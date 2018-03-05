【大行報告】中金料中國“獨角獸”或藉CDR等登陸A股 靜態估算融資2萬億

中金發表報告表示，自從中證監年初2018年工作會議提到“改革發行上市制度”、“加大對新技術新産業新業態新模式的支持力度”(下稱“四新”産業)以來，市場對資本市場改革深化及潛在符合條件的四新産業公司，包括部分中概股以及“獨角獸”在A股上市提速的預期不斷增強。

綜合IT桔子和CB insights等數據來源，截止2017年年底，中國有“獨角獸”企業(估值超過10億美元的創新未上市企業)約124家，目前估值總和3.9萬億人民币(合6,155億美元)。數量和總估值可能均居全球首位。

中金發現中國“獨角獸”企業占全球“獨角獸”的42%。互聯網、新能源等技術應用、中國在電信及交通等基礎設施領域的持續投資及城鎮化領域持續改革加速中國經“新、老”轉換。該行料，海外投資者是“獨角獸”的重要融資來源，為了加大對新興産業企業的支持力度，同時改善上市公司的結構，該行認為内地與香港市場需要作出一定的改變，甚至制度上的創新，以吸引“獨角獸”上市和已經上市的“新經濟”龍頭回歸。

目前，港交所(00388-HK)正在就修改上市規則進行第二輪谘詢。新規則將允許滿足一定要求的不同股權結構以及尚未盈利的新經濟公司上市。内地市場方面，時值兩會，監管在過去兩周密集發聲資本市場改革，其中加大對“新技術新産業新業態新模式”是重要任務。制度上的支持以及可能的通過CDR模式實現創新公司A股上市，將緩解此類企業在A股上市流程方面的障礙，但其他方面問題的解決則有待更加綜合和深入的改革。

從體量來看，目前符合“四新”概念的中概股市值規模0.89萬億美元、港股0.81萬億美元，加上目前的“獨角獸”估值，總量在2.3萬億美元左右。若這些公司在未來有望通過CDR或其他上市制度改革登陸A股市場，靜態估算潛在的融資量在3,000億美元左右，折合人民币接近2萬億。雖然如若這些公司在未來3至5年登陸A股市場，或從資金面角度帶來一定的融資壓力，但高質量的“四新”龍頭持續上市在長期内將降低高質量成長股稀缺性，促進成長股優勝劣汰、表現分化。

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