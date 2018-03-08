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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/07  107/03/06  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.31030   10.30940   0.00090    0.00873
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.71610    9.70510   0.01100    0.11334
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.89400    9.88170   0.01230    0.12447
中國信託台灣活力基金                                             14.02000   14.03000  -0.01000   -0.07128
中國信託台灣優勢基金                                             16.77000   16.78000  -0.01000   -0.05959
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  8.91000    8.86000   0.05000    0.56433
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.35000    9.30000   0.05000    0.53763
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.18000    9.07000   0.11000    1.21279
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.69000    9.58000   0.11000    1.14823
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64820    9.64360   0.00460    0.04770
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25750    9.25310   0.00440    0.04755
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.13940   10.13330   0.00610    0.06020
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.72750    9.72160   0.00590    0.06069
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.16930   10.08410   0.08520    0.84489
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.99110    8.91580   0.07530    0.84457
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.25070   11.13640   0.11430    1.02636
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.31720   10.21240   0.10480    1.02620
中國信託智能運動基金-台幣                                         9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
中國信託智能運動基金-美元                                        10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96410   10.96400   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.62310    9.62550  -0.00240   -0.02493
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.50090    9.50330  -0.00240   -0.02525
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.81150    9.81320  -0.00170   -0.01732
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.68270    9.68440  -0.00170   -0.01755
中國信託精穩基金                                                 17.76000   17.81550  -0.05550   -0.31153
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.64000   10.56000   0.08000    0.75758
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.35000   11.27000   0.08000    0.70985
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.13000   11.05000   0.08000    0.72398
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元大2001基金                                                     63.82000   63.76000   0.06000    0.09410
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.58180   38.10010  -0.51830   -1.36036
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23100   11.23000   0.00100    0.00890
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.71870   10.67910   0.03960    0.37082
元大上證50基金                                                   33.26000   33.42000  -0.16000   -0.47876
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.90000   12.76000   0.14000    1.09718
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.90000   11.73000   0.17000    1.44928
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.21000   13.02000   0.19000    1.45929
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.48600   13.23900   0.24700    1.86570
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.28800   16.97500   0.31300    1.84389
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.43500   11.30800   0.12700    1.12310
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.38500   11.21900   0.16600    1.47963
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.26000    3.23000   0.03000    0.92879
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.07000   14.87000   0.20000    1.34499
元大中國高收益點心債券基金                                       11.28960   11.26930   0.02030    0.18014
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.59600   45.58640   0.00960    0.02106
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.32440   10.34090  -0.01650   -0.15956
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64420    9.65970  -0.01550   -0.16046
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.83590    9.81620   0.01970    0.20069
元大巴西指數基金                                                  7.03200    6.99500   0.03700    0.52895
元大巴菲特基金                                                   29.11000   29.21000  -0.10000   -0.34235
元大日經225基金                                                  26.76000   26.96000  -0.20000   -0.74184
元大台商收成基金                                                 23.96000   23.99000  -0.03000   -0.12505
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.97000   12.88000   0.09000    0.69876
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.86000   36.42000  -0.56000   -1.53762
元大台灣中型100基金                                              31.58000   31.54000   0.04000    0.12682
元大台灣加權股價指數基金                                         24.73900   24.82300  -0.08400   -0.33840
元大台灣卓越50基金                                               81.88000   82.33000  -0.45000   -0.54658
元大台灣金融基金                                                 16.61000   16.68000  -0.07000   -0.41966
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.42000   30.42000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息基金                                               25.74000   25.74000   0.00000    0.00000
元大台灣電子科技基金                                             36.20000   36.38000  -0.18000   -0.49478
元大全球ETF成長組合基金                                          10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.50000   14.42000   0.08000    0.55479
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.02000   12.91000   0.11000    0.85205
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.20000    9.12000   0.08000    0.87719
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.36000   12.29000   0.07000    0.56957
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.64500   12.53200   0.11300    0.90169
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.12000    9.02000   0.10000    1.10865
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.98000    6.91000   0.07000    1.01302
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.02000    7.97000   0.05000    0.62735
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.34000    6.31000   0.03000    0.47544
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.28000   10.20700   0.07300    0.71520
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.69000    9.62000   0.07000    0.72765
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.32710   10.32630   0.00080    0.00775
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.60880    9.60810   0.00070    0.00729
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.21210    9.21290  -0.00080   -0.00868
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.62590    8.62660  -0.00070   -0.00811
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.21000   14.05000   0.16000    1.13879
元大全球農業商機基金                                             16.54000   16.48000   0.06000    0.36408
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
元大印尼指數基金                                                  9.64100    9.73000  -0.08900   -0.91470
元大印度指數基金                                                  9.51500    9.59400  -0.07900   -0.82343
元大印度基金                                                     12.46000   12.55000  -0.09000   -0.71713
元大多多基金                                                     18.90000   18.94000  -0.04000   -0.21119
元大多福基金                                                     55.31000   54.95000   0.36000    0.65514
元大亞太成長基金                                                 10.16000   10.04000   0.12000    1.19522
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.62420    8.60700   0.01720    0.19984
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.22200    7.20750   0.01450    0.20118
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.10700    9.98400   0.12300    1.23197
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.90000    9.78000   0.12000    1.22699
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.81000    9.69000   0.12000    1.23839
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.90000    9.78000   0.12000    1.22699
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
元大卓越基金                                                     49.93000   50.04000  -0.11000   -0.21982
元大店頭基金                                                      8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                  9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.17770   10.17720   0.00050    0.00491
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.03170    9.04150  -0.00980   -0.10839
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.15290   30.15120   0.00170    0.00564
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.72320   35.87030  -0.14710   -0.41009
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.53730   19.58420  -0.04690   -0.23948
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.49980   18.40920   0.09060    0.49215
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.83550   36.81420   0.02130    0.05786
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.58930   20.58970  -0.00040   -0.00194
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.93950   17.93980  -0.00030   -0.00167
元大高科技基金                                                   17.22000   17.26000  -0.04000   -0.23175
元大得利貨幣市場基金                                             16.22070   16.22050   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95890   11.95870   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
元大華夏中小基金                                                  8.92000    8.77000   0.15000    1.71038
元大新中國基金-人民幣                                            12.22000   12.11000   0.11000    0.90834
元大新中國基金-美元                                              12.49100   12.33700   0.15400    1.24828
元大新中國基金-新台幣                                            11.81000   11.67000   0.14000    1.19966
元大新主流基金                                                   24.51000   24.50000   0.01000    0.04082
元大新東協平衡基金-美元                                          10.43600   10.43600   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
元大新興市場ESG策略基金                                          13.44000   13.23000   0.21000    1.58730
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.76790   10.83370  -0.06580   -0.60736
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.88000   10.90520  -0.02520   -0.23108
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.80870   10.83560  -0.02690   -0.24826
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.68690    9.71100  -0.02410   -0.24817
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.96780    9.97660  -0.00880   -0.08821
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.74100    9.74960  -0.00860   -0.08821
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.61650    9.62660  -0.01010   -0.10492
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.40100    9.41090  -0.00990   -0.10520
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.75020    9.75960  -0.00940   -0.09632
元大新興亞洲基金                                                 12.03000   11.84000   0.19000    1.60473
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.80090    9.79050   0.01040    0.10623
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.79110    9.78070   0.01040    0.10633
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.56480    9.55620   0.00860    0.08999
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.55510    9.54650   0.00860    0.09009
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07290   15.07270   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     35.79000   35.73000   0.06000    0.16793
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
元大實質多重資產基金-美元                                         9.86400    9.80000   0.06400    0.65306
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.72000   13.64000   0.08000    0.58651
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.63000   18.88000  -0.25000   -1.32415
元大精準中小基金                                                 21.92000   21.80000   0.12000    0.55046
元大摩臺基金                                                     38.14000   38.30000  -0.16000   -0.41775
元大標普500基金                                                  24.02000   23.96000   0.06000    0.25042
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.94000   31.81000   0.13000    0.40868
元大標智滬深300基金                                              19.31000   19.42000  -0.11000   -0.56643
元大歐洲50基金                                                   23.79000   23.78000   0.01000    0.04205
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.66100    9.61610   0.04490    0.46693
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12400   10.12370   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     51.29000   51.28000   0.01000    0.01950
元大韓國KOSPI200基金                                             23.31000   23.11000   0.20000    0.86543
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.15000   15.18000  -0.03000   -0.19763
日盛上選基金                                                     31.23000   31.20000   0.03000    0.09615
日盛小而美基金                                                   18.74000   18.71000   0.03000    0.16034
日盛中國內需動力基金                                             11.57000   11.45000   0.12000    1.04803
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70660   11.70990  -0.00330   -0.02818
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.08130   10.08410  -0.00280   -0.02777
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.06280   12.06430  -0.00150   -0.01243
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.38170   10.38290  -0.00120   -0.01156
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.81300   10.81520  -0.00220   -0.02034
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.29010    9.29190  -0.00180   -0.01937
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.70000   12.49000   0.21000    1.68135
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.11000   12.90000   0.21000    1.62791
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.86000   12.66000   0.20000    1.57978
日盛日盛基金                                                     13.90000   13.91000  -0.01000   -0.07189
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
日盛全球抗暖化基金                                               10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04970   10.03100   0.01870    0.18642
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.69000    9.67200   0.01800    0.18610
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.78170    9.76430   0.01740    0.17820
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.43430    9.41760   0.01670    0.17733
日盛全球新興債券基金A                                            10.93170   10.92510   0.00660    0.06041
日盛全球新興債券基金B                                             8.69790    8.69260   0.00530    0.06097
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44810    2.44890  -0.00080   -0.03267
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.75320    1.75380  -0.00060   -0.03421
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38450    0.38450   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27650    0.27650   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.64530   12.64870  -0.00340   -0.02688
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.93560    8.93800  -0.00240   -0.02685
日盛亞洲機會基金                                                  7.80000    7.69000   0.11000    1.43043
日盛首選基金                                                     16.36000   16.35000   0.01000    0.06116
日盛高科技基金                                                   16.51000   16.52000  -0.01000   -0.06053
日盛貨幣市場基金                                                 14.73940   14.73920   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   36.28000   36.40000  -0.12000   -0.32967
日盛精選五虎基金                                                 36.68000   36.76000  -0.08000   -0.21763
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45750   13.45740   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.50000   35.43000   0.07000    0.19757
台新MSCI中國基金                                                 22.22000   21.72000   0.50000    2.30203
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.46000   18.33000   0.13000    0.70922
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.45000   20.76000  -0.31000   -1.49326
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13360   14.13350   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.79360    9.81110  -0.01750   -0.17837
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.84900   10.82730   0.02170    0.20042
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.87530    9.85720   0.01810    0.18362
台新中國通基金                                                   47.11000   47.24000  -0.13000   -0.27519
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.44100   16.20700   0.23400    1.44382
台新中國精選中小基金                                             12.11000   11.86000   0.25000    2.10793
台新主流基金                                                     23.93000   24.07000  -0.14000   -0.58164
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    17.89000   17.79000   0.10000    0.56211
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61420    0.61090   0.00330    0.54019
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.70000   13.62000   0.08000    0.58737
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.46980    0.46730   0.00250    0.53499
台新台灣中小基金                                                 37.71000   37.78000  -0.07000   -0.18528
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.21230    9.20400   0.00830    0.09018
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.31130    9.24630   0.06500    0.70298
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.32000    8.26000   0.06000    0.72639
