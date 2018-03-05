中國外運(00598-HK)子公司擬2512.5萬美元認購基金25%權益

中國外運(00598-HK)公布，于2018年3月5日，公司的全資子公司中國外運香港物流與CMS Capital及CMVC(均為該基金的普通合夥人)訂立認購協議，且中國外運香港物流同意認購該基金約25%權益，并分擔其作為有限合夥人所占的合夥開支，代價為2512.5萬美元(相當于約1.96億港元)。代價將根據有限合夥協議約定的提取通知送達至中國外運香港物流後以現金支付。中國外運香港物流已于簽署認購協議後獲認許為該基金的有限合夥人。

該基金指China Merchants Logistics Synergy Limited Partnership，為受有限合夥協議規管的有限合夥企業。根據有限合夥協議，該基金有限合夥人的承擔及分擔合夥開支的總額為100,500,000美元。該基金旨在投資于占Jingdong Express已發行股份總數不多于1%的A類優先股，Jingdong Express主要從事全國倉庫物流網絡以及提供供應鏈(倉庫、運輸及分銷)、快遞及貨車運輸(區域分支運輸)服務。

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