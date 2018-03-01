央行新總裁看台灣通膨仍穩 示警留意預期心理蔓延

台灣央行總裁楊金龍一上任即面臨近日話題性十足的衛生紙囤貨潮，物價走勢與通膨趨勢蠢蠢欲動，楊金龍今 (1) 日指出，紙類消費用品價格平均漲幅 10% ，對於 CPI 年增率影響僅 0.06 個百分點，今年台灣通膨預期尚屬穩定，不過須留意預期心理蔓延，恐波及其他物價。

近日通膨話題升溫，台灣除衛生紙漲價造成囤貨朝，還有富邦集團董事長蔡明忠示警，要留意通膨怪獸接下來的反撲與舉動，今年物價走勢引發各界關注。

近期國內家用紙品價格擬反映國際紙漿成本調漲 10-30%，楊金龍認為，假設衛生紙、面紙和紙巾等紙類消費用品平均價漲 10%，對 CPI 年增率的影響僅 0.06 個百分點，對整體 CPI 年增率的影響不大。

央行強調，對於供給面因素如薪資和原物料等生產成本與預期心理，造成的物價大幅波動，央行若此時採緊縮貨幣措施會付出昂貴代價，應以供給面措施因應，如 2008 年國際油價高漲之際，財政部減徵汽油、柴油貨物稅，降低油品成本。

央行進一步強調，儘管菸稅調高的遞延效應將持續至年底，加上基本工資、軍公教薪資調升，不過，預期全球景氣復甦溫和，美國頁岩油產量漸增，國際油價漲幅可望減緩，而國內有效需求溫和、產出缺口仍為負，通膨展望尚屬溫和穩定。

央行指出，雖然個別商品價格不是央行能完全掌控 (如蔬果價格受天候影響、油價受 OPEC 影響等)，但維持物價穩定是央行的法定職責，會審視通膨衝擊來源採取妥適貨幣政策，以維持物價穩定。