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.22710   10.15570   0.07140    0.70305
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.13000    9.07000   0.06000    0.66152
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.87450   10.82220   0.05230    0.48327
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.50420   11.44890   0.05530    0.48302
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
台新印度基金                                                     15.38000   15.46000  -0.08000   -0.51746
台新亞美短期債券基金                                             10.88470   10.87160   0.01310    0.12050
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.92820    8.93110  -0.00290   -0.03247
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31160    0.31160   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.03900   12.04290  -0.00390   -0.03238
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41380    0.41390  -0.00010   -0.02416
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07060   11.07040   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               29.98850   30.05020  -0.06170   -0.20532
台新智慧生活基金-美元                                            10.35950   10.28270   0.07680    0.74689
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.49380    9.50100  -0.00720   -0.07578
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.21530    9.22380  -0.00850   -0.09215
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.90770    9.91510  -0.00740   -0.07463
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.62190    9.63080  -0.00890   -0.09241
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.46390   10.48680  -0.02290   -0.21837
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35610    0.35680  -0.00070   -0.19619
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.02100    8.03860  -0.01760   -0.21894
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28280    0.28340  -0.00060   -0.21171
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.58000    6.48000   0.10000    1.54321
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.27000   10.17400   0.09600    0.94358
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           18.47000   18.40000   0.07000    0.38043
未來資產全球大消費基金                                           14.84000   14.76000   0.08000    0.54201
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.01740   12.02440  -0.00700   -0.05821
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.92710    9.93300  -0.00590   -0.05940
未來資產亞洲新富基金                                             21.52000   21.28000   0.24000    1.12782
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54390   12.54370   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
未來資產新興市場債券基金A                                         8.99050    8.99110  -0.00060   -0.00667
未來資產新興市場債券基金B                                         7.04510    7.04550  -0.00040   -0.00568
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.93650   10.93540   0.00110    0.01006
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.03580   10.03670  -0.00090   -0.00897
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48740    9.48870  -0.00130   -0.01370
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56030   10.56180  -0.00150   -0.01420
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54560    8.54790  -0.00230   -0.02691
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.57270    9.57550  -0.00280   -0.02924
永豐中小基金                                                     48.41000   48.45000  -0.04000   -0.08256
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90390    1.90450  -0.00060   -0.03150
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44560    2.44640  -0.00080   -0.03270
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.92700    8.93160  -0.00460   -0.05150
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11990   11.12560  -0.00570   -0.05123
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.78000    4.69000   0.09000    1.91898
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.09000   21.69000   0.40000    1.84417
永豐主流品牌基金                                                 15.85000   15.82000   0.03000    0.18963
永豐永豐基金                                                     33.64000   33.35000   0.29000    0.86957
永豐亞洲民生消費基金                                             12.66000   12.67000  -0.01000   -0.07893
永豐南非幣2021保本基金                                           12.75510   12.73560   0.01950    0.15311
永豐高科技基金                                                   22.28000   21.95000   0.33000    1.50342
永豐貨幣市場基金                                                 13.85580   13.85560   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12710    2.12610   0.00100    0.04703
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47450    2.47430   0.00020    0.00808
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.05150    8.04910   0.00240    0.02982
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.53070   10.52770   0.00300    0.02850
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.61640    7.59670   0.01970    0.25932
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.44400   11.41430   0.02970    0.26020
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.14000    9.07000   0.07000    0.77178
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.25000   20.10000   0.15000    0.74627
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.51000   53.70000  -0.19000   -0.35382
永豐領航科技基金                                                 37.35000   37.06000   0.29000    0.78251
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.57000   12.60000  -0.03000   -0.23810
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.11000   12.14000  -0.03000   -0.24712
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                 45.42000   45.25000   0.17000    0.37569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.38250   11.38130   0.00120    0.01054
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.73450    9.73810  -0.00360   -0.03697
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73450    9.73810  -0.00360   -0.03697
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70460    9.70490  -0.00030   -0.00309
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70460    9.70490  -0.00030   -0.00309
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.74910    9.75280  -0.00370   -0.03794
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87600    9.87970  -0.00370   -0.03745
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69220    9.69220   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78020    9.78030  -0.00010   -0.00102
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.16000   11.99000   0.17000    1.41785
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.32000   11.10000   0.22000    1.98198
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.38000   12.14000   0.24000    1.97694
兆豐國際中小基金                                                 14.51000   14.40000   0.11000    0.76389
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.78000   15.55000   0.23000    1.47910
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.85000   21.42000   0.43000    2.00747
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.32000   21.88000   0.44000    2.01097
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.25000   12.15000   0.10000    0.82305
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.05000   12.94000   0.11000    0.85008
兆豐國際生命科學基金                                             15.25000   15.26000  -0.01000   -0.06553
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.25770   10.23140   0.02630    0.25705
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.78250   10.75340   0.02910    0.27061
兆豐國際全球高股息基金                                           11.59000   11.53000   0.06000    0.52038
兆豐國際全球基金                                                 31.75000   31.52000   0.23000    0.72970
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.17950   10.17910   0.00040    0.00393
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.43500    9.44500  -0.01000   -0.10588
兆豐國際國民基金                                                 22.86000   22.72000   0.14000    0.61620
兆豐國際第一基金                                                 12.95000   12.79000   0.16000    1.25098
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.05390   10.05180   0.00210    0.02089
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.13080    8.12910   0.00170    0.02091
兆豐國際萬全基金                                                 20.09000   19.92000   0.17000    0.85341
兆豐國際電子基金                                                 25.27000   25.27000   0.00000    0.00000
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.77000   21.89000  -0.12000   -0.54820
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.40000   17.29000   0.11000    0.63621
兆豐國際豐台灣基金                                               31.71000   31.79000  -0.08000   -0.25165
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47640   12.47630   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.16990   11.15560   0.01430    0.12819
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.96550   11.95430   0.01120    0.09369
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.78760   10.77350   0.01410    0.13088
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.60570   11.59040   0.01530    0.13201
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.39640    8.38560   0.01080    0.12879
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.80060    9.79120   0.00940    0.09600
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.27490    9.26280   0.01210    0.13063
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.35520    9.34270   0.01250    0.13379
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.62350    9.61090   0.01260    0.13110
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.41000   11.38000   0.03000    0.26362
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
合庫全球新興市場基金                                              9.73000    9.60000   0.13000    1.35417
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
合庫貨幣市場基金                                                 10.10950   10.10940   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.92180    9.92500  -0.00320   -0.03224
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.18920   10.17430   0.01490    0.14645
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.39020   10.37590   0.01430    0.13782
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.96430   11.95040   0.01390    0.11631
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.88730   13.86980   0.01750    0.12617
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.56540    9.54890   0.01650    0.17279
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.17190   10.15710   0.01480    0.14571
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.36660    8.35510   0.01150    0.13764
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.51120    9.50000   0.01120    0.11789
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.79800   10.78570   0.01230    0.11404
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.84320   10.84230   0.00090    0.00830
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.60050   10.60340  -0.00290   -0.02735
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.91950    9.92390  -0.00440   -0.04434
安聯中國東協基金                                                 16.38000   16.18000   0.20000    1.23609
安聯中國策略基金                                                 16.05000   15.79000   0.26000    1.64661
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.82000   14.54000   0.28000    1.92572
安聯中華新思路基金-美元                                          14.95000   14.68000   0.27000    1.83924
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.33000   13.09000   0.24000    1.83346
安聯台灣大壩基金                                                 24.80000   24.78000   0.02000    0.08071
安聯台灣科技基金                                                 43.23000   43.30000  -0.07000   -0.16166
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46600   12.46590   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 28.24000   28.23000   0.01000    0.03542
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11620   10.10890   0.00730    0.07221
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.11300   15.10290   0.01010    0.06687
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.80060    9.79400   0.00660    0.06739
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.66000   11.58000   0.08000    0.69085
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.35000   11.27000   0.08000    0.70985
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07200   12.06080   0.01120    0.09286
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13450   10.12350   0.01100    0.10866
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.30590   12.29250   0.01340    0.10901
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.70990    9.70060   0.00930    0.09587
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.55180    9.54140   0.01040    0.10900
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.27400    9.26390   0.01010    0.10903
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.84000   10.79000   0.05000    0.46339
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86280   11.84160   0.02120    0.17903
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.93260   10.91300   0.01960    0.17960
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.60870   10.59000   0.01870    0.17658
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.13080    9.11510   0.01570    0.17224
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.93420    8.91810   0.01610    0.18053
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.64620    8.63090   0.01530    0.17727
安聯全球人口趨勢基金                                             11.23000   11.16000   0.07000    0.62724
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.10000   35.00000   0.10000    0.28571
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.00000    7.96000   0.04000    0.50251
安聯全球計量平衡基金                                             12.67000   12.54000   0.13000    1.03668
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.10010   12.10470  -0.00460   -0.03800
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.58660   10.59060  -0.00400   -0.03777
安聯全球新興市場基金                                             19.11000   18.87000   0.24000    1.27186
安聯全球農金趨勢基金                                              9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.59000    9.44000   0.15000    1.58898
安聯亞洲動態策略基金                                             25.19000   24.77000   0.42000    1.69560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00850   10.01050  -0.00200   -0.01998
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85770    9.85970  -0.00200   -0.02028
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.50940   84.52330  -0.01390   -0.01645
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.89800   12.90300  -0.00500   -0.03875
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.51520   67.53030  -0.01510   -0.02236
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.22350   10.22740  -0.00390   -0.03813
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50990    2.51100  -0.00110   -0.04381
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58730   10.59710  -0.00980   -0.09248
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10860    2.10880  -0.00020   -0.00948
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90890    8.91700  -0.00810   -0.09084
宏利台灣動力基金                                                 29.78000   29.60000   0.18000    0.60811
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.52210   10.43730   0.08480    0.81247
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.79750    9.71980   0.07770    0.79940
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.44970    8.38150   0.06820    0.81370
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.11180    8.04730   0.06450    0.80151
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
宏利全球債券組合基金                                             13.10640   13.08600   0.02040    0.15589
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79810    2.80180  -0.00370   -0.13206
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.85330   11.86630  -0.01300   -0.10955
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89920    8.90890  -0.00970   -0.10888
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.31180    2.31250  -0.00070   -0.03027
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.68180   10.69460  -0.01280   -0.11969
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.48370    4.42600   0.05770    1.30366
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.72630    0.71750   0.00880    1.22648
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.60000   20.35000   0.25000    1.22850
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61260   11.59610   0.01650    0.14229
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40050   10.38290   0.01760    0.16951
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01950   10.00290   0.01660    0.16595
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.17010    9.15820   0.01190    0.12994
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.70770    8.69290   0.01480    0.17025
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.48790    8.47410   0.01380    0.16285
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.73150    8.71600   0.01550    0.17783
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84240    2.83890   0.00350    0.12329
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41610    0.41550   0.00060    0.14440
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.50970   12.49390   0.01580    0.12646
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95300    0.95210   0.00090    0.09453
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.79600    7.78590   0.01010    0.12972
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.18110    2.17830   0.00280    0.12854
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31370    0.31330   0.00040    0.12767
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.58900    9.58040   0.00860    0.08977
