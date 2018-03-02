◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 直得 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 凱衛 富邦美債7-10 精確 謚源 強生 大地-KY 南璋 樺晟 富邦美債20年 瀧澤科 東林 其祥-KY 勝昱 雙鴻 元大美債7-10 榮群 欣厚-KY 世坤 飛寶企業 晟楠 富邦中國政策債 凱衛 友銓 冠好 精確 寶得利 元大美債1-3 點晶 達威 萬國通 宏易 元大投資級公司債 泰谷 松崗 新昕纖 唐鋒 元大中國債3-5 振維 三圓 飛寶企業 台蠟 國泰5Y+新興債 牧德 雙喜 光明 榮群 國泰1-5Y高收債 青雲 力泰 聚紡 天宇 合世 撼訊 理銘 興采 新零售 易威 沛波 雅茗-KY 直得 力新 中美冠科-KY 全達 亞都 泰茂 恩得利 南璋 英格爾 東凌-KY 至興 李洲 勝昱 富驛-KY 關中 萬在 凱柏實業 飛寶企業 隆中 長佳 及成 精確 時報 唐鋒 鑫龍騰 宏易 欣泰 致振 和進 唐鋒 威潤 耀勝 台蠟 唐榮 倚強 榮群 晉椿 鑫創 天宇 世豐 廣寰科 新零售 久陽 點晶 力新 尼克森 建舜電 恩得利 凌網 泰谷 李洲 李洲 典範 凱柏實業 凱柏實業 長天 及成 港建 益通 新揚科 耀勝 振維 鑫龍騰 至寶電 鴻翊 和進 錦明 迎輝 耀勝 杭特 欣厚-KY 倚強 幸康 兆遠 鑫創 長天 系統電 廣寰科 曜越 世紀 點晶 重鳥鵬 華容 東浦 泓格 建榮 建舜電 東林 立衛 泰谷 盈正 天揚 典範 世紀 鈺創 長天 青雲 合正 益通 慕康生醫 金利 振維 昇益 寶聯通 鴻翊 通泰 昇益 迎輝 三聯 凱鈺 欣厚-KY 合邦 德宏 兆遠 業強 寬魚國際 系統電 九豪 合邦 世紀 訊達 萬旭 華容 撼訊 驊宏資 建榮 亞銳士 久正 立衛 安碁 上揚 天揚 上揚 全譜 鈺創 全譜 易通展 合正 松崗 元隆 金利 易通展 沛亨 寶聯通 迅德 九暘 昇益 倉和 凱碩 凱鈺 光菱 全達 德宏 星雲 奧斯特 寬魚國際 三圓 福華 合邦 士開 保銳 萬旭 雙喜 常珵 驊宏資 力泰 立碁 久正 理銘 越峰 上揚 中連貨 士開 全譜 安心 志嘉 易通展 燦星旅 富裔 元隆 高野 燦星旅 沛亨 亞都 富驛-KY 長華科 老爺知 劍湖山 九暘 滿心 德記 凱碩 德記 泰偉 全達 關中 華義 鉅橡 誠品生活 得利影 奧斯特 泰偉 鼎創達 福華 得利影 花王 保銳 時報 邦泰 常珵 琉園 立碁 旭然 越峰 鼎創達 士開 明揚 志嘉 綠河-KY 富旺 欣雄 富裔 欣泰 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 得利影 時報 VHQ-KY 鼎創達 花王 全銓 大田 邦泰