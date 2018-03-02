◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月02日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2337 旺宏 5066 12891 2885 元大金 -6923 -20948 2891 中信金 3809 35900 2409 友達 -4690 -36019 00637L 元大滬深300正2 3664 0 3481 群創 -4408 -80683 00636 國泰中國A50 1938 11673 00655L 國泰中國A50正2 -3711 0 2313 華通 1600 -12594 2330 台積電 -3672 -35861 2888 新光金 1586 28820 00713 元大台灣高息低波 -3455 1779 00683L 元大美元指數正2 1557 0 2881 富邦金 -3387 -1449 00677U 富邦VIX 1408 0 00673R 元大S&P原油反1 -2910 0 2609 陽明 1386 -1283 2002 中鋼 -2869 -17808 2448 晶電 1164 2351 2892 第一金 -2734 -9933 00640L 富邦日本正2 1107 0 00632R 元大台灣50反1 -2349 0 00672L 元大S&P原油正2 1021 0 00633L 富邦上証正2 -2250 0 2301 光寶科 1011 3825 2603 長榮 -2216 -6293 2344 華邦電 1004 -39602 2317 鴻海 -2201 -69268 2311 日月光 821 -1919 2887 台新金 -2024 -15761 3231 緯創 815 8422 2834 臺企銀 -1876 805 00642U 元大S&P石油 691 0 2303 聯電 -1314 23898 00634R 富邦上証反1 525 0 5880 合庫金 -1145 -9496 2856 元富證 469 1452 2038 海光 -1103 -1628 1402 遠東新 450 6656 2880 華南金 -1087 -8610 2352 佳世達 417 -817 2323 中環 -1086 -6562 6024 群益期 398 837 00648R 元大S&P500反1 -1013 0 00651R FH香港反1 392 0 2884 玉山金 -1004 -16268 00631L 元大台灣50正2 387 0 2027 大成鋼 -997 5073 00665L 富邦H股正2 352 0 2481 強茂 -997 -366 3380 明泰 308 3344 5264 鎧勝-KY -996 -877 3019 亞光 283 -2646 1303 南亞 -988 -3733 3044 健鼎 282 208 2325 矽品 -864 -4523 6456 GIS-KY 268 -2221 8105 凌巨 -797 -1404 00639 富邦深100 246 -5092 2377 微星 -780 2339 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股