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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 FH香港正2 元大中型100          信昌化            昶和     大飲     富邦VIX    
味全     富邦H股正2 富邦科技          佳大              大統染   天仁     新光金     
宏洲     富邦NASDAQ反1 元大台商50          海光              海悅     宏亞                
嘉裕     正道     富邦摩台          世紀鋼            銘旺科   立益                
東華     友旺     富邦發達          首利              卓越     昶和                
大東     同開     富邦金融          威盛              統領     大統染              
立益     悠克     元大MSCI台灣          銘旺科                     元禎                
佳和              永豐臺灣加權          統懋                       展宇                
昶和              元大日經225          麗臺                       申豐                
三洋紡            元大美債7-10正2          智原                       海悅                
瑞利              元大美債7-10反1          蔚華科                     隴華                
樂士              元大S&P日圓反1          嘉威                       拓凱                
正峰新            富邦歐洲          世芯-KY                    傳奇                
億泰              FH彭博高收益債          捷泰                       東科-KY             
毛寶              FH彭博新興債          和椿                       迎廣                
燁興              味全              杜康-DR                    華友聯              
中鴻              宏洲              陽光能源-DR                   裕豐                
聚亨              嘉裕                                         皇昌                
千興              東華                                         潤弘                
威致              大東                                         遠雄來              
首利              立益                                         夏都                
麗正              佳和                                         新天地              
東訊              昶和                                         欣欣                
華泰              三洋紡                                       統領                
茂矽              瑞利                                         客思達-KY            
錸德              樂士                                         阿瘦                
廷鑫              正峰新                                       晨訊科-DR            
倫飛              億泰                                         一零四              
威盛              毛寶                                         新海                
銘旺科            燁興                                         秋雨                
統懋              中鴻                                         欣高                
翔耀              官田鋼                                       台數科              
太空梭            聚亨                                         南六                
新利虹            千興                                         基勝-KY             
華映              威致                                         威宏-KY             
吉祥全            首利                                         波力-KY             
憶聲              麗正                                         政伸                
科風              東訊                                         吉源-KY             
建碁              華泰                                                             
和鑫              茂矽                                                             
力特              錸德                                                             
喬鼎              廷鑫                                                             
正達              倫飛                                                             
晟鈦              威盛                                                             
新世紀            銘旺科                                                           
誠創              統懋                                                             
嘉威              翔耀                                                             
力銘              太空梭                                                           
亞太電            新利虹                                                           
達能              華映                                                             
清惠              吉祥全                                                           
慧友              憶聲                                                             
捷泰              科風                                                             
互億              建碁                                                             
天瀚              和鑫                                                             
迅杰              力特                                                             
華上              喬鼎                                                             
元晶              正達                                                             
華冠              晟鈦                                                             
裕豐              新世紀                                                           
寶徠              誠創                                                             
日勝生            嘉威                                                             
台船              力銘                                                             
東森              亞太電                                                           
台南-KY           達能                                                             
康師傅-DR          清惠                                                             
聖馬丁-DR          慧友                                                             
神州-DR           捷泰                                                             
耀傑-DR           互億                                                             
同方友友-DR          天瀚                                                             
晨訊科-DR          迅杰                                                             
友佳-DR           華上                                                             
陽光能源-DR          元晶                                                             
精熙-DR           易華電                                                           
中福              長華                                                             
雷虎              華冠                                                             
中視              裕豐                                                             
秋雨              寶徠                                                             
慶豐富            日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  夏都                                                             
                  新天地                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  橋椿                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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