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35380    0.35340   0.00040    0.11319
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62190   13.62180   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.89000    2.82000   0.07000    2.48227
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.70000   12.41000   0.29000    2.33683
宏利臺灣股息收益基金                                             27.58000   27.69000  -0.11000   -0.39726
宏利澳幣保本基金                                                 11.86610   11.86450   0.00160    0.01349
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.48000   11.34000   0.14000    1.23457
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.97000   11.84000   0.13000    1.09797
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.32000   10.21000   0.11000    1.07738
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.75000   11.62000   0.13000    1.11876
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.14530   10.18550  -0.04020   -0.39468
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.24850   10.24940  -0.00090   -0.00878
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.14600    9.14840  -0.00240   -0.02623
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.59170   10.59450  -0.00280   -0.02643
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
貝萊德新台幣基金                                                 12.91960   12.91950   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.48000   24.46000   0.02000    0.08177
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09030   11.08660   0.00370    0.03337
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.02340    9.99220   0.03120    0.31224
保德信大中華基金                                                 31.51000   30.91000   0.60000    1.94112
保德信中小型股基金                                               43.23000   43.30000  -0.07000   -0.16166
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.09000   10.90000   0.19000    1.74312
保德信中國中小基金-美元                                          11.63000   11.39000   0.24000    2.10711
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.66000   10.44000   0.22000    2.10728
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.01010    9.93400   0.07610    0.76606
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.98170    9.90660   0.07510    0.75808
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.12050   10.04420   0.07630    0.75964
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.76130   10.68020   0.08110    0.75935
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.77000   10.61000   0.16000    1.50801
保德信中國品牌基金-美元                                          10.58000   10.43000   0.15000    1.43816
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.56000   11.39000   0.17000    1.49254
保德信台商全方位基金                                             33.66000   33.52000   0.14000    0.41766
保德信全球中小基金                                               29.21000   28.83000   0.38000    1.31807
保德信全球消費商機基金                                           17.57000   17.49000   0.08000    0.45740
保德信全球基礎建設基金                                           11.48000   11.41000   0.07000    0.61350
保德信全球資源基金                                                7.47000    7.42000   0.05000    0.67385
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.10000   30.00000   0.10000    0.33333
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.08590   10.04660   0.03930    0.39118
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.70180   10.66020   0.04160    0.39024
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.08580    9.05200   0.03380    0.37340
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.63370    9.59790   0.03580    0.37300
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.52120    8.50960   0.01160    0.13632
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.91040   10.89560   0.01480    0.13583
保德信亞太基金                                                   22.42000   22.01000   0.41000    1.86279
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.73000    8.73170  -0.00170   -0.01947
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.28620   11.28840  -0.00220   -0.01949
保德信店頭市場基金                                               33.81000   33.75000   0.06000    0.17778
保德信拉丁美洲基金                                                7.79000    7.74000   0.05000    0.64599
保德信金平衡基金                                                 28.99000   29.09000  -0.10000   -0.34376
保德信金滿意基金                                                 39.80000   39.89000  -0.09000   -0.22562
保德信科技島基金                                                 24.33000   24.36000  -0.03000   -0.12315
保德信高成長基金                                                 85.16000   85.03000   0.13000    0.15289
保德信第一基金                                                   24.94000   24.87000   0.07000    0.28146
保德信貨幣市場基金                                               15.73550   15.73530   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.75670   10.72410   0.03260    0.30399
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.40660   10.37710   0.02950    0.28428
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.02570   10.99390   0.03180    0.28925
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.98380    9.95690   0.02690    0.27016
保德信新世紀基金                                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.43310    8.42350   0.00960    0.11397
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.00790   10.99540   0.01250    0.11368
保德信新興趨勢組合基金                                           11.92000   11.81000   0.11000    0.93141
保德信瑞騰基金                                                   15.51910   15.51890   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96850    9.96640   0.00210    0.02107
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.04470   10.04260   0.00210    0.02091
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.90200    9.89930   0.00270    0.02727
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.91860    9.91250   0.00610    0.06154
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88690    9.88630   0.00060    0.00607
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.89460    9.88920   0.00540    0.05461
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99220    1.99330  -0.00110   -0.05518
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65170    2.65290  -0.00120   -0.04523
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31440    0.31460  -0.00020   -0.06357
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45400    0.45430  -0.00030   -0.06604
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.84090    8.84730  -0.00640   -0.07234
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88420   11.89260  -0.00840   -0.07063
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72050    9.72560  -0.00510   -0.05244
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66040   11.66560  -0.00520   -0.04458
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24600    9.25130  -0.00530   -0.05729
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12040   11.12680  -0.00640   -0.05752
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.34530   10.34000   0.00530    0.05126
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.18130   10.17630   0.00500    0.04913
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27750   10.27350   0.00400    0.03894
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68780   10.68370   0.00410    0.03838
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.17380   10.17030   0.00350    0.03441
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.01330   10.01020   0.00310    0.03097
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16700   10.16390   0.00310    0.03050
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.95730    9.95540   0.00190    0.01909
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.02020   10.01710   0.00310    0.03095
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.91000   10.86540   0.04460    0.41048
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.61590    6.59500   0.02090    0.31691
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.02800   10.99320   0.03480    0.31656
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63300   11.63290   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.18000   19.06000   0.12000    0.62959
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4343.210004313.95000  29.26000    0.67826
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.81160   10.74100   0.07060    0.65729
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.20850   12.12810   0.08040    0.66292
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.47070   11.39410   0.07660    0.67228
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.75050    9.68690   0.06360    0.65656
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.54820   10.47870   0.06950    0.66325
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.34350   10.27450   0.06900    0.67157
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.16640   11.09350   0.07290    0.65714
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.12700   12.04720   0.07980    0.66239
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.17000    7.16000   0.01000    0.13966
柏瑞巨人基金                                                     12.74000   12.75000  -0.01000   -0.07843
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63330   13.63320   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.02000   15.92000   0.10000    0.62814
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.36800   13.34600   0.02200    0.16484
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.91010   11.89080   0.01930    0.16231
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.59920   12.57720   0.02200    0.17492
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.20210    9.18700   0.01510    0.16436
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.91200    6.90070   0.01130    0.16375
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.11250    9.09770   0.01480    0.16268
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.73520    8.72210   0.01310    0.15019
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.17060   11.15100   0.01960    0.17577
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.63860    8.62250   0.01610    0.18672
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.08680   12.06710   0.01970    0.16325
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.58090   11.56190   0.01900    0.16433
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.62700   11.60950   0.01750    0.15074
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.46910   11.44910   0.02000    0.17469
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.16020    9.14520   0.01500    0.16402
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.18070   10.16410   0.01660    0.16332
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.98450    9.96950   0.01500    0.15046
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.93580    9.91840   0.01740    0.17543
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.77030    9.75220   0.01810    0.18560
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.05940   10.05160   0.00780    0.07760
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.03350   10.02510   0.00840    0.08379
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99950    9.99000   0.00950    0.09510
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.06270   10.05530   0.00740    0.07359
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.05940   10.05160   0.00780    0.07760
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.03350   10.02510   0.00840    0.08379
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.99950    9.99000   0.00950    0.09510
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.06270   10.05530   0.00740    0.07359
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.04060   10.03280   0.00780    0.07774
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.03350   10.02510   0.00840    0.08379
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99950    9.99000   0.00950    0.09510
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.06270   10.05530   0.00740    0.07359
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.05940   10.05160   0.00780    0.07760
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.03350   10.02510   0.00840    0.08379
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.99950    9.99000   0.00950    0.09510
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.06270   10.05530   0.00740    0.07359
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.81350   10.80980   0.00370    0.03423
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.08590   12.08170   0.00420    0.03476
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.55950   11.55460   0.00490    0.04241
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.43170    9.42860   0.00310    0.03288
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.27870   10.27520   0.00350    0.03406
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.12670   10.12230   0.00440    0.04347
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.52250   10.51890   0.00360    0.03422
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.25310   11.24920   0.00390    0.03467
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.16760   11.16280   0.00480    0.04300
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.43190    9.42870   0.00320    0.03394
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.27900   10.27540   0.00360    0.03504
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.12700   10.12270   0.00430    0.04248
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.51000   13.29000   0.22000    1.65538
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.87000   14.62000   0.25000    1.70999
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.94000    9.77000   0.17000    1.74002
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.01000    8.86000   0.15000    1.69300
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.46000   10.28000   0.18000    1.75097
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.89000   11.69000   0.20000    1.71086
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.52000   12.31000   0.21000    1.70593
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.93000   12.71000   0.22000    1.73092
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.75000   13.61000   0.14000    1.02866
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.37000   13.22000   0.15000    1.13464
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.37290   11.36530   0.00760    0.06687
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.56110    7.55610   0.00500    0.06617
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.58390   11.58360   0.00030    0.00259
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.26320   11.26320   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.46100   10.45990   0.00110    0.01052
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.67850    8.67830   0.00020    0.00230
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.84570    9.84570   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.87760    9.87660   0.00100    0.01012
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.83430   10.83430   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.17210   10.17180   0.00030    0.00295
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.44410   10.44310   0.00100    0.00958
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.20040   10.20050  -0.00010   -0.00098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.37720    9.37700   0.00020    0.00213
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.30830    9.30260   0.00570    0.06127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.89750    9.89650   0.00100    0.01010
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.47430   12.45050   0.02380    0.19116
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.03690   12.01360   0.02330    0.19395
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.51020   11.48720   0.02300    0.20022
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.62050    7.60600   0.01450    0.19064
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.69430    9.67560   0.01870    0.19327
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.37670   10.35590   0.02080    0.20085
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.72300   10.70260   0.02040    0.19061
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.52850   11.50540   0.02310    0.20078
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.48840   10.46820   0.02020    0.19297
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.71880    9.70030   0.01850    0.19072
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.59740   10.57620   0.02120    0.20045
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.26920   11.27570  -0.00650   -0.05765
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.88380   11.89100  -0.00720   -0.06055
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.00070   11.00610  -0.00540   -0.04906
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.40090    9.40640  -0.00550   -0.05847
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.04180   10.04780  -0.00600   -0.05971
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.04830   10.05320  -0.00490   -0.04874
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.20130   11.20810  -0.00680   -0.06067
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.05460   10.06040  -0.00580   -0.05765
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.47830   10.48350  -0.00520   -0.04960
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.70500    9.71070  -0.00570   -0.05870
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.55590    9.56140  -0.00550   -0.05752
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.26440   10.27060  -0.00620   -0.06037
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.80500    9.80990  -0.00490   -0.04995
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.09000   17.98000   0.11000    0.61179
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.85000   16.73000   0.12000    0.71727
