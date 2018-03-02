◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 FH香港正2 元大中型100 信昌化 昶和 大飲 富邦VIX 味全 富邦H股正2 富邦科技 佳大 大統染 天仁 新光金 宏洲 富邦NASDAQ反1 元大台商50 海光 海悅 宏亞 嘉裕 正道 富邦摩台 世紀鋼 銘旺科 立益 東華 友旺 富邦發達 首利 卓越 昶和 大東 同開 富邦金融 威盛 統領 大統染 立益 悠克 元大MSCI台灣 銘旺科 元禎 佳和 永豐臺灣加權 統懋 展宇 昶和 元大日經225 麗臺 申豐 三洋紡 元大美債7-10正2 智原 海悅 瑞利 元大美債7-10反1 蔚華科 隴華 樂士 元大S&P日圓反1 嘉威 拓凱 正峰新 富邦歐洲 世芯-KY 傳奇 億泰 FH彭博高收益債 捷泰 東科-KY 毛寶 FH彭博新興債 和椿 迎廣 燁興 味全 杜康-DR 華友聯 中鴻 宏洲 陽光能源-DR 裕豐 聚亨 嘉裕 皇昌 千興 東華 潤弘 威致 大東 遠雄來 首利 立益 夏都 麗正 佳和 新天地 東訊 昶和 欣欣 華泰 三洋紡 統領 茂矽 瑞利 客思達-KY 錸德 樂士 阿瘦 廷鑫 正峰新 晨訊科-DR 倫飛 億泰 一零四 威盛 毛寶 新海 銘旺科 燁興 秋雨 統懋 中鴻 欣高 翔耀 官田鋼 台數科 太空梭 聚亨 南六 新利虹 千興 基勝-KY 華映 威致 威宏-KY 吉祥全 首利 波力-KY 憶聲 麗正 政伸 科風 東訊 吉源-KY 建碁 華泰 和鑫 茂矽 力特 錸德 喬鼎 廷鑫 正達 倫飛 晟鈦 威盛 新世紀 銘旺科 誠創 統懋 嘉威 翔耀 力銘 太空梭 亞太電 新利虹 達能 華映 清惠 吉祥全 慧友 憶聲 捷泰 科風 互億 建碁 天瀚 和鑫 迅杰 力特 華上 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 東森 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 捷泰 耀傑-DR 互億 同方友友-DR 天瀚 晨訊科-DR 迅杰 友佳-DR 華上 陽光能源-DR 元晶 精熙-DR 易華電 中福 長華 雷虎 華冠 中視 裕豐 秋雨 寶徠 慶豐富 日勝生 台船 東森 夏都 新天地 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 橋椿 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富