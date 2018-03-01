日本衆議院通過2018年度預算案 總額創曆史新高

據日媒報道，2月28日晚，一般會計總額創紀錄地達到97.7128萬億日元(約合人民币5.8萬億元)的日本2018年度預算案在衆院全體會議上以執政黨多數贊成獲得通過。根據日本《憲法》的衆院優先規定，預算案确定將在本年度内成立。

據報道，日本首相安倍晉三力争向本屆國會提交作為招牌政策的工作方式改革相關法案并使其獲得通過。日本在野黨則認為裁量勞動制的不恰當數據問題尚未解決，將在參院審議中繼續對安倍政府進行追究。

預算案2月内就在日本衆院表決通過，速度次于并列戰後第二快的去年。盡管在野黨強烈反對裁量制，但政府和執政黨堅持進行了表決。參院預算委員會將于3月1、2兩日進行首相和全體閣僚出席的基本質詢。

安倍1日在首相官邸就衆院通過預算案向媒體表示：“盡快通過預算才是最大的經濟對策。將努力促其早日通過。”

在野黨除欲迫使政府放棄向國會提交工作方式改革相關法案外，還將繼續在向學校法人“森友學園”出售國有土地的問題上對安倍政府窮追猛打。

預算案在日本衆院全體會議前召開的預算委員會會議上以執政黨多數贊成獲得通過，緊急提交至全體會議。衆院全體會議進行預算案表決前，先就在野黨提出的預算委員長河村建夫解職決議案進行了表決，以執政黨等多數反對被否決。修改預算案的提議也遭到否決。

圍繞裁量制，已曝出多例工作時間調查中的不恰當數據處理和異常數值。安倍在預算委員會上表示，有意在法案提交前對于裁量制員工的狀況進行确認。

因老齡化加劇，預算案中的社會保障費達到32.9732萬億日元，刷新紀錄。防衛費也達到迄今最多的5.1911萬億日元。

此外，日本衆院全體會議還以執政黨多數贊成通過了與預算相關的稅制修改法案。

來源：中國新聞網

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