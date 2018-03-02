【港股解碼】順勢而為還是待價而沽？善樂上市一年光速賣盤

轉入3月的第一天，港股主機板上市公司善樂國際（01660-HK）就為仍處在年節氛圍餘韻中的廣大群眾奉獻了其自新年來第一份熱鬧的“大禮”：公司公告宣佈，其控股權即將要易手了！

善樂國際通過公告表示於2月24日獲賣方（原控股股東騰獅企業）知會，其與擔保人（公司執行董事兼董事會主席蕭振耀）及要約人Boardwin Resources Limited訂立買賣協議，據此騰獅將向要約人出售合共6.4億股公司股份，相當於善樂現有已發行股本總數約51.65%，總代價3.1億元（港元，下同），相當於每股銷售股份0.4843元。

交易完成後，要約人及其一致行動人將合共擁有善樂逾7億股股份（計及身為要約人一致行動人士之一的張美娟女士當前持有的6052.8萬股善樂股份，約占公司現有股本4.89%），相當於公司現有已發行股本約56.54%，按例須提出強制性全面要約。公告同時披露，該技術全購現金要約價為每股0.4843元，較善樂2月26日停牌前報價0.48元輕微溢價0.9%，涉資約2.6億元。屆時，善樂原控股股東騰獅的持股量將由51.65%降至0，而公司也將就此完成賣盤易主：

（截自善樂公告原文）

說起來，上市公司控股權轉手這種事在風雲變幻的資本市場其實沒啥好大驚小怪的，不過考慮到善樂自上市以來到如今堪堪才滿一年，這大股東賣盤的速度就著實是快了那麼一點。這麼“猴急”，是為什麼？

業績現營收下滑趨勢，為賣盤易主埋下伏筆？

去年2月10日，善樂正式登陸港交所主機板掛牌上市，但其發展歷史最初可追溯至1991年在香港發展地基機械貿易業務之時，2003年公司將業務擴展至電力及能源機械租賃市場，及至2015年又開展了運輸服務業務。因此到目前，善樂的主營業務為建築機械貿易、建築機械租賃以及運輸服務三個分部。

似乎因經營發展的歷史長短，善樂三大業務分部對集團整體業績的貢獻比例各異，從收益占比來看，大致是機械貿易最大，機械租賃次之，而運輸服務的貢獻最小。不過最近兩年機械貿易收入的比重開始下降，同時機械租賃及運輸服務收入占比逐漸上升，集團營收組合進入一個調整階段：

基於原先扮演著集團內部發展“主心骨”角色的機械貿易收益連年明顯下跌，如下表所示，善樂整體業績在近年也呈現出營收下滑的趨勢：

難道僅僅是這幾年的營收下滑就讓一手打造了善樂的控股股東萌生退意埋下如今一朝賣盤的伏筆嗎？其實再細看公司的利潤表會發現，雖然營收資料確然在持續下跌，但集團的盈利能力卻並非如想像中那樣脆弱。譬如，隨著三個業務分部中毛利率最高的機械租賃收益的增長，善樂整體毛利率近幾年就在持續穩步上升，而淨利潤方面也不甘落後總體呈上升趨勢，僅在2017財年由於計及一次性上市開支錄得近5成跌幅，但截至2017年9月底止半財年就恢復了近2成的增勢，發展前景尚算樂觀。

走過一年漫長“套路”只為待價而沽？

看來，“大股東因經營不善、業績不佳而急於甩手抽身”的劇情並不大適合善樂，而我們轉頭再看公司股價自上市以來的表現，善樂大股東此時出手倒頗有點“待價而沽”的意味。

去年初上市時，善樂以招股價上限0.4元定價，但首掛當日僅以0.31元報收，較上市價大跌22.5%，可謂開局不順。而後大半年的時間裡，善樂股價都在低於0.3元的水準徘徊，漫說0.4元上市價位了，就連首秀當日的0.31元一線都在很長一段時間裡難以觸及。直到去年10月，善樂股價才開始漸漸有了起色，並在10月17日當天終“圓夢”報收0.4元，而後在今年1月初再創新高“破天荒”突破0.5元關口，大有走過了自上市以來漫長“套路”的架勢：

（善樂上市以來股價走勢圖，截自港交所網站）

從騰獅售股的交易代價來看，出讓所有51.65%公司股權套現3.1億元，相當於每股作價0.4843元，這個價格較一年前善樂上市時的預期水準0.4元溢價21.1%，這樣來看，一年時間這個溢價幅度並不算大了。但考慮到公司在股價走勢上十足是個“慢性子”，如今公司發展根基尚在又能賣個好歹過得去的價錢，何樂而不為呢？

迎新任“金主爸爸”，新業務行將出爐？

循著這“水到渠成”的路子，善樂眼見是要投進新一任“金主爸爸”的懷抱了，那麼隨著新主的駕臨，未來這家公司又將迎來怎樣不同的光景呢？善樂1日的公告中表示，要約人有意繼續進行集團現有主要業務並維持公司上市地位，其實從前文看，公司當前主要業務尤其是機械租賃業務仍有一定的發展空間，相信其在未來一段時期內不會有大的變動。

那麼新業務方面呢？這裡就有必要介紹一下此次交易事項中要約人的情況。善樂公告資料顯示，要約人Boardwin Resources Limited為一家投資控股公司，自成立以來並無從事任何業務，由其公司董事許楚家、許楚勝、許楚德、張美娟、許嬌麗、許偉圳及許為霞分別合法實益擁有76%、8%、6%、5%、2%、2%及1%權益。值得注意的是，資料顯示其中現年47歲的許楚家擁有逾12年商業經驗，為深圳兆邦基集團的董事，而深圳兆邦基集團是一間於中國從事物業發展及商業投資的公司；此外上述要約人其餘董事亦全數于深圳兆邦基集團履職。

如此情形下，未來新主的房地產業及商業投資背景自然令外界對善樂下一步的發展走向投以更多猜測的目光，善樂會“從善如流”開拓房地產相關業務嗎？這個謎底就交由日後善樂自己揭曉吧。

3月2日甫一複牌，善樂股價便現驚人漲勢，最高曾見0.64元，漲幅達33.3%，大幅刷新自上市以來股價高位；惟其後漲幅收窄，截至收盤報0.55元，全日升14.58%。

作者：彭小留

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