網監部門正嚴密監虛擬貨币交易網站 嚴打非法行為

2月28日，第一財經記者從某地方網監大隊相關負責人處獨家獲悉，公安系統網監部門正在嚴密監控涉及比特币等虛擬貨币交易的境内外交易網站，以預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發生。

上述網監大隊負責人對第一財經記者表示，自從去年9月起，公安機關網監部門就開始密切關注境内交易平台的動向，此後一些平台轉移至境外，他們也同步對此進行監控。至于下一步是否會有進一步監管措施，還要等待上級單位的通知。

2月28日，有境外媒體報道稱，中國監管部門將對比特币交易采取進一步的監管措施，主要針對那些允許境内投資者在海外交易所進行數字貨币交易的平台。

報道還稱，中國監管部門發現，有境内企業或個人通過到境外設立交易所，或者把服務器遷至境外，或者通過境外注冊公司等方式，來規避中國對虛擬貨币交易的監管。為此，對于那些被懷疑為幫助境内投資者在海外交易所進行數字貨币交易的企業和個人的境内銀行賬号和在線支付賬号，中國監管部門將進行審查。

有業内人士對第一財經記者表示，網絡監管最主要的方式是關閉網站入口，但這種方法通過VPN“翻牆”的方式很容易就能破解，如果對交易平台相關銀行賬号和支付賬号進行監管或是凍結，會更加直接一些，印度此前有過先例。

記者查詢後發現，印度監管層于今年1月份曾采取措施，包括印度國家銀行在内的部分印度銀行對所有本土比特币交易所，包括前十大交易所的賬戶暫停交易，監管機構認為這些賬戶存在可疑交易。這些銀行還要求比特币交易所就其借款提供額外擔保，同時銀行對仍在運作的少數賬戶采取了限制提現的措施。

去年9月，央行等七部委發布《關于防範代币發行融資風險的公告》，全面取締ICO非法融資，并随後關閉境内所有虛擬貨币交易所。據第一財經記者了解，此後，境内的各大虛擬貨币交易平台紛紛出走海外，火币網、OKCoin、币安等大型數字貨币交易平台將交易所業務全線撤離中國境内，并停止所有人民币兌數字貨币的交易。

不過，這些平台雖然將服務器遷至境外，但依然對境内用戶“敞開大門”，用戶可以繼續登陸交易網站，通過場外交易將人民币兌換成比特币，再通過币币交易兌換其他種類的數字貨币。

2月4日，新華社報道稱，監管叫停ICO(首次代币發行)後，很多境内人士轉向境外平台網站繼續參與虛擬貨币交易，考慮到境内投資者轉向境外平台參與交易面臨種種風險，將采取一系列監管措施。

報道還稱，下一步國家將采取包括取締相關商業存在，取締、處置境内外虛擬貨币交易平台網站等在内的一系列監管措施，以防範金融風險，維護金融穩定。以後隻要發現一家就要關閉一家。同時，未來視事態發展情況，也不排除出台更進一步監管措施的可能。

來源：第一財經

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