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.11480   13.08980   0.02500    0.19099
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.04300   10.98080   0.06220    0.56644
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.67010   11.60280   0.06730    0.58003
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.16520   12.12530   0.03990    0.32906
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.48270   11.41670   0.06600    0.57810
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.23930   10.18160   0.05770    0.56671
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.58010   10.51910   0.06100    0.57990
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.49130   10.45690   0.03440    0.32897
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.66310   10.60180   0.06130    0.57820
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.37650   10.31670   0.05980    0.57964
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.60280   10.54180   0.06100    0.57865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.79000   12.72000   0.07000    0.55031
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      36.46000   36.91000  -0.45000   -1.21918
國泰大中華基金                                                   21.03000   21.03000   0.00000    0.00000
國泰小龍基金                                                     15.95000   15.93000   0.02000    0.12555
國泰中小成長基金                                                 44.36000   44.56000  -0.20000   -0.44883
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.44810    4.39580   0.05230    1.18977
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.65000   20.33000   0.32000    1.57403
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80880    0.79620   0.01260    1.58252
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77000    0.75810   0.01190    1.56971
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10710    2.11390  -0.00680   -0.32168
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.73980    9.73590   0.00390    0.04006
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.48270    8.47940   0.00330    0.03892
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32930    0.32910   0.00020    0.06077
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.32800   11.32700   0.00100    0.00883
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79090    1.78400   0.00690    0.38677
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.06370   10.01570   0.04800    0.47925
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34820    0.34650   0.00170    0.49062
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.02210    4.96440   0.05770    1.16228
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.30000   22.95000   0.35000    1.52505
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.78900    0.77690   0.01210    1.55747
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.77520    3.72250   0.05270    1.41572
國泰中港台基金台幣級別                                           17.52000   17.22000   0.30000    1.74216
國泰中港台基金美元級別                                            0.60050    0.58980   0.01070    1.81417
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 25.90000   26.07000  -0.17000   -0.65209
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.74000   13.56000   0.18000    1.32743
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.10000   32.87000  -0.77000   -2.34256
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39160   12.39150   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.29000   27.33000  -0.04000   -0.14636
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.27020    2.27430  -0.00410   -0.18028
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36000    0.35930   0.00070    0.19482
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46220    0.46510  -0.00290   -0.62352
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.75000   12.67000   0.08000    0.63141
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46280    0.45980   0.00300    0.65246
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.61000    5.56000   0.05000    0.89928
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18880    0.18710   0.00170    0.90861
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.89000    8.82000   0.07000    0.79365
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30400    0.30150   0.00250    0.82919
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41940    0.41780   0.00160    0.38296
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38330    0.38180   0.00150    0.39288
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44210    0.44040   0.00170    0.38601
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48450    0.48660  -0.00210   -0.43157
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.23000   19.26000  -0.03000   -0.15576
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.85000   20.94000  -0.09000   -0.42980
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.44780    2.44220   0.00560    0.22930
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.57150   11.50320   0.06830    0.59375
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.62570   10.56290   0.06280    0.59453
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38920    0.38680   0.00240    0.62048
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35740    0.35520   0.00220    0.61937
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49640    0.49750  -0.00110   -0.22111
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.28000   12.22000   0.06000    0.49100
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43330    0.43110   0.00220    0.51032
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.33000   18.16000   0.17000    0.93612
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62590    0.61990   0.00600    0.96790
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.17000   15.07000   0.10000    0.66357
國泰科技生化基金                                                 36.95000   36.71000   0.24000    0.65377
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.40000   25.41000  -0.01000   -0.03935
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.07880   37.00110   0.07770    0.20999
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.90430   19.95360  -0.04930   -0.24707
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.80590   18.71800   0.08790    0.46960
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.97070   38.79890   0.17180    0.44280
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.39240   39.37010   0.02230    0.05664
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.17570   40.17170   0.00400    0.00996
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90640   11.91680  -0.01040   -0.08727
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.19180   12.20360  -0.01180   -0.09669
國泰紐幣保本基金                                                 12.22960   12.22970  -0.00010   -0.00082
國泰高科技基金                                                   12.63000   12.64000  -0.01000   -0.07911
國泰國泰基金                                                     23.15000   22.95000   0.20000    0.87146
國泰富時中國A50基金                                              21.65000   21.72000  -0.07000   -0.32228
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34120    0.34030   0.00090    0.26447
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44450    0.44700  -0.00250   -0.55928
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36830    0.36570   0.00260    0.71097
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47990    0.48040  -0.00050   -0.10408
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35660    0.35510   0.00150    0.42242
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46460    0.46640  -0.00180   -0.38593
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.84810   10.83240   0.01570    0.14494
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.99430    7.98270   0.01160    0.14531
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36570    0.36510   0.00060    0.16434
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27300    0.27250   0.00050    0.18349
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.37000   12.29000   0.08000    0.65094
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42240    0.41970   0.00270    0.64332
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15910    2.16580  -0.00670   -0.30935
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46150    1.46610  -0.00460   -0.31376
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35290    0.35270   0.00020    0.05671
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37740    0.37710   0.00030    0.07955
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24130    0.24110   0.00020    0.08295
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.86900   10.86200   0.00700    0.06444
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.22130    7.21670   0.00460    0.06374
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.69000   14.58000   0.11000    0.75446
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.23000   33.72000  -0.49000   -1.45314
國泰價值卓越基金                                                 14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.00000   10.89000   0.11000    1.01010
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39490    0.39080   0.00410    1.04913
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.14410   12.13830   0.00580    0.04778
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41390    0.41370   0.00020    0.04834
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67110    9.67170  -0.00060   -0.00620
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61250    8.58250   0.03000    0.34955
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55560   10.55590  -0.00030   -0.00284
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.48600    9.45300   0.03300    0.34910
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.02500   11.02400   0.00100    0.00907
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.95260    9.95640  -0.00380   -0.03817
第一金大中華基金                                                 25.72000   25.67000   0.05000    0.19478
第一金小型精選基金                                               36.10000   35.67000   0.43000    1.20549
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.77000   14.57000   0.20000    1.37268
第一金中國世紀基金-美元                                          10.05550    9.87450   0.18100    1.83300
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.23000   11.03000   0.20000    1.81324
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.23000    0.00000  11.23000    0.00000
第一金中概平衡基金                                               23.33000   23.35000  -0.02000   -0.08565
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.21970   15.21950   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.51000  177.50800   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.82620   13.75680   0.06940    0.50448
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.82700   13.75820   0.06880    0.50007
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.61000   12.55000   0.06000    0.47809
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.61000   12.55000   0.06000    0.47809
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.01620    9.99090   0.02530    0.25323
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.01670    9.99140   0.02530    0.25322
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.58450    9.56130   0.02320    0.24264
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.60780    9.58460   0.02320    0.24205
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32110   10.29500   0.02610    0.25352
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.87940    9.85550   0.02390    0.24250
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.87950    9.85560   0.02390    0.24250
第一金全球大趨勢基金                                             22.52000   22.30000   0.22000    0.98655
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.66420    7.63610   0.02810    0.36799
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.53560    5.51530   0.02030    0.36807
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.08980    9.05380   0.03600    0.39762
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.09080    9.05480   0.03600    0.39758
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.24050    9.20380   0.03670    0.39875
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.24170    9.20510   0.03660    0.39761
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.57770    8.56370   0.01400    0.16348
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.96860    9.95240   0.01620    0.16277
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.85420    9.85780  -0.00360   -0.03652
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.13390    8.12290   0.01100    0.13542
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.00100    8.98970   0.01130    0.12570
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.97920   10.98320  -0.00400   -0.03642
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.98000   10.98410  -0.00410   -0.03733
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95400    9.94060   0.01340    0.13480
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.68320   14.66470   0.01850    0.12615
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.39000   15.19950   0.19050    1.25333
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.39220   15.20280   0.18940    1.24582
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.79000   13.63000   0.16000    1.17388
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.80000   13.63000   0.17000    1.24725
第一金亞洲科技基金                                               21.59000   21.00000   0.59000    2.80952
第一金亞洲新興市場基金                                           13.88000   13.81000   0.07000    0.50688
第一金店頭市場基金                                                9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
第一金創新趨勢基金                                               21.57000   21.58000  -0.01000   -0.04634
第一金電子基金                                                   31.47000   31.21000   0.26000    0.83307
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.41000   14.36000   0.05000    0.34819
統一大滿貫基金                                                   32.18000   32.43000  -0.25000   -0.77089
統一大龍印基金                                                   17.29000   17.02000   0.27000    1.58637
統一大龍騰中國基金                                               11.33000   11.15000   0.18000    1.61435
統一中小基金                                                     24.48000   24.76000  -0.28000   -1.13086
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.86230    9.86230   0.00000    0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.99400    9.99500  -0.00100   -0.01001
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.50050    9.50200  -0.00150   -0.01579
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.38030   11.38020   0.00010    0.00088
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.44120   11.44230  -0.00110   -0.00961
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.88930   10.89110  -0.00180   -0.01653
統一台灣動力基金                                                 15.66000   15.78000  -0.12000   -0.76046
統一全天候基金                                                  101.20000  101.04000   0.16000    0.15835
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.16840    9.15930   0.00910    0.09935
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.61290    9.60440   0.00850    0.08850
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.42890    9.42140   0.00750    0.07961
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.27250    9.26330   0.00920    0.09932
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.72210    9.71350   0.00860    0.08854
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.53600    9.52850   0.00750    0.07871
統一全球債券組合基金                                             12.11830   12.11040   0.00790    0.06523
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.73000   15.56000   0.17000    1.09254
統一全球新科技基金(美元)                                         16.05000   15.88000   0.17000    1.07053
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.61000   14.45000   0.16000    1.10727
統一亞太基金                                                     26.98000   26.69000   0.29000    1.08655
統一亞洲大金磚基金                                               13.12000   12.98000   0.14000    1.07858
統一奔騰基金                                                     54.14000   54.21000  -0.07000   -0.12913
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62790   16.62770   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.62000   25.43000   0.19000    0.74715
統一統信基金                                                     31.24000   31.21000   0.03000    0.09612
統一黑馬基金                                                     55.45000   55.37000   0.08000    0.14448
統一新亞洲科技能源基金                                           20.01000   19.74000   0.27000    1.36778
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.56040    8.55690   0.00350    0.04090
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.60160   10.59740   0.00420    0.03963
統一經建基金                                                     42.75000   42.69000   0.06000    0.14055
統一龍馬基金                                                     67.38000   67.80000  -0.42000   -0.61947
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.72000   20.62000   0.10000    0.48497
野村中小基金                                                     46.85000   46.59000   0.26000    0.55806
野村中國機會基金                                                 14.85000   14.51000   0.34000    2.34321
野村巴西基金                                                      6.76000    6.73000   0.03000    0.44577
野村日本領先基金                                                 12.35000   12.19000   0.16000    1.31255
野村台灣高股息基金                                               22.57000   22.54000   0.03000    0.13310
野村台灣運籌基金                                                 35.88000   35.78000   0.10000    0.27949
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83840    9.84490  -0.00650   -0.06602
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.84070    9.84350  -0.00280   -0.02845
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.85230    9.85580  -0.00350   -0.03551
