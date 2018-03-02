上交所將設立“一帶一路”債券板塊

3月2日，上交所在深入開展“一帶一路”債券的研究和推廣後，制定并發布了《關于開展“一帶一路”債券試點的通知》(簡稱“《通知》”)，明确了“一帶一路”債券的主要制度安排。

《通知》主要包括四個方面：一是明确“一帶一路”債券的定義。“一帶一路”債券包括“一帶一路”沿線國家(地區)政府類機構在上交所發行的政府債券、“一帶一路”沿線國家(地區)的企業及金融機構在上交所發行的公司債券和境内外企業在上交所發行的募集資金用于“一帶一路”建設的公司債券。

二是明确關于熊貓政府債券的監管安排。“一帶一路”沿線國家(地區)政府類機構在上交所發行政府債券，應當在發行前向上交所提交債券募集說明書和經濟數據報告等申請文件。

三是明确跨境資本安排。“一帶一路”債券募集資金涉及跨境資本流動的，發行人應當披露募集資金使用計劃，并遵守相關監管部門的規定。

四是明确配套支持措施。上交所安排專人負責“一帶一路”債券的申報受理及審核，設立“一帶一路”債券板塊，鼓勵各類投資機構投資“一帶一路”債券。

“一帶一路”建設是打造中國經濟新格局、促進沿線國家和地區共同繁榮的重大倡議。2017年，俄鋁公司在上交所發行了首隻“一帶一路”熊貓債券，引起了國際上的巨大反響;2018年伊始，紅獅控股集團則是開啓了境内企業發行公司債券、募集資金“走出去”用于“一帶一路”建設的先河。近期，上交所已經與多個“一帶一路”沿線國家進行了洽談。

下一步，上交所將繼續深入貫徹黨的十九大精神，按照中國證監會的統一部署，深化上交所債券市場對外開放，進一步完善“一帶一路”投融資機制及相關實施細則，繼續支持境内和“一帶一路”沿線國家相關機構和優質企業等通過上交所債券市場投融資，積極推動資本市場更好地服務“一帶一路”建設。

來源：中國證券網

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