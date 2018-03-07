◆台灣店頭市場公告注意交易資訊

03月07日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07 嘉鋼、昇銳、金麗科、錦明、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、太欣、青雲、寶聯通、捷波、上揚、全譜 、松崗、保瑞、益安、瑞耘、星雲、保銳、保綠-KY 03/06 嘉鋼、好德、寶島極、昇銳、金麗科、廣寰科、唐鋒、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、青雲、寶聯通、 捷波、上揚、松崗、瑞耘、保銳、保綠-KY 03/05 嘉鋼、好德、寶島極、三顧、金麗科、廣寰科、唐鋒、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、青雲、寶聯通、 撼訊、捷波、海韻電、上揚、松崗、順藥、保銳、保綠-KY 03/02 嘉鋼、好德、廣寰科、鑫聯大投控、唐鋒、湯石照明、蒙恬、大峽谷-KY、青雲、撼訊、海韻電、松崗、 順藥、保銳、保綠-KY 03/01 嘉鋼、三顧、廣寰科、律勝、典範、曜越、鑫聯大投控、唐鋒、美琪瑪、湯石照明、蒙恬、大峽谷-KY 、撼訊、海韻電、松崗、淇譽電、順藥、保銳、保綠-KY、青鋼 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 03月份累計次休市：03、04、10、11、17、18、24、25 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2067 嘉鋼 05 01、02、05、06、07 3114 好德 03 02、05、06 3115 寶島極 02 05、06 3128 昇銳 02 06、07 3224 三顧 02 01、05 3228 金麗科 03 05、06、07 3230 錦明 01 07 3287 廣寰科 04 01、02、05、06 3354 律勝 01 01 3372 典範 01 01 3540 曜越 01 01 3709 鑫聯大投控 02 01、02 4609 唐鋒 04 01、02、05、06 4721 美琪瑪 01 01 4972 湯石照明 05 01、02、05、06、07 5211 蒙恬 02 01、02 5255 美桀 03 05、06、07 5281 大峽谷-KY 05 01、02、05、06、07 5302 太欣 01 07 5386 青雲 04 02、05、06、07 5450 寶聯通 03 05、06、07 6150 撼訊 03 01、02、05 6161 捷波 03 05、06、07 6203 海韻電 03 01、02、05 6222 上揚 03 05、06、07 6228 全譜 01 07 6240 松崗 05 01、02、05、06、07 6247 淇譽電 01 01 6472 保瑞 01 07 6499 益安 01 07 6532 瑞耘 02 06、07 6535 順藥 03 01、02、05 8047 星雲 01 07 8093 保銳 05 01、02、05、06、07 8423 保綠-KY 05 01、02、05、06、07 8930 青鋼 02 01、05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 94 附記：02月份注意股票及次數 1597 直得 (04)、 3115 寶島極 (01)、 3234 光環 (02)、 3284 太普高 (01) 3287 廣寰科 (01)、 3288 點晶 (01)、 3317 尼克森 (03)、 3339 泰谷 (04) 3354 律勝 (02)、 3374 精材 (02)、 3540 曜越 (03)、 4129 聯合 (01) 4402 福大 (01)、 4549 桓達 (01)、 4609 唐鋒 (01)、 4804 大略-KY (01) 4972 湯石照明 (01)、 5211 蒙恬 (01)、 5281 大峽谷-KY (05)、 5299 杰力 (02) 5310 天剛 (02)、 5371 中光電 (02)、 5386 青雲 (11)、 6113 亞矽 (05) 6150 撼訊 (07)、 6203 海韻電 (01)、 6237 驊訊 (03)、 6240 松崗 (03) 6247 淇譽電 (02)、 6265 方土昶 (03)、 6462 神盾 (02)、 6535 順藥 (02) 6577 勁豐 (01)、 8093 保銳 (04)、 8423 保綠-KY (01)、 8930 青鋼 (01)