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83840    9.84490  -0.00650   -0.06602
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.84070    9.84350  -0.00280   -0.02845
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.85230    9.85580  -0.00350   -0.03551
野村平衡基金                                                     18.55000   18.52000   0.03000    0.16199
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.29000   12.25000   0.04000    0.32653
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
野村全球生技醫療基金                                             16.31000   16.29000   0.02000    0.12277
野村全球品牌基金                                                 26.62000   26.36000   0.26000    0.98634
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.95830    7.95200   0.00630    0.07923
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.82230   10.81380   0.00850    0.07860
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.56970   10.52210   0.04760    0.45238
野村全球氣候變遷基金                                              8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.81000   12.70000   0.11000    0.86614
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.17000   11.07000   0.10000    0.90334
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.71000   18.55000   0.16000    0.86253
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.04000   11.94000   0.10000    0.83752
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.65940   10.66190  -0.00250   -0.02345
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.48760   10.49090  -0.00330   -0.03146
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.78890    9.77490   0.01400    0.14322
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.54310    9.52660   0.01650    0.17320
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.97490    8.96030   0.01460    0.16294
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.03020   11.01450   0.01570    0.14254
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.58840   10.57010   0.01830    0.17313
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.99990    9.98350   0.01640    0.16427
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.39920   11.34680   0.05240    0.46180
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.99990   10.94570   0.05420    0.49517
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.51840   10.46790   0.05050    0.48243
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.66730   10.61500   0.05230    0.49270
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.65850   10.62300   0.03550    0.33418
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.11010   10.05850   0.05160    0.51300
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.66910    9.62100   0.04810    0.49995
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.92100    9.86910   0.05190    0.52588
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.00740   11.94850   0.05890    0.49295
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.68040   12.65030   0.03010    0.23794
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.09560   11.03890   0.05670    0.51364
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.61200   10.55930   0.05270    0.49909
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.10960   11.05140   0.05820    0.52663
野村成長基金                                                     28.84000   28.95000  -0.11000   -0.37997
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.16940   10.08680   0.08260    0.81889
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.15700   10.07130   0.08570    0.85093
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.95010    9.86750   0.08260    0.83709
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.16930   10.08660   0.08270    0.81990
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.15690   10.07130   0.08560    0.84994
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.95000    9.86750   0.08250    0.83608
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.76000    9.59000   0.17000    1.77268
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.63000   13.39000   0.24000    1.79238
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.31560   10.32060  -0.00500   -0.04845
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.24030   10.23940   0.00090    0.00879
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.05440   10.05440   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.60040   10.60560  -0.00520   -0.04903
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.45730   10.45630   0.00100    0.00956
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.26950   10.26950   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.23630    9.23970  -0.00340   -0.03680
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.04770   10.05500  -0.00730   -0.07260
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.95060    9.95240  -0.00180   -0.01809
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.63470   13.63970  -0.00500   -0.03666
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.78100   12.79030  -0.00930   -0.07271
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.52000   10.52200  -0.00200   -0.01901
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.36220   10.34110   0.02110    0.20404
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.06440   10.04010   0.02430    0.24203
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.46300    9.44100   0.02200    0.23303
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.92300   10.89770   0.02530    0.23216
野村泰國基金                                                     44.85000   45.22000  -0.37000   -0.81822
野村高科技基金                                                   10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
野村貨幣市場基金                                                 16.23490   16.23470   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.75000   16.58000   0.17000    1.02533
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.14870    8.13820   0.01050    0.12902
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.81310   11.79790   0.01520    0.12884
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.46000    9.29000   0.17000    1.82992
野村精選貨幣市場基金                                             12.06470   12.06460   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.03000   11.84000   0.19000    1.60473
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.51000   11.34000   0.17000    1.49912
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.17000   10.98000   0.19000    1.73042
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.14000    8.11000   0.03000    0.36991
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
野村積極成長基金                                                 12.17000   12.21000  -0.04000   -0.32760
野村優質基金                                                     33.66000   33.53000   0.13000    0.38771
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.76600    8.75590   0.01010    0.11535
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.12040    8.10300   0.01740    0.21474
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.93540    7.92430   0.01110    0.14008
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48540   11.47210   0.01330    0.11593
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48830   10.46570   0.02260    0.21594
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.27780   10.26340   0.01440    0.14030
野村環球基金-人民幣計價                                          15.43000   15.30000   0.13000    0.84967
野村環球基金-美元計價                                            12.33000   12.22000   0.11000    0.90016
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.39000   16.26000   0.13000    0.79951
野村鴻利基金                                                     21.56000   21.51000   0.05000    0.23245
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84170   16.84160   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.60000   20.70000  -0.10000   -0.48309
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.59000   10.72000  -0.13000   -1.21269
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.63000   12.69000  -0.06000   -0.47281
野村鑫平衡組合基金                                               14.65000   14.52000   0.13000    0.89532
野村鑫全球債券組合基金                                           13.24520   13.23400   0.01120    0.08463
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.97940    9.97780   0.00160    0.01604
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.98310    9.98080   0.00230    0.02304
凱基台商天下基金                                                 13.68000   13.60000   0.08000    0.58824
凱基台灣精五門基金                                               20.67000   20.77000  -0.10000   -0.48146
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.89000   10.84350   0.04650    0.42883
凱基亞太高股息基金                                               13.55000   13.42000   0.13000    0.96870
凱基亞洲四金磚基金                                               17.96000   17.67000   0.29000    1.64120
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.94000   13.89000   0.05000    0.35997
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.71430   13.58550   0.12880    0.94807
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.85000   12.73000   0.12000    0.94266
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52400   11.52390   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.27000   26.29000  -0.02000   -0.07607
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.54000   20.39000   0.15000    0.73565
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.93830   20.78770   0.15060    0.72447
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.05000   18.93000   0.12000    0.63391
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.14230   19.02210   0.12020    0.63190
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.07810   10.08490  -0.00680   -0.06743
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.09820    8.10370  -0.00550   -0.06787
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.17000    8.13000   0.04000    0.49200
凱基資源國基金                                                   10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.78100   11.69220   0.08880    0.75948
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.71000   10.63000   0.08000    0.75259
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.82960   10.74720   0.08240    0.76671
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.55000   10.47000   0.08000    0.76409
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.54000   12.45000   0.09000    0.72289
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.92420   12.82810   0.09610    0.74914
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.82000   14.89000  -0.07000   -0.47011
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.91000   31.63000   0.28000    0.88524
富邦NASDAQ-100基金                                               27.92000   27.79000   0.13000    0.46779
富邦上証180基金                                                  32.84000   32.93000  -0.09000   -0.27331
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25040    0.24590   0.00450    1.83001
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.34000    7.21000   0.13000    1.80305
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.76000    6.72000   0.04000    0.59524
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 49.22000   49.90000  -0.68000   -1.36273
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.06260   20.03860   0.02400    0.11977
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.16360   11.16250   0.00110    0.00985
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.56930   10.52930   0.04000    0.37989
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.10450   13.10670  -0.00220   -0.01679
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94590    1.94540   0.00050    0.02570
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.86250    9.86420  -0.00170   -0.01723
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.51190    1.51150   0.00040    0.02646
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55190   11.55490  -0.00300   -0.02596
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74270    1.74080   0.00190    0.10915
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.13050   10.13310  -0.00260   -0.02566
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54750    1.54580   0.00170    0.10998
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.00140   11.89450   0.10690    0.89873
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.39210   11.27430   0.11780    1.04485
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.96750   10.83280   0.13470    1.24345
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.67630   10.58130   0.09500    0.89781
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.05230    9.94840   0.10390    1.04439
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.68940    9.57040   0.11900    1.24342
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.28000   15.15000   0.13000    0.85809
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.21000   22.61000  -0.40000   -1.76913
富邦日本東証基金                                                 21.60000   21.77000  -0.17000   -0.78089
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  40.84000   41.01000  -0.17000   -0.41453
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.45000   45.51000  -0.06000   -0.13184
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.49000   50.70000  -0.21000   -0.41420
富邦台灣心基金                                                   21.10000   20.99000   0.11000    0.52406
富邦台灣釆吉50基金                                               47.49000   47.75000  -0.26000   -0.54450
富邦台灣科技指數基金                                             55.77000   56.18000  -0.41000   -0.72980
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28970    0.28840   0.00130    0.45076
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30530    2.30500   0.00030    0.01302
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34340    0.34320   0.00020    0.05828
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.76510   10.75630   0.00880    0.08181
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02430    2.02340   0.00090    0.04448
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33260    0.33230   0.00030    0.09028
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.36690    9.35920   0.00770    0.08227
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.44000   22.62000  -0.18000   -0.79576
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.51000   15.32000   0.19000    1.24021
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.05000   27.73000  -0.68000   -2.45222
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61080   15.61070   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     62.37000   62.16000   0.21000    0.33784
富邦科技基金                                                     23.60000   23.43000   0.17000    0.72557
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.62720   38.62140   0.00580    0.01502
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.43190   37.32590   0.10600    0.28399
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.04670   37.02920   0.01750    0.04726
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.89000   12.78000   0.11000    0.86072
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              33.86000   34.57000  -0.71000   -2.05380
富邦香港H股基金                                                  21.38000   21.67000  -0.29000   -1.33826
富邦高成長基金                                                   23.50000   23.40000   0.10000    0.42735
富邦基金                                                         12.58000   12.47000   0.11000    0.88212
富邦深証100基金                                                  11.77000   11.86000  -0.09000   -0.75885
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.00000   19.90000   0.10000    0.50251
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39940    0.39860   0.00080    0.20070
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22080   12.19630   0.02450    0.20088
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.65110    9.63170   0.01940    0.20142
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30390    0.30330   0.00060    0.19782
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.05240    9.03430   0.01810    0.20035
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.91000   19.93000  -0.02000   -0.10035
富邦精準基金                                                     45.30000   44.87000   0.43000    0.95832
富邦精銳中小基金                                                 11.07000   11.00000   0.07000    0.63636
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.29000   21.38000  -0.09000   -0.42095
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.96000    7.91000   0.05000    0.63211
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.40000   14.61000  -0.21000   -1.43737
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.25000   19.24000   0.01000    0.05198
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.41220   10.40530   0.00690    0.06631
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.46940   11.40520   0.06420    0.56290
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.98280   10.92360   0.05920    0.54195
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.24810   10.24140   0.00670    0.06542
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.24330   11.18040   0.06290    0.56259
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.74590   10.68800   0.05790    0.54173
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富達台灣成長基金                                                 29.64000   29.70000  -0.06000   -0.20202
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.34880    9.35260  -0.00380   -0.04063
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.82910    9.83080  -0.00170   -0.01729
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.72350    9.72620  -0.00270   -0.02776
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.00870   10.01350  -0.00480   -0.04794
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.00540   10.00710  -0.00170   -0.01699
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.89690    9.89960  -0.00270   -0.02727
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.92190    9.92430  -0.00240   -0.02418
