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.95110 12.86960 0.08150 0.63328 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.63640 11.55950 0.07690 0.66525 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.10770 11.03780 0.06990 0.63328 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.52210 9.46220 0.05990 0.63305 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.71800 9.65380 0.06420 0.66502 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.62550 9.56490 0.06060 0.63357 群益中小型股基金 44.45000 44.33000 0.12000 0.27070 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.96250 9.93100 0.03150 0.31719 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.03240 10.00380 0.02860 0.28589 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.93550 8.91150 0.02400 0.26931 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.92470 8.89640 0.02830 0.31811 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.98720 8.96150 0.02570 0.28678 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.00520 7.98370 0.02150 0.26930 群益中國高收益債券基金N-美元 10.01170 10.01300 -0.00130 -0.01298 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.44510 11.44450 0.00060 0.00524 群益中國高收益債券基金-美元 11.24110 11.24260 -0.00150 -0.01334 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47590 10.47870 -0.00280 -0.02672 群益中國新機會基金N-美元 9.69660 9.57420 0.12240 1.27844 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457 群益中國新機會基金-人民幣 8.63410 8.52240 0.11170 1.31066 群益中國新機會基金-美元 10.36820 10.23730 0.13090 1.27866 群益中國新機會基金-新臺幣 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534 群益平衡王基金 19.44280 19.46900 -0.02620 -0.13457 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.65000 5.63000 0.02000 0.35524 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.57540 9.55320 0.02220 0.23238 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.91390 9.89400 0.01990 0.20113 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.76720 8.74680 0.02040 0.23323 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.07720 9.05890 0.01830 0.20201 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.01160 10.00460 0.00700 0.06997 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87220 9.86500 0.00720 0.07299 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.60020 9.59350 0.00670 0.06984 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.53330 9.52630 0.00700 0.07348 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.06920 10.06220 0.00700 0.06957 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18150 10.17410 0.00740 0.07273 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.76910 9.76230 0.00680 0.06966 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.17380 10.16460 0.00920 0.09051 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.53430 7.52740 0.00690 0.09167 群益全球關鍵生技基金-美元 14.85550 14.83370 0.02180 0.14696 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 群益印度中小基金N-美元 9.83730 9.92820 -0.09090 -0.91557 群益印度中小基金N-新臺幣 8.83000 8.91000 -0.08000 -0.89787 群益印度中小基金-人民幣 14.62580 14.75630 -0.13050 -0.88437 群益印度中小基金-美元 14.06990 14.19990 -0.13000 -0.91550 群益印度中小基金-新臺幣 15.45000 15.59000 -0.14000 -0.89801 群益多利策略組合基金 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 群益多重收益組合基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 群益多重資產組合基金 15.61000 15.46000 0.15000 0.97025 群益安家基金 23.36360 23.33170 0.03190 0.13672 群益安穩貨幣市場基金 16.05240 16.05220 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.74000 21.71000 0.03000 0.13819 群益亞太中小基金 13.34000 13.09000 0.25000 1.90985 群益亞太新趨勢平衡基金 17.34000 17.15000 0.19000 1.10787 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64780 9.65240 -0.00460 -0.04766 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.54480 7.54840 -0.00360 -0.04769 群益店頭市場基金 94.13000 93.89000 0.24000 0.25562 群益東方盛世基金 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712 群益東協成長基金-人民幣 14.59160 14.52200 0.06960 0.47927 群益東協成長基金-美元 13.89240 13.83050 0.06190 0.44756 群益東協成長基金-新臺幣 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26370 11.21990 0.04380 0.39038 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.85050 10.80770 0.04280 0.39601 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13640 10.09730 0.03910 0.38723 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.15170 10.11220 0.03950 0.39062 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.78280 9.74420 0.03860 0.39613 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.13670 9.10140 0.03530 0.38785 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.95670 9.91730 0.03940 0.39729 群益長安基金 28.16000 28.12000 0.04000 0.14225 群益美國新創亮點基金-美元 14.67330 14.55000 0.12330 0.84742 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.45000 13.34000 0.11000 0.82459 群益真善美基金 17.13040 17.10610 0.02430 0.14205 群益馬拉松基金 116.59000 116.37000 0.22000 0.18905 群益深証中小板基金 15.86000 16.00000 -0.14000 -0.87500 群益創新科技基金 31.09000 30.83000 0.26000 0.84333 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.70000 