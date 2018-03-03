先豐服務集團(00500-HK)配股籌8.32億

先豐服務集團(00500-HK)公布，公司與盈動、太平及Trinity Gat訂立三份獨立認購協議，據此，公司以每股1.3元向他們配售最多為6.4億股新股，所得款項總額不超過約8.32億元。

認購資金用途：約3.215億元將用作資本投資，其中1.3億元將用於在緬甸、老撾及柬埔寨設立安保物流業務，包括成立合營企業與安保人員培訓設施以及購買安保設備及車輛；1.208億元將用作於巴基斯坦及中國新疆設立安保物流業務，包括成立培訓設施、購買安保設備及車輛；及7070萬元將用作擴展非洲及中東之安保物流服務，包括成立培訓設施、購買安保設備及更換現有飛機及貨車；約3.29億元將用作一般營運資金(包括但不限於營運提供服務之成本、員工成本、一般行政開支以及銷售及市場營銷開支)，其中2.88億元將分配作為集團現有營運未來24個月之營運資金，而餘下4100萬元將分配作為就安保物流業務沿著一帶一路舉措項下區域成立新辦事處之營運資金；及約1.8億元將用作償還現有銀行貸款。

盈動為中國中信集團有限公司控制的，其主要從事投資控股，配售後，盈動持股量由15.84%增至29.9%；中國太平之間接全資附屬公司太平的持股量為1.6億股，持股量為7.48；從事證券投資的Trinity Gat最終持股量為3.72%。

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