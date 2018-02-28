深圳GDP總量首次超過香港 成為粵港澳大灣區NO.1

香港特别行政區政府統計處網站28日發布數據顯示，2017年香港實現地區生産總值26626.37億港元，按照28日港元/人民币的中間價計算，折合人民币約21529.55億元。數據顯示，深圳2017年的GDP總量為22438.39億元，首次超過香港，成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。

香港特區政府統計處網站的統計表格顯示， 2017年香港的本地生産總值為2662637百萬港元。

香港特區政府統計處網站的數據顯示，香港2017年經濟增長3.8%，本地生産總值為26626.37億港元。以28日港元/人民币的中間價0.80858計算，約折合21529.55億元人民币。

香港財政司司長陳茂波表示，由于外圍環境較好，香港經濟去年增長達3.8%，高于去年財政預算案的預測，亦高于過往10年(即2007年至2016年)的年均2.9%的增長率。

此前，深圳已經公布了2017年的經濟數據。初步核算，深圳2017年實現地區生産總值22438.39億元，按可比價格計算，比上年增長8.8%。

也就是說，深圳的GDP總量正式超過香港，成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。若以城市GDP 總量進行排名，深圳市的經濟總量也僅次于上海市和北京市，成為中國城市經濟總量的第三極。

雖然深圳的經濟總量超過了香港，但是在人均GDP方面，仍不及後者。陳茂波表示，現時香港人均生産總值達4.6萬美元，位居世界前列。

陳茂波指出，粵港澳大灣區對香港而言，有雙市場、創新科技産業和土地資源等三大優勢。大灣區6800萬人口，生産總值14000億美元，為香港金融和高端服務業提供龐大的市場。香港可以和内地企業并船出海，開拓市場。此外，大灣區既有匯聚多家龍頭科創企業的深圳，亦有多個正向先進制造業轉型的城市，在科創産業上與香港互助互輔，可以成就一個人才、科研機構與企業匯聚的國際創科中心。大灣區也有豐富的土地資源，随着多項交通基建落成通車，往返區内各地非常方便，若能在政策上有所突破，香港人可以更便捷地在區内營商、學習、就業和生活。

對于2018年的經濟前景，香港特區政府認為，環球經濟擴張勢頭持續，加上内部需求強勁，預計會在未來為香港經濟提供有力支持。隻要外圍不出現重大突變，香港經濟繼2017年實現3.8%的增幅後，預測2018年本地生産總值將會增長3%至4%。

來源：中新經緯

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)