9.51000 0.19000 1.99790 群益華夏盛世基金-人民幣 10.70820 10.49510 0.21310 2.03047 群益華夏盛世基金-美元 10.82350 10.61140 0.21210 1.99879 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.95000 16.62000 0.33000 1.98556 群益奧斯卡基金 26.93000 26.73000 0.20000 0.74822 群益新興金鑽基金-美元 13.70330 13.51490 0.18840 1.39402 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857 群益葛萊美基金 22.90000 22.70000 0.20000 0.88106 群益道瓊美國地產ETF基金 17.98000 17.90000 0.08000 0.44693 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.65000 12.83000 -0.18000 -1.40296 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.58840 11.51660 0.07180 0.62345 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.50140 11.41150 0.08990 0.78780 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.35080 11.26460 0.08620 0.76523 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76870 8.71460 0.05410 0.62080 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.52160 9.44710 0.07450 0.78860 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.09750 9.02840 0.06910 0.76536 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.24000 29.25000 -0.01000 -0.03419 德信中國精選成長基金 12.70000 12.49000 0.21000 1.68135 德信台灣主流中小基金 17.70000 17.70000 0.00000 0.00000 德信新興股票組合基金 11.84000 11.70000 0.14000 1.19658 德信萬保貨幣市場基金 11.91070 11.91050 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.67410 10.67130 0.00280 0.02624 德信數位時代基金 28.30000 28.38000 -0.08000 -0.28189 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63760 11.63740 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.88000 16.79000 0.09000 0.53603 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.93000 17.84000 0.09000 0.50448 德銀遠東DWS全球神農基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.39000 7.37000 0.02000 0.27137 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.01980 10.05670 -0.03690 -0.36692 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.04160 14.09310 -0.05150 -0.36543 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.36850 8.36510 0.00340 0.04065 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.55000 11.54860 0.00140 0.01212 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.62800 11.62660 0.00140 0.01204 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.10820 13.10590 0.00230 0.01755 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.00000 17.83000 0.17000 0.95345 摩根中小基金 24.41000 24.21000 0.20000 0.82610 摩根中國A股基金 15.79000 15.58000 0.21000 1.34788 摩根中國A股基金(美元) 13.06000 12.89000 0.17000 1.31885 摩根中國亮點基金 14.32000 14.02000 0.30000 2.13980 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.42030 12.33590 0.08440 0.68418 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.48910 13.42980 0.05930 0.44156 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.86140 10.78610 0.07530 0.69812 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.65510 13.56240 0.09270 0.68351 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.26420 15.19750 0.06670 0.43889 摩根台灣金磚基金 20.36000 20.24000 0.12000 0.59289 摩根台灣增長基金 50.32000 50.26000 0.06000 0.11938 摩根平衡基金 27.70000 27.73000 -0.03000 -0.10819 摩根全球α基金 18.61000 18.48000 0.13000 0.70346 摩根全球平衡基金 15.64370 15.53640 0.10730 0.69064 摩根全球發現基金 12.47000 12.39000 0.08000 0.64568 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.84940 9.78890 0.06050 0.61805 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68360 10.62500 0.05860 0.55153 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.22500 10.16170 0.06330 0.62293 摩根多元入息成長基金-累積型 11.28320 11.21390 0.06930 0.61798 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.89850 10.83950 0.05900 0.54431 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.66130 13.58730 0.07400 0.54463 摩根亞洲基金 57.53000 56.52000 1.01000 1.78698 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.96940 8.97020 -0.00080 -0.00892 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.39570 10.40430 -0.00860 -0.08266 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.32650 9.32690 -0.00040 -0.00429 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.65960 12.66070 -0.00110 -0.00869 摩根東方內需機會基金 18.22000 17.90000 0.32000 1.78771 摩根東方科技基金 37.10000 36.06000 1.04000 2.88408 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.43000 11.32000 0.11000 0.97173 摩根金龍收成基金 23.34000 22.88000 0.46000 2.01049 摩根第一貨幣市場基金 15.05710 15.05700 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.24000 13.91000 0.33000 2.37239 摩根新金磚五國基金 12.52000 12.41000 0.11000 0.88638 摩根新絲路基金 10.98000 10.82000 0.16000 1.47874 摩根新興35基金 14.21000 14.01000 0.20000 1.42755 摩根新興日本基金 24.79000 24.44000 0.35000 1.43208 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.04790 8.02960 0.01830 0.22791 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.08100 11.05590 0.02510 0.22703 摩根新興科技基金 57.63000 57.16000 0.47000 0.82225 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.55020 8.55160 -0.00140 -0.01637 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.64330 10.64500 -0.00170 -0.01597 