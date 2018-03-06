聯準會強勢升息 美國房貸利率創4年新高

聯準會今年預計升息至少 3 次，為了應對升息以及通膨的走升，投資者紛紛出售美債，導致價格下跌殖利率上升，美國房貸利率受美債殖利率連動影響走升，30 年期房貸固定利率創下 4 年新高，但房貸需求依然強烈。

美國 30 年期房貸固定利率創 4 年新高

據《Market Watch》報導，美國房貸商 Freddie Mac 上周四發布報告，美國 30 年期房貸固定利率，在 3 月 1 日當周為 4.43%，較前一周上漲 3 個基點。15 年期房貸固定利率為 3.90%，高於上周的 3.85%。5 年期國債指數混合型可調整房貸利率平均小跌 3 個基點，為 3.62%。

聯準會主席鮑威爾的國會聽證的證詞內容，加速投資者拋售債券的速度，聯準會的升息決心，比多數分析師預期的更強烈，許多人預測今年的升息次數可能多達 4 次，而不是先前預估的 3 次。

投資者為了因應攀升更快的通膨，以及美債供應的提升，紛紛出售債券，長期美債的殖利率走升，10 年期美債殖利率在 3 月 5 日為 2.886%，30 年期美債殖利率則為 3.159%，殖利率的上升推使房貸利率上升。

然而，即使房貸利率大幅上升，購房需求依然強烈，根據美國抵押銀行家協會數據，與 2017 年同期相比，2018 年的前 8 周的房貸申請成長 6.7%。

Freddie Mac 在研究報告中指出，房貸利率的上漲總是會對市場造成影響，若美國的房貸數量減低，則房屋銷售將下降，進一步導致建商減少房屋興建案。

Freddie Mac 與其他市場參與者認為，房屋的需求，將抑制房貸利率進一步的大幅提升，今年的房地產市場將呈現「溫和上漲」趨勢。