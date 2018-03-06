天冷就是要泡湯 石川兩大溫泉旅館怎能錯過

【文字│Lingling 攝影│蔡孝如】

繾綣溫柔暖湯山知道

│山中溫泉 山中座│

隱身在石川縣內的加賀地區，大大小小的溫泉區裡，充滿神秘秘境感山林間的山中溫泉，從日本平安時代被發現至今一直是石川縣人氣溫泉代表勝地。舊時喜歡旅遊的俳句詩人松尾芭蕉也來到這邊，成為他鐘愛的三個溫泉勝地之一。除了可前往各溫泉旅宿留宿體驗之外，溫泉街上的公共浴池更是一日往返溫泉鄉遊客的推薦地，男湯菊之湯受到西亞與唐朝影響有著優雅風格，女湯山中座則不但能泡湯，還提供著旅遊資訊與伴手禮販售，假日時更邀請來僅存的藝妓，站上滿室馨香的檜木舞台間，上演訴說著山中溫泉印象的四季之舞表演，是不用入茶屋就可欣賞到的細膩舞蹈。

山中座的檜木舞台假日時有著精采的藝妓表演。

山中溫泉街更有足湯與可飲用的溫泉湯。

山中溫泉八十八廚溫泉旅館內，可享受雪見露天風呂。

山中溫泉公共浴池也很受好評。

地址: 石川縣加賀市山中溫泉藥師町ム 1 番地

電話:+81-761-78-5523

網址: www.yamanaka-spa.or.jp

8:30～22:00

四季之舞表演 700 円、四季之舞與菊之湯入浴券套票 1,000 円。

七尾灣內溫柔奢旅

│和倉溫泉 加賀屋別邸 松乃碧│

石川縣能登地區最享譽國際的，要屬加賀屋溫泉旅館，這「貼心入魂」的細節，以及特有的女將服務，讓加賀屋與高品質畫上等號。而在能登地區，加賀屋集團也持續打造獨特的品牌，位在加賀屋不遠處的加賀屋別邸松乃碧就是另一個自豪的品牌。以「住進美術館」概念，充滿和式奢華宅邸面對七尾西灣廣闊水景映照。取自吉祥之「松」與時尚「碧」綠色呼應美術館寓意。於是可見藝術逸品錯落其間，落實與藝術共眠的獨特感。門口一隅是當地偉大工藝家角偉三郎的小型美術館，輪島塗、九谷燒、金箔在他手中化成逸品閃閃發光著。而房間更精巧地開設大窗，讓海與天空連成一景的七尾西灣風景全部映入眼簾，更直接豪氣地把各精緻工藝擺放空間內，真的達成住進美術館志願。

入口地板的松意象、高聳入頂的木構造，都在用美學迎接著旅人。

房間內的細緻度與處處可見工藝品的美感空間。

特別把前田家 14 代藩主女兒研習的茶室移植至此，保留傳統建築又能與美學相應。

從內向外望去，石燈籠與海景共影成趣。

地址: 石川縣七尾市和倉町ワ部 34 番地

電話:+81-767-62-8000

網址: www.matsunomidori.jp

Check in 15:00、Check out 11:00

備註：提供接送服務請事先預約

來源：《行遍天下》 2018 年 3 月

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