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.82700    8.82970  -0.00270   -0.03058
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.75280    9.75330  -0.00050   -0.00513
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.41840    9.41980  -0.00140   -0.01486
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.58610   10.58980  -0.00370   -0.03494
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.33780   10.33820  -0.00040   -0.00387
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.03120   10.03270  -0.00150   -0.01495
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.51600    9.51730  -0.00130   -0.01366
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.83320    9.83450  -0.00130   -0.01322
富達卓越領航全球組合基金                                         14.66000   14.59000   0.07000    0.47978
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.04100    9.04030   0.00070    0.00774
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.68280    9.67990   0.00290    0.02996
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.55310    9.55110   0.00200    0.02094
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.98080    9.98120  -0.00040   -0.00401
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.93100    9.92790   0.00310    0.03123
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.82610    9.82400   0.00210    0.02138
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.61010    9.60790   0.00220    0.02290
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.85450    9.85230   0.00220    0.02233
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.73000   10.53000   0.20000    1.89934
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.54000   12.25000   0.29000    2.36735
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.46000   10.23000   0.23000    2.24829
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.62000    9.49000   0.13000    1.36986
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.00000   11.79000   0.21000    1.78117
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.14000   10.95000   0.19000    1.73516
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.77050    9.79400  -0.02350   -0.23994
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.52870    9.53330  -0.00460   -0.04825
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.95910    8.96440  -0.00530   -0.05912
富蘭克林華美中華基金                                             14.62000   14.37000   0.25000    1.73974
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.14000   20.12000   0.02000    0.09940
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.41000   19.47000  -0.06000   -0.30817
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.28000   11.19000   0.09000    0.80429
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.16910    8.15130   0.01780    0.21837
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.49980    9.47770   0.02210    0.23318
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.04290   10.01950   0.02340    0.23354
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.44930    9.42870   0.02060    0.21848
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.02840   11.01230   0.01610    0.14620
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.97570    8.96260   0.01310    0.14616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.49110    9.47730   0.01380    0.14561
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.91920   12.89020   0.02900    0.22498
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.53340   10.50980   0.02360    0.22455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.15500   10.13570   0.01930    0.19042
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.88690    7.87190   0.01500    0.19055
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.44790    9.42980   0.01810    0.19194
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55800   10.53890   0.01910    0.18123
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.66290    7.64910   0.01380    0.18041
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.19280    9.17620   0.01660    0.18090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.46110   10.44130   0.01980    0.18963
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.94500    7.93000   0.01500    0.18916
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.35400    8.34610   0.00790    0.09465
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.58170    9.57170   0.01000    0.10447
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.15210   10.14150   0.01060    0.10452
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.66120   12.64920   0.01200    0.09487
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.21000    8.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                         9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.75000    8.71000   0.04000    0.45924
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.85000   10.75000   0.10000    0.93023
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.87000   10.76000   0.11000    1.02230
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.47000   11.36000   0.11000    0.96831
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.25000   10.15000   0.10000    0.98522
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.81000   10.70000   0.11000    1.02804
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.84490   12.71750   0.12740    1.00177
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.12000   10.06000   0.06000    0.59642
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
富蘭克林華美第一富基金                                           39.73000   39.90000  -0.17000   -0.42607
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28190   10.28180   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.62000   13.58000   0.04000    0.29455
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.81000   13.71000   0.10000    0.72939
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.21000   15.11000   0.10000    0.66181
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.12450    7.03500   0.08950    1.27221
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.42780   11.33340   0.09440    0.83294
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.25200   10.20850   0.04350    0.42612
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.36550   11.31740   0.04810    0.42501
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.36370    7.35690   0.00680    0.09243
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.75800    9.74800   0.01000    0.10259
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.62450   10.61360   0.01090    0.10270
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.95750   10.94740   0.01010    0.09226
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.43000   19.41000   0.02000    0.10304
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.47110   11.47020   0.00090    0.00785
復華人生目標基金                                                 33.59690   33.56760   0.02930    0.08729
復華大中華中小策略基金                                            9.93000    9.76000   0.17000    1.74180
復華中小精選基金                                                 63.72000   63.51000   0.21000    0.33066
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.64000    9.53000   0.11000    1.15425
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.89000    8.75000   0.14000    1.60000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.83000   11.74000   0.09000    0.76661
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.97000   10.90000   0.07000    0.64220
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.14000   11.01000   0.13000    1.18074
復華台灣智能基金                                                 11.48000   11.45000   0.03000    0.26201
復華全方位基金                                                   26.45000   26.20000   0.25000    0.95420
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.66000   13.41000   0.25000    1.86428
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.37000   20.01000   0.36000    1.79910
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.33000   20.16000   0.17000    0.84325
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.99000   15.72000   0.27000    1.71756
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.59000   14.35000   0.24000    1.67247
復華全球原物料基金                                                9.03000    8.95000   0.08000    0.89385
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.23000   13.05000   0.18000    1.37931
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45870   11.44690   0.01180    0.10308
復華全球債券基金                                                 13.54280   13.51590   0.02690    0.19902
復華全球債券組合基金                                             14.74000   14.73000   0.01000    0.06789
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.54000   13.41000   0.13000    0.96943
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.62000    9.52000   0.10000    1.05042
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
復華有利貨幣市場基金                                             13.41330   13.41320   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.11000   13.92000   0.19000    1.36494
復華亞太成長基金                                                 14.29000   14.01000   0.28000    1.99857
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.10000   10.04000   0.06000    0.59761
復華東協世紀基金                                                 13.88000   13.82000   0.06000    0.43415
復華南非幣長期收益基金A                                          13.40000   13.25000   0.15000    1.13208
復華南非幣長期收益基金B                                           8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
復華南非幣短期收益基金A                                          13.37000   13.35000   0.02000    0.14981
復華南非幣短期收益基金B                                           9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
復華美國新星基金-美元                                            12.86000   12.66000   0.20000    1.57978
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.34000   12.15000   0.19000    1.56379
復華恒生基金                                                     21.22000   21.49000  -0.27000   -1.25640
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.37000    8.29000   0.08000    0.96502
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.72000   36.43000  -0.71000   -1.94894
復華神盾基金                                                     23.09940   23.07570   0.02370    0.10271
復華高成長基金                                                   61.08000   60.86000   0.22000    0.36149
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.97000   0.02000    0.15420
復華貨幣市場基金                                                 14.37260   14.37250   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.58000   17.46000   0.12000    0.68729
復華復華基金                                                     19.33000   19.27000   0.06000    0.31136
復華華人世紀基金                                                 19.31000   18.97000   0.34000    1.79230
復華傳家二號基金                                                 26.57100   26.46890   0.10210    0.38574
復華傳家基金                                                     21.66590   21.66120   0.00470    0.02170
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.80000   14.76000   0.04000    0.27100
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.80000   11.67000   0.13000    1.11397
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.24000   14.07000   0.17000    1.20824
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.01000    9.93000   0.08000    0.80564
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.95000   18.93000   0.02000    0.10565
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.23000    6.24000  -0.01000   -0.16026
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.53000   13.58000  -0.05000   -0.36819
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.27000   14.30000  -0.03000   -0.20979
復華新興市場短期收益基金                                         10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.51000    9.43000   0.08000    0.84836
復華滬深300 A股基金                                              24.99000   25.17000  -0.18000   -0.71514
復華數位經濟基金                                                 50.31000   50.28000   0.03000    0.05967
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.62000   11.43000   0.19000    1.66229
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.99270    9.97870   0.01400    0.14030
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.84460    9.83130   0.01330    0.13528
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.14980   10.13560   0.01420    0.14010
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.96850    9.95500   0.01350    0.13561
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.32520    9.33510  -0.00990   -0.10605
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.17420    9.14190   0.03230    0.35332
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.68970    8.66050   0.02920    0.33716
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36880   11.38090  -0.01210   -0.10632
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.18840   11.14900   0.03940    0.35339
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.71640   10.68050   0.03590    0.33613
景順主流基金                                                     19.45000   19.44000   0.01000    0.05144
景順台灣科技基金                                                 35.03000   35.13000  -0.10000   -0.28466
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
景順全球科技基金                                                 20.76000   20.66000   0.10000    0.48403
景順全球康健基金                                                 17.18000   17.17000   0.01000    0.05824
景順貨幣市場基金                                                 15.91200   15.91180   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.82000   35.89000  -0.07000   -0.19504
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.69000   15.50000   0.19000    1.22581
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.93000   13.76000   0.17000    1.23547
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.03000    8.98000   0.05000    0.55679
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.85950    8.86720  -0.00770   -0.08684
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.40140    8.39050   0.01090    0.12991
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11690   11.12660  -0.00970   -0.08718
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.52040   10.50680   0.01360    0.12944
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.95000    8.86000   0.09000    1.01580
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.42000   12.30000   0.12000    0.97561
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64310    9.64130   0.00180    0.01867
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.34260    9.34250   0.00010    0.00107
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78430    9.78260   0.00170    0.01738
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.48110    9.48100   0.00010    0.00105
華南永昌永昌基金                                                 19.21000   19.21000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.36970   14.35820   0.01150    0.08009
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
華南永昌全球精品基金                                             14.38000   14.32000   0.06000    0.41899
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.98000   11.86000   0.12000    1.01180
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.34000   11.22000   0.12000    1.06952
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.85000   13.71000   0.14000    1.02115
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.10000   12.97000   0.13000    1.00231
華南永昌物聯網精選基金                                           12.65000   12.70000  -0.05000   -0.39370
華南永昌策略報酬基金                                             10.68000   10.57000   0.11000    1.04068
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17410   16.17390   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.34250   24.38950  -0.04700   -0.19271
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91520   11.91500   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14430   10.14600  -0.00170   -0.01676
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.38010   10.34380   0.03630    0.35093
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.99870   10.00030  -0.00160   -0.01600
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.21070   10.17560   0.03510    0.34494
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04950   10.05160  -0.00210   -0.02089
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.22850   10.19380   0.03470    0.34040
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04950   10.05160  -0.00210   -0.02089
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.22510   10.19040   0.03470    0.34052
華頓中小型基金                                                   24.22000   24.44000  -0.22000   -0.90016
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.08930   12.90400   0.18530    1.43599
華頓台灣基金                                                     24.50000   24.66000  -0.16000   -0.64882
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49770   11.49760   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.01000   16.73000   0.28000    1.67364
華頓全球高收益債券基金A                                          13.46520   13.44480   0.02040    0.15173
華頓全球高收益債券基金B                                           8.57760    8.56450   0.01310    0.15296
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.72000    5.66000   0.06000    1.06007
華頓新興亞太債券基金A                                            10.55210   10.56270  -0.01060   -0.10035
華頓新興亞太債券基金B                                             8.16030    8.16850  -0.00820   -0.10039
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.08740    3.04460   0.04280    1.40577
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.33770   14.07620   0.26150    1.85775
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.48960    0.48060   0.00900    1.87266
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.01910   11.96250   0.05660    0.47315
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.01030   10.96590   0.04440    0.40489
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.09650   10.99530   0.10120    0.92039