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.25700 9.19250 0.06450 0.70166 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.26870 10.21100 0.05770 0.56508 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.86890 9.79870 0.07020 0.71642 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.40180 10.32940 0.07240 0.70091 摩根龍揚基金 34.88000 34.18000 0.70000 2.04798 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 摩根環球股票收益基金-累積型 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 摩根總收益組合基金-月配息型 9.45910 9.45210 0.00700 0.07406 摩根總收益組合基金-累積型 11.27200 11.26380 0.00820 0.07280 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.67000 24.64000 0.03000 0.12175 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76100 11.78010 -0.01910 -0.16214 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.15430 11.15800 -0.00370 -0.03316 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.30290 10.30650 -0.00360 -0.03493 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58090 10.59810 -0.01720 -0.16229 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.04590 10.04920 -0.00330 -0.03284 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.27280 9.27600 -0.00320 -0.03450 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.96750 10.94230 0.02520 0.23030 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.47710 10.45490 0.02220 0.21234 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.09290 10.11690 -0.02400 -0.23723 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.73270 9.75750 -0.02480 -0.25416 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.99250 10.01630 -0.02380 -0.23761 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.63570 9.66030 -0.02460 -0.25465 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.80100 11.78770 0.01330 0.11283 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.64680 11.63010 0.01670 0.14359 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.35370 10.34030 0.01340 0.12959 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.36330 11.35050 0.01280 0.11277 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.19740 11.18130 0.01610 0.14399 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95720 9.94430 0.01290 0.12972 聯邦金鑽平衡基金 22.76680 22.77560 -0.00880 -0.03864 聯邦貨幣市場基金 13.13830 13.13810 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.85560 10.84830 0.00730 0.06729 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.44940 8.44370 0.00570 0.06751 聯邦精選科技基金 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15720 16.13590 0.02130 0.13200 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.28030 12.12010 0.16020 1.32177 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.04340 11.89510 0.14830 1.24673 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.61970 11.47660 0.14310 1.24688 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70670 11.71750 -0.01080 -0.09217 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.09220 11.10210 -0.00990 -0.08917 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.71140 10.72130 -0.00990 -0.09234 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.82220 8.83010 -0.00790 -0.08947 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.32000 37.36000 -0.04000 -0.10707 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.71000 15.69000 0.02000 0.12747 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.86000 13.84000 0.02000 0.14451 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.21000 0.13000 1.15968 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.88000 11.76000 0.12000 1.02041 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.23000 15.11000 0.12000 0.79418 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.13000 15.01000 0.12000 0.79947 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.61000 20.53000 0.08000 0.38967 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.83000 18.75000 0.08000 0.42667 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.03000 15.97000 0.06000 0.37570 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.68000 16.62000 0.06000 0.36101 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.80000 15.74000 0.06000 0.38119 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.04000 15.98000 0.06000 0.37547 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.61000 14.55000 0.06000 0.41237 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.40000 0.01000 0.05435 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.36000 17.34000 0.02000 0.11534 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 聯博貨幣市場基金 14.97750 14.97740 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.68670 10.67660 0.01010 0.09460 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.54670 14.53210 0.01460 0.10047 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.95120 7.94370 0.00750 0.09441 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.53000 21.49000 0.04000 0.18613 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