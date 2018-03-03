中國誠通(00217-HK)去年少賺63%不派息

中國誠通(00217-HK)公布，截至2017年12月底止全年股東應佔溢利2336.3萬元，按年減少63.38%，每股盈利0.4仙；不派息。期內，收入13.53億元，按年上升88.84%。

業績報告中提到，在現有業務的融合發展和轉型升級方面：關於融資租賃，集團將充分發揮其控股股東國有資本運營公司的背景優勢，在供給側改革、央企結構調整方面發揮更大的作用，業務拓展將從現有的政府基礎設施售後回租業務逐步轉變為服務於實體經濟新動能。同時，集團將加強金融創新，進一步提升融資能力。關於物業發展及物業投資，集團的總體策略是加快退出市場，回收現金資源作本集團戰略轉型。

關於大宗商品貿易，集團將在嚴格控制風險的前提下，繼續審慎開展大宗商品貿易相關業務。關於酒店和海上旅遊業務，集團將繼續推進寰島旅遊業務獨立分拆上市工作，對現有的海南寰島海底世界酒店進行升級改造，積極推進酒店和海上旅遊業務的拓展。在新業務開拓方面：集團將依託集團之控股股東的資源優勢，圍繞國家「一帶一路」戰略，繼續開拓海外投資併購及資產管理等相關業務領域，拓寬其海外融資管道，提升至國際化經營水準。同時集團將圍繞新的業務方向，加大人才引進力度，加強內控管理和相關的機制建設，提升風險管理能力。

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