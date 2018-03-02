【港股解碼】與母企分家後扭虧為盈，權智怎樣做到的？

在業績密集期，不少公司已經交出了過去的2017年答卷。有的公司黯然失色，也有的公司捷報頻傳。剛與母企分家不久、權智（國際）(00601-HK)可是交出一份不錯的答卷，他是如何做到的呢？

恰逢扭虧發盈喜

權智（國際）於1989年推出首部以「快譯通」為品牌、膾炙人口的英漢電子翻譯辭典起家，在港股市場已是沉浮20餘年。作為一家1988年創立並在1993年就在港交所掛牌上市的公司，經過市場變遷主營業務已是一變再變，但仍然“念舊”的保留著個人通訊產品業務。

目前公司通過四大分部運營：金屬鎂產品分部從事金屬鎂相關產品的製造及銷售業務，其產品包括鎂錠、蘭炭及鐵合金；個人通訊產品分部從事通訊產品的設計、製造及銷售業務；策略產品分部從事原設計製造（ODM）產品及電子詞典產品的設計、製造及銷售業務以及提供電子製造服務；企業及其他分部從事與該公司投資活動相關的收入、開支、資產及負債業務。

雖然在港市中沉浮已久，但內裡早已換了一個主人。或許是不甘於快六年來的虧損，彼時控股股東譚偉豪及譚偉棠尋求賣盤機會，也就吸引來了同為港股上市公司的現任主人世紀陽光(00509-HK)。2015年1月，世紀陽光以2.3億元收購權智41.75%股本並提要約全購，最終控股51.88%。

世紀陽光附屬公司主要從事金屬鎂產品業務、農業肥料業務和煉鋼熔劑業務，這也就是權智開啟金屬鎂產業的源泉。世紀陽光接手後，開始對權智資產進行整理。在2015年1月世紀陽光接手權智後，同年8月權智收購新疆鎂錠及蘭炭生產商，正式開啟金屬鎂業務。2015年8月，權智較彼時市價折讓44%“以一供一”，此次供股獲6.6倍超購，從側面反映市場對於權智新生的期待。

事實上，自新主入駐、開展了新業務後的2016財年，權智的虧損以肉眼可見的速度收窄。截至2017年6月30日的中期，權智的營收較2016年同期增長67.16%達到2.54億港元，虧損也由2016年中期時的811.9萬收窄至不到100萬港元，扭虧曙光在望。

2018年3月1日，權智發盈喜：預期集團截至2017年12月31日止年度的業績將錄得稅後溢利，相對上個財政年度錄得的稅後虧損有重大改善。根據公司現有資料，董事會認為是次轉虧為盈，主要是由於鎂合金業務的整體產能和銷量有所增長，以及因鎂合金產品結構優化的毛利增長所帶動。

分家竟得新生機

自2015年11月供股完成後，權智卻異常低調，為數不多的公告還是2016年11月時向世紀陽光附屬白山天安採購鎂產品，此後鮮少有動靜。雖然尚未得知此次扭虧為盈的具體資料，但近十年的虧損一朝揚眉吐氣，也讓不少人詫異：權智2017年扭虧是否有秘訣？秘訣竟然是源自2017年4月，母企世紀陽光發出的一紙重組公告。

早在2015年世紀陽光考慮收購權智時的公告就已提及，收購股份可利用一個獨立的上市平臺，專注於金屬鎂產品業務，尤其是鎂迴圈經濟產業及鎂合金的相關業務，這樣的安排可以使得世紀陽光集團的業務更明確及劃分更清晰。可見重組早有端倪，只是權智資產和業務需要一段時間整理，而選擇在2017年也是因為此時時機成熟。

就目前可查的最新資料（2017中報）來看，權智金屬鎂產品收入權重已超越策略產品上升為第一位，達到43.77%。隨著金屬鎂產品比重增加，權智另外兩個業務策略產品及個人通訊產品業務占比均逐漸減少：

權智的主營業務逐漸向金屬鎂業務偏移，條件時機均已成熟，重組計畫開始實施。自2017年4月18日，世紀陽光初步提出重組，至2017年11月30日世紀陽光與權智重組完成，重組步調幾乎貫穿了權智整個2017年。

重組後，世紀陽光透過中國稀鎂持有的金屬鎂業務將轉讓予權智，因此，世紀陽光金屬鎂業務的全部權益透過權智持有，以更佳地劃分世紀陽光集團及權智集團的業務。緊隨交割完成後，權智擁有約65.74億股已發行權智股份，而世紀陽光及聯勝各自于已發行權智股份中分別擁有約72.42%及6.54%權益。

世紀陽光繼續為權智(包括目標集團)的控股公司，在完成後繼續專注於肥料業務(連同煉鋼熔劑業務)。對於權智來說，除電子產品業務外，將專門從事透過白山(白山天安)及新疆(新疆騰翔)兩個生產基地進行金屬鎂業務。白山天安為中國領先鎂合金生產商之一，其專注於研發稀土鎂合金，計畫及現有產能分別為7.5萬噸及2.5萬噸。新疆騰翔獲政府批准10萬噸產能，預期將於2018年達到4.5萬噸產能。

伴隨著重組的，也有權智起伏不定的股價，今日權智收盤0.37港元，並未有太大驚喜。萬事開頭難，重組已然落地，公司本身已由消費電子產品領域轉型成為金屬鎂企業，是次盈喜也僅僅是開始而已。有了一個好的開始，權智能否延續扭虧為盈的勢頭繼續向上發展呢？且拭目以待。

作者：朱亦丹

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