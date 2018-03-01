光大綠色環保(01257-HK)：公司正高速發展目標負債率不超過60%

光大綠色環保(01257-HK)行政總裁錢曉東於年度業績會上表示，危廢處置及生物質均是公司兩大業務板塊，會按市場推出的項目來投標，遇到合適、有利潤的項目會毫不猶豫去做，並爭取進一步提高危廢處置的市佔率。

截至去年底，公司共有35個籌建項目，總投資約89.5億元(人民幣，下同)。財務總監盧錦勳表示，其中三分之二的資金將會靠融資支持，其餘三分之一則由自有資金支持，而現時公司手持現金約33億元，加上銀行未動用的信貸額亦有35億元，足夠支持其資本性開支；而公司現時負債比率為39%，仍屬較低及健康水平。

光大綠色環保去年5月由光大國際(00257-HK)分拆上市，去年多賺逾51.6%，應佔盈利錄得9.54億元，派末期息9港仙。

期內，收益同比大增53%至45.81億元，惟毛利率下跌1.29個百分點至31.8%。盧錦勳指，危廢處置毛利率普遍較高，惟去年生物質比重較大，故拖累整體毛利率表現；問及公司派息比率僅得20%，遠低於其他光大系，盧錦勳就解釋，公司正處於高速發展階段，派息需考慮到未來資金需求及資本開支等因素，

公司上市只有半年多，若只以下半年計，派息率已達約32%，而未來派息政策，則需視乎多個因素，包括、等。

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