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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          直得              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     凱衛     富邦美債7-10          精確              謚源     強生     大地-KY    
南璋     樺晟     富邦美債20年          瀧澤科            東林     其祥-KY             
勝昱     雙鴻     元大美債7-10          榮群              欣厚-KY  世坤                
飛寶企業 晟楠     富邦中國政策債          凱衛              友銓     冠好                
精確     寶得利   元大美債1-3          點晶              達威     萬國通              
宏易              元大投資級公司債          泰谷              松崗     新昕纖              
唐鋒              元大中國債3-5          振維              三圓     飛寶企業            
台蠟              國泰5Y+新興債          牧德              雙喜     光明                
榮群              國泰1-5Y高收債          青雲              力泰     聚紡                
天宇              合世              撼訊              理銘     興采                
新零售            易威              沛波              雅茗-KY  直得                
力新              中美冠科-KY          全達              亞都     泰茂                
恩得利            南璋              英格爾            東凌-KY  至興                
李洲              勝昱              富驛-KY           關中     萬在                
凱柏實業          飛寶企業                            隆中     長佳                
及成              精確                                時報     唐鋒                
鑫龍騰            宏易                                欣泰     致振                
和進              唐鋒                                         威潤                
耀勝              台蠟                                         唐榮                
倚強              榮群                                         晉椿                
鑫創              天宇                                         世豐                
廣寰科            新零售                                       久陽                
點晶              力新                                         尼克森              
建舜電            恩得利                                       凌網                
泰谷              李洲                                         李洲                
典範              凱柏實業                                     凱柏實業            
長天              及成                                         港建                
益通              新揚科                                       耀勝                
振維              鑫龍騰                                       至寶電              
鴻翊              和進                                         錦明                
迎輝              耀勝                                         杭特                
欣厚-KY           倚強                                         幸康                
兆遠              鑫創                                         長天                
系統電            廣寰科                                       曜越                
世紀              點晶                                         重鳥鵬              
華容              東浦                                         泓格                
建榮              建舜電                                       東林                
立衛              泰谷                                         盈正                
天揚              典範                                         世紀                
鈺創              長天                                         青雲                
合正              益通                                         慕康生醫            
金利              振維                                         昇益                
寶聯通            鴻翊                                         通泰                
昇益              迎輝                                         三聯                
凱鈺              欣厚-KY                                      合邦                
德宏              兆遠                                         業強                
寬魚國際          系統電                                       九豪                
合邦              世紀                                         訊達                
萬旭              華容                                         撼訊                
驊宏資            建榮                                         亞銳士              
久正              立衛                                         安碁                
上揚              天揚                                         上揚                
全譜              鈺創                                         全譜                
易通展            合正                                         松崗                
元隆              金利                                         易通展              
沛亨              寶聯通                                       迅德                
九暘              昇益                                         倉和                
凱碩              凱鈺                                         光菱                
全達              德宏                                         星雲                
奧斯特            寬魚國際                                     三圓                
福華              合邦                                         士開                
保銳              萬旭                                         雙喜                
常珵              驊宏資                                       力泰                
立碁              久正                                         理銘                
越峰              上揚                                         中連貨              
士開              全譜                                         安心                
志嘉              易通展                                       燦星旅              
富裔              元隆                                         高野                
燦星旅            沛亨                                         亞都                
富驛-KY           長華科                                       老爺知              
劍湖山            九暘                                         滿心                
德記              凱碩                                         德記                
泰偉              全達                                         關中                
華義              鉅橡                                         誠品生活            
得利影            奧斯特                                       泰偉                
鼎創達            福華                                         得利影              
花王              保銳                                         時報                
邦泰              常珵                                         琉園                
                  立碁                                         旭然                
                  越峰                                         鼎創達              
                  士開                                         明揚                
                  志嘉                                         綠河-KY             
                  富旺                                         欣雄                
                  富裔                                         欣泰                
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  VHQ-KY                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  全銓                                                             
                  大田                                                             
                  邦泰
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