王國慶：粵澳港大灣區發展規劃綱要已經報批

全國政協十三屆一次會議新聞發布會定于3月2日16:30在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人王國慶向中外媒體介紹本次大會有關情況并回答記者提問。

王國慶指出，推進粵港澳大灣區建設，是黨中央、國務院作出的重大決策。通過實施粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門融入國家發展大局，深化内地和港澳的合作，實現互利共赢，為港澳地區的發展注入新的動能。這是一個重大決策。香港要充分利用這一重大機遇，進一步鞏固和提升它的國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化它的全球離岸人民币業務樞紐、國際資産管理中心及風險管理中心的功能，大力發展創新及科技事業，培育新興産業，建設亞太區國際法律和争議解決服務中心，把香港打造成更具競争力的國際大都會。澳門也要借此建設好世界旅遊休閑中心，中國與葡語國家商貿合作服務平台，促進經濟适度多元發展，把澳門打造成以中華文化為主流、多元文化共存的文化交流合作基地。據了解，中央有關部門會同粵港澳三地政府共同編制的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已經按程序報批，審批通過後將正式公布。

來源：證券時報APP

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