越秀交通基建(01052-HK)1月廣州北二環高速路費收入同比增21.3%

越秀交通基建(01052-HK)公布，2018年1月，廣州北二環高速：當月收費車流量、路費收入同比增長27.8%及21.3%，主要是由于春節時間差異所緻。

天津津保高速：當月收費車流量、路費收入同比增長29.4%及75.4%，主要是由于去年同期因天氣塬因封道時間較長導緻基數偏低(當期封道時間同比減少約108小時)。

廣西蒼郁高速：當月收費車流量、路費收入同比下降36.8%及12.1%，主要是由于作為過境通道春節前車流高峰時間不一緻所緻以及柳梧(柳州-梧州)高速和梧州環城高速(部分路段)建成通車分流影響。

湖北漢孝高速：當月收費車流量、路費收入同比下降34.4%及22.8%，主要是由于冰雪惡劣天氣導緻封道時間同比增加約283小時。

湖南長株高速：當月收費車流量、路費收入同比增長4.9% 及34.0%，主要是由于京港澳高速長沙段自2017年12月1日實施重型載貨汽車限行措施，使得部分貨車選擇行駛長株高速。

河南尉許高速：當月收費車流量、一次拆分路費收入同比增長2.0%及29.4%，主要是由于區域經濟發展以及春節時間差異。根據河南省行業主管部門規定，路費收入統一實施二次拆分，由于最終拆分結果需時确定，故路費收入統一採用一次拆分數據。作為參考，2017年1-12月二次拆分的影響為減低一次拆分收入的約10.43%。

湖北随嶽南高速：當月收費車流量同比下降38.4%，主要是由于作為過境通道春節前車流高峰時間不一緻以及冰雪惡劣天氣所緻(當期封道時間同比增加約30小時)。路費收入同比增長8.9%，主要是由于京港澳高速武漢軍山長江大橋自2017年7 月30日起維修實施交通管制，部分貨車選擇行駛随嶽南高速。

虎門大橋：當月收費車流量、路費收入同比增長20.3%及23.5%，主要是由于自2017年2月13日開始虎門渡口實施每天22:30-次日淩晨6:30停航政策以及春節時間差異所緻。

廣州北環高速：當月收費車流量、路費收入同比保持增長32.6%及12.1%，主要是由于春節時間差異所緻。

廣州西二環高速：當月收費車流量、路費收入同比保持增長50.5%及63.9%，主要是由于佛山一環自2017年8月1日起改造施工實施交通管制，使得部分貨車選擇行駛西二環高速以及春節時間差異所緻。

汕頭海灣大橋：當月收費車流量、路費收入同比保持增長3.6%及0.1%，主要是由于春節時間差異所緻。

清連高速：當月收費車流量、路費收入同比下降13.8%及21.8%，主要是由于作為過境通道春節前車流高峰時間不一緻所緻。

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