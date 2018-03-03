惠陶集團(08238-HK)董事會成員變動

惠陶集團(08238-HK)公布，董事會宣佈，以下事項自3月2日起生效：麥偉杰已辭任執行董事，及不再擔任執行委員會及提名委員會的主席，亦不再擔任薪酬委員會、財資委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；羅小慧已辭任執行董事，及不再擔任財資委員會的主席，亦不再擔任執行委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員。

此外，廖廣志已辭任非執行董事，及不再擔任企業管治及風險管理委員會的主席，亦不再擔任薪酬委員會及提名委員會的成員；曾浩嘉已辭任獨立非執行董事，及不再擔任薪酬委員會的主席，亦不再擔任審核委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；黃飛達已辭任獨立非執行董事，及不再擔任審核委員會的主席，亦不再擔任薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；彭兆賢已辭任獨立非執行董事，及不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；執行董事鄧有聲將出任執行委員會及財資委員會的主席，同時出任薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員。

獨立非執行董事聞凱將出任薪酬委員會的主席，同時出任審核委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；獨立非執行董事曾思豪將出任審核委員會的主席，同時出任薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的成員；及獨立非執行董事謝志偉將出任提名委員會及企業管治及風險管理委員會的主席，同時出任審核委員會及薪酬委員會的成員。

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