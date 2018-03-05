獨角獸企業IPO成投行爭搶的「香餑餑」

近日，中金公司官網發布公告稱，印度尼西亞最大的互聯網獨角獸企業GO-JEK於2018年2月成功完成E輪私募股權融資，融資規模達15億美元，創東南亞發展中國家科技公司最大單輪融資記錄。中金公司擔任本次私募融資的大中華地區獨家財務顧問。

本次私募股權融資吸引了大批高質量的投資者，成功引入騰訊(00700-HK)、京東、美團等中國戰略投資者，互聯網巨頭谷歌，以及新加坡主權基金淡馬錫、貝萊德(BlackRock)、三星風投等財務投資者。原有投資者亦積極參與認購本輪融資， 包括KKR、華平、紅杉資本等。

近期，獨角獸企業上市成為熱點。引發媒體熱潮的獨角獸富士康IPO申請，其保薦機構同樣是中金公司。

有專業人士指出，2018年，或許將是獨角獸最好的年代。目前來看，上交所、深交所、港交所紛紛向獨角獸拋出了橄欖枝。上交所將積極擁抱新經濟定位今年重點任務，深交所勢將成為中國科創企業的首選上市地，港交所對同股不同權、未盈利企業上市再做明確安排。

獨角獸公司IPO承銷走俏

何為獨角獸企業？簡單定義就是估值在10億美元以上的初創企業，是2013年由風險投資家Aileen Lee創造出來，以神話動物來代表成功企業。

近期頻頻爆出以小米、愛奇藝、陸金所等為代表的擬上市獨角獸公司，引發投行界的極度關注，投行們都將目光緊盯著這些“香餑餑”。

小米要上市的消息一經放出，這筆潛在的單子便成為各大投行爭搶的熱門，因為小米此次IPO或將成為繼2014年阿裡巴巴在紐約上市以來科技行業最大的IPO，承銷費高達6億-8億美元。

有消息稱，一直以來備受關注的小米IPO，最終或將敲定在A股和港股同時上市。1月16日，小米科技已為其即將到來的上市選定高盛和大摩這兩家投行作為主承銷商。另據湯森路透旗下媒體IFR報道，中信証券也將參加小米上市的承銷工作。此外，投資銀行認為1000億美元市值並無問題。

與此同時，愛奇藝也得到資本的競相追捧。2月28日，百度旗下視頻網站愛奇藝披露了招股書文件，代碼為IQ，擬募集資金15億美元，高盛投資公司亞洲區、瑞士信貸、美銀美林、華興資本、花旗和瑞銀為承銷商。

陸金所的上市日期顯現端倪。2018年，網絡上流傳出的一份陸金所股權轉讓的簡單意向材料顯示，陸金所擬定於2018年1月底港交所交表，預計4月份上市，承銷商為大摩、美林、美國銀行、花旗、瑞信。

獨角獸們青睞哪些承銷商

不難看出，擬在A股以外的國際資本市場申請IPO的獨角獸企業，老牌的專業國際大投行，如高盛、摩根等，頻繁出現在其承銷商的名單之列。而其中也不乏中國投行的身影。

根據証監會發布的統計數據，中國本土排名前十的大投行，持續佔據A股IPO上市保薦市場的半壁江山。他們在深扎本土的同時，也不斷加速其國際化的布局。

基於此，《國際金融報》記者採訪了廣發証券。廣發証券相關負責人表示，公司積極擁抱國際化，圍繞國家對外開放戰略和“一帶一路”倡議，服務國內企業和投資者“走出去”，服務境外企業和投資者「引進來」。

同時，廣發証券一直將國際化作為公司的重點發展戰略，目前初步建立起以廣發香港為戰略平台，覆蓋亞洲、歐洲和北美的國際化架構。

中金公司作為首家中國合資投資銀行，一方面專注研究並積累了中國及中國資本市場全面深厚的知識和經驗﹔與此同時，也致力於搭建全球性的領先機構及企業客戶網絡並為其提供高質量的服務。

此次助力印尼公司GO-JEK成功完成私募股權融資，中金公司層面表示，公司積極響應“一帶一路”倡議，牢牢把握市場的脈搏，做中國與世界的橋梁，促進中國與「一帶一路」相關國家的跨境資本合作，在國際並購中為境內外企業提供更優質的金融服務。

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