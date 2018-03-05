【大行報告】美銀美林：續看好收租股勝地産股 首選九龍倉置業及太古

政府公布2018/19年賣地計劃，27幅住宅地可供15,250夥，其中76%在港島及九龍區，計及港鐵(00066-HK)、市建局及其他私人重建項目，合共潛在供應為25,510夥。根據過去四個財年的情況，售出比率70-80%，估計2018/19年實質供應單位介乎1.8萬至2萬夥，達到政府今年1.8萬夥供應的目标。

美銀美林于報告内指出，今年有4幅商業地供應，包括3幅位于啓德的商業/酒店地，1幅位于西九高鐵總站上蓋。預計西九站項目價值為每平方呎3萬元，總值達950億元。扣除每平方呎6,000元的建築及利息費用，預計該地盤可能價值為730億元。

報告又指，料新地(00016-HK)及九龍倉置業(01997-HK)對西九總站上蓋項目有興趣，因可與附近的現有資産産生協同效應，其他地産商亦可能投标。不過，由于内地資本收緊，而項目回本期較長，中資地産商或興趣不大。若該項目一次性出售，所需資金龐大，相信地産商會合資發展，料中标地産商短期增派股息的可能性降低，因項目需要龐大的資金。

該行表示，在香港地産商當中，繼續看好收租股多于地産發展股，首選九龍倉置業及太古地産(01972-HK)，評級均為「買入」，目标價分别為59元及30元。而由于美國利率逐步上升，該行憂慮住宅樓市動搖，不過看好新地表現，因其投地成本相對較低，評級「買入」，目标價為152元。此外，該行仍然看好領展(00823-HK)前景，因相信相關風險已反映，評級「買入」，目标價76元。

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