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.14260   10.05010   0.09250    0.92039
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.92470   11.81400   0.11070    0.93702
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           11.01890   10.91630   0.10260    0.93988
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.99000   12.79000   0.20000    1.56372
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.62000   11.39000   0.23000    2.01932
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.12000   12.86000   0.26000    2.02177
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41590    2.41850  -0.00260   -0.10750
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98630    1.99320  -0.00690   -0.34618
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.29290   12.24990   0.04300    0.35102
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.19070   10.15510   0.03560    0.35056
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38240    0.38110   0.00130    0.34112
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33020    0.32900   0.00120    0.36474
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.58000    3.52000   0.06000    1.70455
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.63000   16.25000   0.38000    2.33846
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.57000    0.55000   0.02000    3.63636
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.21610   13.20360   0.01250    0.09467
匯豐太平洋精典基金                                               18.13000   17.76000   0.37000    2.08333
匯豐台灣精典基金                                                 23.70000   23.74000  -0.04000   -0.16849
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.97000   11.92000   0.05000    0.41946
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.82000    7.75000   0.07000    0.90323
匯豐安富基金                                                     25.16000   25.20000  -0.04000   -0.15873
匯豐成功基金                                                     37.76000   37.80000  -0.04000   -0.10582
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.38000   11.34000   0.04000    0.35273
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.41000   11.36000   0.05000    0.44014
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.19000   11.15000   0.04000    0.35874
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.31000   11.26000   0.05000    0.44405
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46680    2.47740  -0.01060   -0.42787
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28190    2.29280  -0.01090   -0.47540
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.85380   11.85510  -0.00130   -0.01097
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.37240    8.37350  -0.00110   -0.01314
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39190    0.39180   0.00010    0.02552
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35720    0.35710   0.00010    0.02800
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.30000    8.26000   0.04000    0.48426
匯豐金磚動力基金                                                 15.31000   15.12000   0.19000    1.25661
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96910   14.96900   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81270   15.81260   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.05000    4.95000   0.10000    2.02020
匯豐新鑽動力基金                                                 11.70000   11.50000   0.20000    1.73913
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.75620    5.70570   0.05050    0.88508
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.23420    9.18380   0.05040    0.54879
匯豐龍鳳基金                                                     50.78000   50.87000  -0.09000   -0.17692
匯豐龍騰電子基金                                                 37.26000   37.21000   0.05000    0.13437
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.47480   12.46200   0.01280    0.10271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.72000   19.81000  -0.09000   -0.45432
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.12000   11.94000   0.18000    1.50754
新光中國成長基金(美元)                                           13.16000   12.97000   0.19000    1.46492
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.49000   12.31000   0.18000    1.46223
新光台灣富貴基金                                                 23.80000   23.86000  -0.06000   -0.25147
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.55000   11.47000   0.08000    0.69747
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.71000   10.63000   0.08000    0.75259
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.01190   10.00770   0.00420    0.04197
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.30470    9.30240   0.00230    0.02472
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.73930    9.73510   0.00420    0.04314
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.04170    9.03940   0.00230    0.02544
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41610   15.41600   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            25.66000   25.20000   0.46000    1.82540
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.73000   24.29000   0.44000    1.81145
新光兩岸優勢基金                                                 14.29000   14.09000   0.20000    1.41945
新光店頭基金                                                     24.88000   24.76000   0.12000    0.48465
新光南非幣保本基金                                               11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
新光創新科技基金                                                 15.14000   15.14000   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.86200    9.86020   0.00180    0.01826
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.20530   10.20580  -0.00050   -0.00490
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.85920    9.86230  -0.00310   -0.03143
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.50350    9.50180   0.00170    0.01789
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.84820    9.84880  -0.00060   -0.00609
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.51100    9.51400  -0.00300   -0.03153
新光福運平衡基金                                                 16.93390   16.99350  -0.05960   -0.35072
新光澳幣八年期保本基金                                           10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
新光澳幣十年期保本基金                                           10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04220   10.03210   0.01010    0.10068
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04290   10.03280   0.01010    0.10067
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.96180    9.94350   0.01830    0.18404
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.96180    9.94350   0.01830    0.18404
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.98310    9.96400   0.01910    0.19169
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.98310    9.96400   0.01910    0.19169
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.96560    9.94680   0.01880    0.18901
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.96590    9.94710   0.01880    0.18900
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.21000    7.14000   0.07000    0.98039
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.53000    8.51000   0.02000    0.23502
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.04440   10.05320  -0.00880   -0.08753
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.94400    9.95260  -0.00860   -0.08641
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.04790   10.04860  -0.00070   -0.00697
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.96620    9.96690  -0.00070   -0.00702
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.99940   10.00390  -0.00450   -0.04498
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.14080   10.14530  -0.00450   -0.04436
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.98720   13.98950  -0.00230   -0.01644
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.86050    8.86190  -0.00140   -0.01580
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.81430   36.65310   0.16120    0.43980
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.95790   36.77110   0.18680    0.50801
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.57760   38.39540   0.18220    0.47454
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.02810   11.02710   0.00100    0.00907
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12300   10.12700  -0.00400   -0.03950
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.99320   12.77060   0.22260    1.74307
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.53430   10.35710   0.17720    1.71090
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.35000   10.18000   0.17000    1.66994
群益大印度基金-人民幣                                            12.82650   12.90180  -0.07530   -0.58364
群益大印度基金-美元                                              13.08460   13.16560  -0.08100   -0.61524
群益大印度基金-新臺幣                                            11.78000   11.86000  -0.08000   -0.67454
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.38180   12.30000   0.08180    0.66504
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.95110   12.86960   0.08150    0.63328
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.63640   11.55950   0.07690    0.66525
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.10770   11.03780   0.06990    0.63328
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.52210    9.46220   0.05990    0.63305
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.55000    9.49000   0.06000    0.63224
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.71800    9.65380   0.06420    0.66502
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.62550    9.56490   0.06060    0.63357
群益中小型股基金                                                 44.45000   44.33000   0.12000    0.27070
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.96250    9.93100   0.03150    0.31719
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.03240   10.00380   0.02860    0.28589
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.93550    8.91150   0.02400    0.26931
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.92470    8.89640   0.02830    0.31811
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.98720    8.96150   0.02570    0.28678
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.00520    7.98370   0.02150    0.26930
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.01170   10.01300  -0.00130   -0.01298
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.44510   11.44450   0.00060    0.00524
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.24110   11.24260  -0.00150   -0.01334
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47590   10.47870  -0.00280   -0.02672
群益中國新機會基金N-美元                                          9.69660    9.57420   0.12240    1.27844
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.84000    9.72000   0.12000    1.23457
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.63410    8.52240   0.11170    1.31066
群益中國新機會基金-美元                                          10.36820   10.23730   0.13090    1.27866
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.39000    9.28000   0.11000    1.18534
群益平衡王基金                                                   19.44280   19.46900  -0.02620   -0.13457
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.73000    7.71000   0.02000    0.25940
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.65000    5.63000   0.02000    0.35524
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.57540    9.55320   0.02220    0.23238
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.91390    9.89400   0.01990    0.20113
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.76720    8.74680   0.02040    0.23323
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.07720    9.05890   0.01830    0.20201
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.17000    8.16000   0.01000    0.12255
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.01160   10.00460   0.00700    0.06997
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.87220    9.86500   0.00720    0.07299
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.60020    9.59350   0.00670    0.06984
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.53330    9.52630   0.00700    0.07348
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.06920   10.06220   0.00700    0.06957
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.18150   10.17410   0.00740    0.07273
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.76910    9.76230   0.00680    0.06966
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.17380   10.16460   0.00920    0.09051
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.53430    7.52740   0.00690    0.09167
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.85550   14.83370   0.02180    0.14696
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.91000   13.89000   0.02000    0.14399
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
群益印度中小基金N-美元                                            9.83730    9.92820  -0.09090   -0.91557
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.83000    8.91000  -0.08000   -0.89787
群益印度中小基金-人民幣                                          14.62580   14.75630  -0.13050   -0.88437
群益印度中小基金-美元                                            14.06990   14.19990  -0.13000   -0.91550
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.45000   15.59000  -0.14000   -0.89801
群益多利策略組合基金                                             11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
群益多重收益組合基金                                             13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
群益多重資產組合基金                                             15.61000   15.46000   0.15000    0.97025
群益安家基金                                                     23.36360   23.33170   0.03190    0.13672
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05240   16.05220   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             21.74000   21.71000   0.03000    0.13819
群益亞太中小基金                                                 13.34000   13.09000   0.25000    1.90985
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.34000   17.15000   0.19000    1.10787
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64780    9.65240  -0.00460   -0.04766
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.54480    7.54840  -0.00360   -0.04769
群益店頭市場基金                                                 94.13000   93.89000   0.24000    0.25562
群益東方盛世基金                                                  9.65000    9.55000   0.10000    1.04712
群益東協成長基金-人民幣                                          14.59160   14.52200   0.06960    0.47927
群益東協成長基金-美元                                            13.89240   13.83050   0.06190    0.44756
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.04000   12.99000   0.05000    0.38491
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26370   11.21990   0.04380    0.39038
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.85050   10.80770   0.04280    0.39601
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.13640   10.09730   0.03910    0.38723
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.15170   10.11220   0.03950    0.39062
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.78280    9.74420   0.03860    0.39613
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.13670    9.10140   0.03530    0.38785
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.95670    9.91730   0.03940    0.39729
群益長安基金                                                     28.16000   28.12000   0.04000    0.14225
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.67330   14.55000   0.12330    0.84742
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.45000   13.34000   0.11000    0.82459
群益真善美基金                                                   17.13040   17.10610   0.02430    0.14205
群益馬拉松基金                                                  116.59000  116.37000   0.22000    0.18905
群益深証中小板基金                                               15.86000   16.00000  -0.14000   -0.87500
群益創新科技基金                                                 31.09000   30.83000   0.26000    0.84333
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.70000    9.51000   0.19000    1.99790
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.70820   10.49510   0.21310    2.03047
群益華夏盛世基金-美元                                            10.82350   10.61140   0.21210    1.99879
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.95000   16.62000   0.33000    1.98556
群益奧斯卡基金                                                   26.93000   26.73000   0.20000    0.74822
群益新興金鑽基金-美元                                            13.70330   13.51490   0.18840    1.39402
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.94000    9.80000   0.14000    1.42857
群益葛萊美基金                                                   22.90000   22.70000   0.20000    0.88106
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.98000   17.90000   0.08000    0.44693
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.68000    8.62000   0.06000    0.69606
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.65000   12.83000  -0.18000   -1.40296
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.58840   11.51660   0.07180    0.62345
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.50140   11.41150   0.08990    0.78780
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.26000   0.08000    0.77973
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.35080   11.26460   0.08620    0.76523
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.76870    8.71460   0.05410    0.62080
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.52160    9.44710   0.07450    0.78860
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.56000    8.49000   0.07000    0.82450
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.09750    9.02840   0.06910    0.76536
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
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德信大發基金                                                     29.24000   29.25000  -0.01000   -0.03419
德信中國精選成長基金                                             12.70000   12.49000   0.21000    1.68135
德信台灣主流中小基金                                             17.70000   17.70000   0.00000    0.00000
