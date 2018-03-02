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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月02日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2337   旺宏                    5066     12891    2885   元大金                 -6923    -20948  
2891   中信金                  3809     35900    2409   友達                   -4690    -36019  
00637L 元大滬深300正2          3664         0    3481   群創                   -4408    -80683  
00636  國泰中國A50             1938     11673    00655L 國泰中國A50正2         -3711         0  
2313   華通                    1600    -12594    2330   台積電                 -3672    -35861  
2888   新光金                  1586     28820    00713  元大台灣高息低波       -3455      1779  
00683L 元大美元指數正2         1557         0    2881   富邦金                 -3387     -1449  
00677U 富邦VIX                 1408         0    00673R 元大S&P原油反1         -2910         0  
2609   陽明                    1386     -1283    2002   中鋼                   -2869    -17808  
2448   晶電                    1164      2351    2892   第一金                 -2734     -9933  
00640L 富邦日本正2             1107         0    00632R 元大台灣50反1          -2349         0  
00672L 元大S&P原油正2          1021         0    00633L 富邦上証正2            -2250         0  
2301   光寶科                  1011      3825    2603   長榮                   -2216     -6293  
2344   華邦電                  1004    -39602    2317   鴻海                   -2201    -69268  
2311   日月光                   821     -1919    2887   台新金                 -2024    -15761  
3231   緯創                     815      8422    2834   臺企銀                 -1876       805  
00642U 元大S&P石油              691         0    2303   聯電                   -1314     23898  
00634R 富邦上証反1              525         0    5880   合庫金                 -1145     -9496  
2856   元富證                   469      1452    2038   海光                   -1103     -1628  
1402   遠東新                   450      6656    2880   華南金                 -1087     -8610  
2352   佳世達                   417      -817    2323   中環                   -1086     -6562  
6024   群益期                   398       837    00648R 元大S&P500反1          -1013         0  
00651R FH香港反1                392         0    2884   玉山金                 -1004    -16268  
00631L 元大台灣50正2            387         0    2027   大成鋼                  -997      5073  
00665L 富邦H股正2               352         0    2481   強茂                    -997      -366  
3380   明泰                     308      3344    5264   鎧勝-KY                 -996      -877  
3019   亞光                     283     -2646    1303   南亞                    -988     -3733  
3044   健鼎                     282       208    2325   矽品                    -864     -4523  
6456   GIS-KY                   268     -2221    8105   凌巨                    -797     -1404  
00639  富邦深100                246     -5092    2377   微星                    -780      2339  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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