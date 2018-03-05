中資在韓國股市2017年淨買入逾22億元

北京時間5日消息，韓聯社報道，中國反薩措施松綁之際，中國資金在韓股市從淨賣出轉變為淨買入，在韓國股市中資持股量繼續增加。韓國金融監督院5日發布的一份數據顯示，去年中資在韓國股市的淨買入3880億韓元(約合人民币22.77億元)，持股市值已破12萬億韓元。

中國自全球金融危機爆發後一直積極購入韓國股票，但2015年突然淨賣出1360億韓元，2016年淨賣出規模增至1.604萬億韓元。據分析，韓中圍繞“薩德”矛盾從2015年開始醞釀，中資對韓國股市的態度大抵随薩起伏。

中國資本直到去年7月一直保持淨賣出勢頭，但文在寅即將訪華消息傳出後的去年8月，中國資本在韓國股市由賣出轉變為買入，去年10月韓中正式公布就雙邊關系的溝通結果後，淨買入規模大幅增加，由8月份的220億韓元增至10月份的2790億韓元，此後保持大量買入趨勢，如今中國資本在韓持股市值突破了12億韓元大關。

韓國大信證券公司一位研究員展望稱，3日啓幕的中國全國兩會結束後，中國反薩措施有望進一步松綁，利好中國消費概念股。

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