曝光首批回歸A股獨角獸企業名單：BATJ等8家入圍

新浪財經訊 2月28日，多家媒體報道，監管層對券商作出指導，生物科技、雲計算、人工智能、高端制造四個行業若有「獨角獸」，立即向發行部報告，符合相關規定者可以實行即報即審。富士康IPO得到監管層特事特辦就是典型例子。

據財新網報道，第一批入圍CDR名單已出爐，共有8家企業，除了BATJ這四家，還有攜程、微博、網易以及香港上市的舜宇光學。前七家企業均是中國上市互聯網公司領頭羊。

另一類公司被歸位“新藍籌”，包括富士康、滴滴、今日頭條、美團點評等尚未上市的互聯網和新經濟巨頭。這部分企業過去多年主營業務在中國，但均通過搭建VIE架構在私募市場募集美元資金，其上市目的地原均為海外，還未上市。

接近內地交易所的人士稱：科技性的企業肯定是要上的，這符合中國當前經濟轉型升級大邏輯，先用大個頭來培育市場，再試運行過程中堵漏洞，大勢不可逆。

北京某中字頭公司的投行人士表示，采用CDR形式吸引海外上市的獨角獸企業回歸，在制度上已經研究的很充分，體現了中國人的智慧，是中國資本市場發展的大事，將改善A股上市公司的結構，是利國利民的舉措；並強調，目前他們公司已經在積極接觸海外上市的獨角獸企業。

中國科技巨頭紛紛表態：當然想回A股

3月2日《證券日報》在采訪全國政協委員、搜狗總裁王小川時提到：「搜狗會不會考慮回歸A股？」王小川對此表示， 搜狗看好這個事情，也有意願回歸A股，會跟著政策走。畢竟公司是服務中國網民的，現在政策也比較支持，公司有在考慮這個事情。

全國政協委員、網易公司董事局主席兼首席執行官丁磊3月2日在政協新聞出版界委員駐地回答上證報記者關於是否願意將回A股上市的問題時表示，「我們當然會考慮」。

李彥宏在接受媒體采訪時表示：「我們一直希望百度能夠整體在國內上市，因為我們主要的用戶都是在中國，我們主要的市場都在中國，所以我們主要股東也在中國的話，這是最理想的情況。當年之所以去美國去上市，是因為中國當時的政策不允許，我們VIE的結構從中國的法律來看是一個外資公司。一直到今天仍然存在著比較大的政策的障礙，就是你想回來，但是政策不允許。任何時候政策允許百度回來的話，我們肯定是希望能夠盡早的回來在國內的股市來上。」

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