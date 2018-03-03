李彥宏：望國家鼓勵人工智能開放平台

全國政協委員、百度董事長兼CEO李彥宏表示，今年他將攜4份提案參加本屆全國兩會。其中，首份提案，他將聚焦人工智能平台。他建議，國家應儘快出台相關政策鼓勵開放人工智能技術方面的平台。同時，他透露，過去一段時間，百度曾多次與河北省領導就雄安新區探討各類合作可能性。他直言，目前，內地在稅收方面仍然較高，導致企業不得不以高工資吸引國際化人才到內地工作，希望未來雄安新區能在稅收上有更大的靈活性，給予企業更多的優惠政策。

李彥宏指出，過去五年，他不斷摸索更好的方法，儘可能給出具體的解決方案，希望在「術」的層面對國家有所幫助。他透露，再度當選全國政協委員，他的提案將着眼長遠，提一些相對比較宏觀的內容。其中，今年兩會，他的首份提案將聚焦人工智能能平台。

李彥宏認為，人工智能時代，開放平台的影響力會越來越大，因為沒有一家有足夠多的數據，所以只有把更多的數據彙集在一起，算法也好、技術也好，才能夠展現出來更大的影響力。因此，他建議，國家應該鼓勵所有的公司尤其是大公司來開放人工智能技術方面的平台，「可能不是每個企業都願意免費把自己的技術都打開讓每個人去用，這就需要在國家層面出台一些政策來鼓勵大家做這個事情。」

談及百度是否會布局雄安新區，李彥宏表示，百度非常想在雄安新區建設中發揮作用。他指出，過去一段時間，百度曾多次與河北省領導就雄安新區探討各類合作可能性。他直言，目前，內地在稅收方面仍然較高，導致企業不得不以高工資吸引國際化人才從香港等地跳槽到內地工作，希望未來雄安新區能在稅收上有更大的靈活性，給予企業更多的優惠政策。

最後，對於是否計劃回歸A股上市，李彥宏坦言，百度主要用戶、主要市場、主要股東都在中國，因此一直希望能夠整體在A股上市，但受限於內地相關政策，百度不得不當年赴美上市，「我可以說，任何時候政策允許百度回來的話，百度肯定是希望能夠儘早的回來在國內的股市來上。」

文匯網訊

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