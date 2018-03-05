仁智國際集團(08082-HK)：要約獲4.09億股有效接納 要約人持有公司60.01%股份

仁智國際集團(08082-HK)公告稱，日期為2018年1月23日公告，要約人Heading Champion Limited與公司聯合公佈及日期為2018年2月13日綜合要約及回應文件。

于2018年3月5日下午四時正，要約人接獲有關股份要約項下合計409,303,666股股份的有效接納，相當于公司全部已發行股本約35.35%;及有關購股權要約項下合計239,276份購股權(相當于未行使購股權之約1.08%)的有效接納。加上此前要約人及一緻行動人所擁有的股份，其共持有合計694,795,978股股份，相當于公司于本聯合公佈日期全部已發行股本之約60.01%。

因此，綜合文件内「太陽國際証券函件」中「該等要約之條件」一節所載股份要約的該等條件(a) 段已獲達成，連同達成該文件載列的所有其他該等條件，股份要約已于所有方面成為無條件。

根據收購守則規則15.3，倘該等要約成為或宣佈成為無條件(不論就接納或在所有方面)，該等要約應于其後維持可供接納不少于14日。因此，該等要約將維持可供接納，直至2018年3月19日(星期一)下午四時正，該日將為該等要約的最終截止日期，且將不會延長。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)