【大行報告】里昂上調煤價預測 中資電力股首選潤電(00836-HK)

里昂上調内地今年煤炭價格預測，認為政策限制和生産行為改變等，對中國煤炭供應造成影響。該行將今、明兩年秦皇島動力煤價格預測上調18%及10%，至每噸676元及588元人民币。

此外，該行亦將今年中資電力股盈利預測下調35%至72%，并假設内地燃煤電價每千瓦時上調兩分的時間，會由今年1月延遲至7月。但由于預計煤炭價格最終會下降，因此料明年將成内地電企迎來復蘇的一年。

里昂于報告内表示，内地發改委或政府并沒有表示今年不會調高電價。而現實情況是，内地電廠正以高昂價格購買煤炭，但卻以低價銷售電力，有關情況或會于今年上半年持續。又指内地4間電企已預期去年盈利會下跌62%至93%，而該行則料華潤電力(00836-HK)去年純利亦會按年跌50%。

報告還提到，潤電仍為其中資電力股的首選，認為集團6%的股息率有助支持股價表現，維持對集團的「買入」評級。同時又將華電國際(01071-HK)評級由「買入」下調至「跑赢大市」。大唐發電(00991-HK)及華能國電(00902-HK)亦下調一級至「跑輸大市」。至于中國電力(02380-HK)評級則維持「跑輸大市」。

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