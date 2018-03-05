小米計劃最早今年進軍美國智能手機市場

北京時間5日華爾街日報訊，中國公司小米可能最早于今年開始在美國銷售智能手機，于籌劃備受矚目的首次公開募股(IPO)之際進一步向歐美市場擴張。

總部位于北京的小米是中國第四大智能手機生産商，該公司近年來在印度和東南亞等新興市場上獲得成功，且進入了某些西方國家，比如今年早些時候開店的西班牙。

小米董事長雷軍在北京出席兩會期間表示，小米一直在考慮進入美國市場，計劃到2018年底或者2019年初開始進軍該市場。

目前小米已在美國銷售多種聯網設備，比如揚聲器、攝像頭和電子秤，但智能手機尚未正式開售。進軍美國市場將給小米帶來不少挑戰，比如要面對蘋果公司和三星電子旗下知名品牌的主導地位。小米還必須和美國某家電信運營商達成合作，否則無法打入該市場。

另外，考慮到中國智能手機供應商在美遭遇抵觸，小米也可能受到影響。今年早些時候，華為技術有限公司通過美國電話電報公司銷售旗下高端Mate 10手機的合作告吹，原因是存在國家安全隐患，華為一直表示這種擔憂沒有道理。

雷軍承認拓展海外市場不易。他稱，中國公司需要花時間了解當地法律法規和消費者需求。他沒有做出進一步的評論。

據知情人士稱，小米計劃今年下半年在香港市場進行IPO，籌資至少100億美元，有望締造今年規模數一數二的新股發行交易。據這些知情人士稱，小米的估值目标是800億-1000億美元，遠高于2014年上一輪融資所獲得的460億美元估值。

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