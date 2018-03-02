美國前10大鋼材進口來源地中沒有中國大陸

盡管美國鋼材進口來自逾100個國家，3/4的鋼材進口主要來自8個國家和地區。2017年，美國鋼材主要進口國是加拿大，占美國鋼材進口總量的16%。其次是巴西(13%)、韓國(10%)、墨西哥(9%)和俄羅斯(9%)。其它主要鋼材進口來源地包括土耳其(7%)、日本(5%)、中國台灣(4%)和德國(3%)。

正如之前多位美國總統，特朗普計劃對進口鋼材及鋁征收關稅，試圖保護美國就業及國内鋼鐵生産企業。但他不太可能成功。

美國鋼材進口是出口的4倍，且進口還在上升。據國際貿易組織，盡管美國鋼材進口來自逾100個國家，3/4的鋼材進口主要來自8個國家和地區。

2017年，美國鋼材主要進口國是加拿大，占美國鋼材進口總量的16%。其次是巴西(13%)、韓國(10%)、墨西哥(9%)和俄羅斯(9%)。其它主要鋼材進口來源地包括土耳其(7%)、日本(5%)、中國台灣(4%)和德國(3%)。

中國大陸不在美國前10大鋼材進口來源地區之列，位列第11位。

特朗普周四(3月1日)表示，他將于下周宣布新的關稅。此前多位前任美國總統也曾采取此類舉措，可追溯到上世紀70年代的尼克松總統。特朗普在2016年總統競選中曾表示，反對“不公平貿易”，并承諾對美國的貿易夥伴采取強硬措施。

白宮表示，需要征收關稅以保護美國企業和工人不受國外廉價鋼材的損害。美國商務部的報告中引用了過去幾年美國幾家鋼鐵廠關門的例子，并指出幾千個就業崗位因此流失。

白宮新聞發言人桑德斯(Sarah Sanders)3月1日表示，“我們將繼續保護美國工人” 。盡管白宮時常幹預，美國鋼鐵行業就業崗位的下降已持續了很久。

美國勞工統計局的數據顯示，美國鋼鐵行業目前直接雇傭近14萬工人。在逾半個世紀以前，該行業雇傭人數高達65萬人。

自二戰以來，鋼鐵行業經曆了巨大變化。其中一個變化是，技術的不斷進步促進了生産力的大幅提高，這讓鋼鐵制造企業可以用更少的工人做更多的事情。

來自國外的激烈競争及更多的進口，在降低美國鋼鐵部門就業崗位的數量方面也起了作用。然而，特朗普的前任所實施的關稅，包括布什、克林頓和裡根總統，對遏制進口浪潮收效甚微。

在一些情況下，關稅上調鼓勵其它美國生産企業尋求更便宜的替代材料，以避免鋼材成本的上漲。很多美國制造商對關稅持謹慎態度。

美國的貿易對手可能也會征收報複性關稅，這將加劇貿易戰的風險，并可能最終損害涉及的所有國家。

來源：匯通網

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