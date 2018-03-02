四大行河北雄安分行獲批開業

記者從中國銀監會獲悉，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四家大型銀行河北雄安分行2日由河北銀監局批準開業。

四家分行為雄安新區首批獲準開業的分行級銀行機構。據了解，自中共中央、國務院決定設立河北雄安新區以來，銀監會針對新區三縣銀行業除農村中小法人機構外均為支行級以下機構的實際，開辟綠色通道，指導河北銀監局迅速完成機構批籌、開業行政許可事項。

河北銀監局局長李明肖表示，四家分行的順利獲批有利于統籌協調新區原有銀行網點資源，在授信政策、人力資源、信貸規模、審批權限等各方面獲得資源傾斜，增強銀行業支持新區建設發展的能力。

據介紹，授信政策方面，較之以前的支行，設立分行後，可以直接對接進駐雄安新區的央企、省企，對行内産品、業務流程、體制機制等進行統籌創新、統一服務标準，制定個性化融資服務方案。

人力資源方面，新設分行人員中，目前到位近200人，其中80%來自總行、河北省分行以及系統内業務骨幹人員，有利于高标準、高質量開展業務管理。審批權限方面，分行比支行擁有更高層級、更大規模的貸款審批權，對新區企業和居民業務審批的時間將大大縮短，信貸資金發放的效率將顯著提高。

信貸規模方面，新設的分行可直接向省分行、總行申請專項信貸規模，對接新區資金需求。這將有助于各行在支持新區起步區棚戶區改造、基礎設施建設、白洋澱綜合治理、“數字雄安”等項目或領域建設方面的授信高效落地。

銀監會表示，將繼續按照雄安新區規劃建設要求，指導銀行業加大工作力度，提供高質量金融服務，為雄安新區建設開好局、起好步，為京津冀協同發展貢獻金融智慧和金融力量。

來源：新華網

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