【港股收評】騰訊(00700-HK)力撐 大市收復三萬一

港股今日又再令投資者驚喜萬分。受到外圍股市走勢疲弱拖累，大市低開367點，並失守30500點。以為今日又是另一個大跌市日子。結果在騰訊控股(00700-HK)力撐，以及內銀股全面造好帶動，大市不單止成功收復失地之餘，更倒升200點收市，重上31000點。

恆生指數收市報31044點，升199點；12428點，升47點，成交額為1144.74億元。

騰訊是今日大市得以倒升的動力之源，股價力迫450元，並獨力推高大市105點，即今日大市逾半升幅是來自騰訊。騰訊強勢再現？目前實在不敢說，始終大市走勢實在相當波動，不要說預測未來三﹑數日大市表現，就連上午及下午市況已可以有截然不同的變化。看來是應驗了狗年大市易波動的歷史看法。是否單是一句歷史走勢，但可以解釋一切？若如此不就是太籠統吧，又或者可以透過其中一個經濟學術語「套套理論」來指出，用一個根本無法作出驗證的理想來解釋一切，其實是相當不合理。以往狗年股市走勢波動，今年也一定會波動？這種想法實在太想當然。

不過自2月4日立春，即正式踏入狗年的日子後，不論是港股或外圍股市均相當波動，畢竟受到美國息口走勢未明影響，投資者更容易變得情緒化，這可以說是無可奈何。只能再次提醒投資者要審慎。

個別已公布業績的上市公司表現不俗，看來投資者除受到市場氣氛左右外，亦會參考企業最新業績。業績表現理想，上市公司股價亦隨之向上。但是是否得以持續？不知道。

2018年3月1日下午5時

文﹕張偉倫

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