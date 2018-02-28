餘承東：華為將在一兩年内超越蘋果

日經中文網報道，華為技術的消費者業務部門首席執行官(CEO)餘承東2月26日接受日本經濟新聞(中文版：日經中文網)的采訪，稱華為將在一到兩年内超過第二名蘋果公司，并把位居第一的韓國三星作為目标，力争實現進一步增長。在全球智能手機市場已經成熟的情況下，競争格局即將發生變化。

全球最大的移動通信展覽會“世界移動通信大會(MWC)”正在西班牙巴塞羅那舉行，與會的餘承東面對采訪自信地表示，最快在一兩年之内華為的市場份額就將超越蘋果成為第二，成為第一估計需要4~5年。

據美國調查公司IDC統計，華為2017年全球出貨量為1.53億部，居第3位，較2016年增加了9.9%。市場份額為10.4%，較2016年增加了0.9個百分點。

華為的優勢之一是能以較低價格制造高性能終端。據調查公司捷孚凱日本(GfK Japan)統計，日本國内的家電銷售店的手機銷售排行中，呈現蘋果IPhone 8和華為P10 lite占據2強的局面。

P10 lite的攝像頭和CPU性能等與iPhone 8接近，而在日售價僅為25000日元(約合人民币1470元)左右，約為iPhone 8的三分之一。這種成本競争力成為華為在全球擴大市場的原動力。

其背景或許在于，在智能手機自身功能難再出現大進展的情況下，出現了消費者選購手機時更重視價格的傾向。

目前華為的不足之處在于“世界知名品牌”。餘承東指出，今後必須把華為培育成受消費者信賴的品牌。

中國2017年的智能手機出貨量首次出現負增長。華為由于信息洩露風險未能進入美國，而開拓美國市場是實現進一步增長所不可或缺的。

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