德信新興股票組合基金                                             11.84000   11.70000   0.14000    1.19658
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91070   11.91050   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.67410   10.67130   0.00280    0.02624
德信數位時代基金                                                 28.30000   28.38000  -0.08000   -0.28189
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63760   11.63740   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.88000   16.79000   0.09000    0.53603
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.93000   17.84000   0.09000    0.50448
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.39000    7.37000   0.02000    0.27137
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.01980   10.05670  -0.03690   -0.36692
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.04160   14.09310  -0.05150   -0.36543
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.36850    8.36510   0.00340    0.04065
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.55000   11.54860   0.00140    0.01212
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.62800   11.62660   0.00140    0.01204
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.10820   13.10590   0.00230    0.01755
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摩根大歐洲基金                                                   18.00000   17.83000   0.17000    0.95345
摩根中小基金                                                     24.41000   24.21000   0.20000    0.82610
摩根中國A股基金                                                  15.79000   15.58000   0.21000    1.34788
摩根中國A股基金(美元)                                            13.06000   12.89000   0.17000    1.31885
摩根中國亮點基金                                                 14.32000   14.02000   0.30000    2.13980
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.42030   12.33590   0.08440    0.68418
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.48910   13.42980   0.05930    0.44156
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.86140   10.78610   0.07530    0.69812
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.65510   13.56240   0.09270    0.68351
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.26420   15.19750   0.06670    0.43889
摩根台灣金磚基金                                                 20.36000   20.24000   0.12000    0.59289
摩根台灣增長基金                                                 50.32000   50.26000   0.06000    0.11938
摩根平衡基金                                                     27.70000   27.73000  -0.03000   -0.10819
摩根全球α基金                                                   18.61000   18.48000   0.13000    0.70346
摩根全球平衡基金                                                 15.64370   15.53640   0.10730    0.69064
摩根全球發現基金                                                 12.47000   12.39000   0.08000    0.64568
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.84940    9.78890   0.06050    0.61805
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.68360   10.62500   0.05860    0.55153
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.22500   10.16170   0.06330    0.62293
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.28320   11.21390   0.06930    0.61798
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.89850   10.83950   0.05900    0.54431
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.66130   13.58730   0.07400    0.54463
摩根亞洲基金                                                     57.53000   56.52000   1.01000    1.78698
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.96940    8.97020  -0.00080   -0.00892
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.39570   10.40430  -0.00860   -0.08266
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.32650    9.32690  -0.00040   -0.00429
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.65960   12.66070  -0.00110   -0.00869
摩根東方內需機會基金                                             18.22000   17.90000   0.32000    1.78771
摩根東方科技基金                                                 37.10000   36.06000   1.04000    2.88408
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.95000    9.85000   0.10000    1.01523
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.21000   10.11000   0.10000    0.98912
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.43000   11.32000   0.11000    0.97173
摩根金龍收成基金                                                 23.34000   22.88000   0.46000    2.01049
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05710   15.05700   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.24000   13.91000   0.33000    2.37239
摩根新金磚五國基金                                               12.52000   12.41000   0.11000    0.88638
摩根新絲路基金                                                   10.98000   10.82000   0.16000    1.47874
摩根新興35基金                                                   14.21000   14.01000   0.20000    1.42755
摩根新興日本基金                                                 24.79000   24.44000   0.35000    1.43208
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.04790    8.02960   0.01830    0.22791
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.08100   11.05590   0.02510    0.22703
摩根新興科技基金                                                 57.63000   57.16000   0.47000    0.82225
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.55020    8.55160  -0.00140   -0.01637
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.64330   10.64500  -0.00170   -0.01597
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.25700    9.19250   0.06450    0.70166
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.26870   10.21100   0.05770    0.56508
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.86890    9.79870   0.07020    0.71642
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.40180   10.32940   0.07240    0.70091
摩根龍揚基金                                                     34.88000   34.18000   0.70000    2.04798
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.45910    9.45210   0.00700    0.07406
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.27200   11.26380   0.00820    0.07280
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聯邦中國龍基金                                                   24.67000   24.64000   0.03000    0.12175
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.76100   11.78010  -0.01910   -0.16214
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15430   11.15800  -0.00370   -0.03316
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.30290   10.30650  -0.00360   -0.03493
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.58090   10.59810  -0.01720   -0.16229
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.04590   10.04920  -0.00330   -0.03284
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.27280    9.27600  -0.00320   -0.03450
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.96750   10.94230   0.02520    0.23030
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.47710   10.45490   0.02220    0.21234
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.09290   10.11690  -0.02400   -0.23723
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.73270    9.75750  -0.02480   -0.25416
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.99250   10.01630  -0.02380   -0.23761
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.63570    9.66030  -0.02460   -0.25465
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.80100   11.78770   0.01330    0.11283
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.64680   11.63010   0.01670    0.14359
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.35370   10.34030   0.01340    0.12959
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.36330   11.35050   0.01280    0.11277
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.19740   11.18130   0.01610    0.14399
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.95720    9.94430   0.01290    0.12972
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.76680   22.77560  -0.00880   -0.03864
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13830   13.13810   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.85560   10.84830   0.00730    0.06729
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.44940    8.44370   0.00570    0.06751
聯邦精選科技基金                                                 12.45000   12.44000   0.01000    0.08039
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.15720   16.13590   0.02130    0.13200
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.28030   12.12010   0.16020    1.32177
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.04340   11.89510   0.14830    1.24673
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.61970   11.47660   0.14310    1.24688
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.70670   11.71750  -0.01080   -0.09217
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.09220   11.10210  -0.00990   -0.08917
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.71140   10.72130  -0.00990   -0.09234
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.82220    8.83010  -0.00790   -0.08947
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聯博大利基金                                                     37.32000   37.36000  -0.04000   -0.10707
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.71000   15.69000   0.02000    0.12747
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.23000   13.21000   0.02000    0.15140
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.86000   13.84000   0.02000    0.14451
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.06000   13.05000   0.01000    0.07663
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.74000   12.72000   0.02000    0.15723
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.34000   11.21000   0.13000    1.15968
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.71000    9.60000   0.11000    1.14583
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.88000   11.76000   0.12000    1.02041
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.23000   15.11000   0.12000    0.79418
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.13000   15.01000   0.12000    0.79947
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.20000   10.10000   0.10000    0.99010
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.61000   20.53000   0.08000    0.38967
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.83000   18.75000   0.08000    0.42667
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.68000   12.63000   0.05000    0.39588
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.03000   15.97000   0.06000    0.37570
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.68000   16.62000   0.06000    0.36101
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.80000   15.74000   0.06000    0.38119
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.04000   15.98000   0.06000    0.37547
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.61000   14.55000   0.06000    0.41237
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.60000   14.54000   0.06000    0.41265
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.40000   0.01000    0.05435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.36000   17.34000   0.02000    0.11534
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.88000   13.87000   0.01000    0.07210
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.58000   14.56000   0.02000    0.13736
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.72000   13.71000   0.01000    0.07294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.70000   13.69000   0.01000    0.07305
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.82000   14.80000   0.02000    0.13514
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.78000   14.76000   0.02000    0.13550
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
聯博貨幣市場基金                                                 14.97750   14.97740   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.68670   10.67660   0.01010    0.09460
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.54670   14.53210   0.01460    0.10047
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.95120    7.94370   0.00750    0.09441
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.68000   14.69000  -0.01000   -0.06807
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.53000   21.49000   0.04000    0.18613
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.50000   14.25000   0.25000    1.75439
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.67000   15.41000   0.26000    1.68722
瀚亞巴西基金                                                      5.60000    5.59000   0.01000    0.17889
瀚亞外銷基金                                                     40.87000   40.76000   0.11000    0.26987
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.49680   10.48260   0.01420    0.13546
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.33270   10.31090   0.02180    0.21143
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.19310   12.16840   0.02470    0.20298
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09800   10.08000   0.01800    0.17857
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.71710    7.70660   0.01050    0.13625
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.22860    8.21120   0.01740    0.21191
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.22430    8.20770   0.01660    0.20225
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.36860    7.35550   0.01310    0.17810
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.08270    9.06430   0.01840    0.20299
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.48960    9.47680   0.01280    0.13507
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.61870    9.59840   0.02030    0.21149
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.46720    9.44800   0.01920    0.20322
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.23000   13.36000  -0.13000   -0.97305
瀚亞印度基金-美元                                                13.55000   13.69000  -0.14000   -1.02264
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.56000   28.86000  -0.30000   -1.03950
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.90000   11.73000   0.17000    1.44928
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.53000   11.37000   0.16000    1.40721
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.52000   15.31000   0.21000    1.37165
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.79000    9.65000   0.14000    1.45078
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.17000   10.01000   0.16000    1.59840
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.68000    9.55000   0.13000    1.36126
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.27000   11.21000   0.06000    0.53524
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.84740   11.76590   0.08150    0.69268
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.64040   12.59550   0.04490    0.35648
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.36690   11.28640   0.08050    0.71325
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.79000   10.71490   0.07510    0.70089
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.69980   11.63320   0.06660    0.57250
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.49600    9.43070   0.06530    0.69242
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.72250    9.68800   0.03450    0.35611
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.70810    9.63940   0.06870    0.71270
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.20820    9.14410   0.06410    0.70100
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.47600    9.42200   0.05400    0.57313
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.28830   14.23180   0.05650    0.39700
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.69930   10.66000   0.03930    0.36867
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.04730   11.00240   0.04490    0.40809
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.67810   12.62790   0.05020    0.39753
瀚亞非洲基金-南非幣                                              12.13000   11.96000   0.17000    1.42140
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.88000   22.35000   0.53000    2.37136
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53530   13.53510   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               24.63000   24.54000   0.09000    0.36675
瀚亞高科技基金                                                   58.83000   58.33000   0.50000    0.85719
瀚亞理財通基金                                                   24.64000   24.57000   0.07000    0.28490
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
瀚亞菁華基金                                                     21.80000   21.67000   0.13000    0.59991
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.22500   13.12710   0.09790    0.74579
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.67080    9.59920   0.07160    0.74590
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.88050   10.78890   0.09160    0.84902
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.82700    9.83500  -0.00800   -0.08134
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.46110   11.36050   0.10060    0.88552
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.15260   10.06500   0.08760    0.87034
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.23410   10.15660   0.07750    0.76305
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.98050    8.90470   0.07580    0.85124
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.85140    7.85820  -0.00680   -0.08653
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.91830    9.83120   0.08710    0.88595
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.80860    8.73260   0.07600    0.87030
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.38730    8.32450   0.06280    0.75440
瀚亞電通網基金                                                   15.23000   15.10000   0.13000    0.86093
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.78990   13.77260   0.01730    0.12561
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.30730   10.29990   0.00740    0.07185
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.35060   10.33690   0.01370    0.13253
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.76220   11.74750   0.01470    0.12513
瀚亞歐洲基金                                                     11.72000   11.65000   0.07000    0.60086
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