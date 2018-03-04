過半台灣父母仍供成年子女經濟支持為這個付出最多錢

滙豐集團發布最新調查報告「守護的力量：面向未來」顯示，有 53% 的台灣父母仍提供成年子女經濟支持，高於全球平均（50%），除日常生活開銷以外，台灣父母平均付出超過 1/3 的剩餘可支配所得來支持其成年子女，亦有超過 1/3 的人為了提供家庭成員更多經濟支持，而必須減少自身的花費，也顯示台灣父母不僅願意對子女持續付出並提供支持的態度，也部分反映當前年輕世代面臨的財務壓力。

這項「守護的力量」調查由滙豐集團委託研究，這期報告名為「面向未來」(Facing the Future)，是此系列的第 3 份報告，綜合了全球 13 個國家和地區包括阿根廷、中國大陸、法國、香港、印度、印尼、馬來西亞、墨西哥、新加坡、台灣、阿 拉伯聯合大公國、英國和美國，共 1 萬 3,122 人的意見。研究結論是根據各國家或地區有代表性的在職人士（年齡為 25 歲及以上）而得出，研究由 Kantar TNS 於 2017 年 3 月至 5 月在網上進行，而阿拉伯聯合大公國的調查則由面對面訪談進行。

根據調查結果指出，相較於歐美國家，有更多中東與亞洲國家的父母願意提供成年子女經濟支持，其中以阿拉伯聯合大公國比例最高，有高達 79% 的父母仍提供成年子女經濟支持。



▲滙豐集團發布最新調查報告「守護的力量：面向未來」顯示，超過一半的台灣父母仍提供成年子女經濟支持，較全球平均（50%）為高。（圖／滙豐提供）

對於仍提供其成年子女經濟支持的台灣父母來說，有 65% 的台灣父母希望其子 女在年齡更長後能夠經濟獨立，亦有 54% 的受訪者已提供成年子女支持超過 12 年，顯示這些仍接受經濟支持的子女目前已超過 30 歲。

整體來看，教育仍是最多（69%）台灣父母提供其成年子女經濟支持的項目，其次為日常生活開銷（54%）與信託存款及投資（30%）。此外，每 4 位台灣父母亦有超過 1 位在經濟上支持其成年子女的醫療費用（28%）或房租Σ住宿開銷（25%）。

許多台灣父母仍視提供子女經濟支持所需費用為優先。調查結果顯示，在日常生活開銷以外，台灣父母平均付出 36% 的剩餘可支配所得來支持其成年子女，亦有超過 34% 的受訪者為了提供家庭成員更多經濟支持，而 必須減少自身的花費。

雖然仍有 53% 的台灣父母認為其當前的財務狀況維持得宜，但其長期的財務規畫仍可能因需持續對成年子女提供經濟支持而產生排擠效應。65% 的台灣父母認為，若只能選擇付出其一，他們會優先支付成年子女的高等教育費用，而非自身的退休基金；亦有 20% 的受訪者認為，一旦自己罹患重大疾病或面臨長期失能，或是不得不大幅減少對其成年子女的經濟支持時，子女的財務狀況將完全失去支應。

滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，對於需要長期提供其子女經濟支持的父母來說，擁有一個能提供未來保障的財務規畫相當重要，並建議可採取財務規畫 4 步驟 ，包括步驟一、辨別優先項目 考慮生活中各種項目的優先性，確保擁有一個能提供個人與家庭成員 所需的財務規畫，謹記在規畫時不要忽略自身的需求。

步驟二：評估自身財務狀況 思考當前對財務狀況安全感的程度，考慮目前對他人提供的經濟支持 是否會在未來增加或減少，並隨之更新自身的財務規畫。

步驟三：為整個家庭作規畫無法預期的事件可能對整個家庭的財務狀況有重大影響。在評估自身財務規畫時，要將最壞的情況考量進去，並考慮資產保護的方案以確保財務安全無虞。

步驟四：面向未來撥空與家人討論未來。若有任何不可抗力的情形發生，你已為整個家庭規畫了哪些財務保障方案。



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