【IPO追蹤】蔚來汽車擬赴美上市 最多募集20億美元

《路透》引述消息指，中國電動汽車初創企業蔚來汽車(Nio)擬赴美國上市，融資規模最高將達20億美元(約156億港元)。據悉，蔚來已聘請8家銀行為其赴美上市做準備工作。

公開資料顯示，蔚來汽車成立於2014年，由易車創始人李斌、汽車之家創始人李想等共同發起設立，是一家專注於智能電動汽車研發和制造。目前，公司已在上海、聖何塞、慕尼黑以及倫敦等19地設立設計、研發、生產、用戶中心與商務機構，匯聚來自近40個國家和地區3000多名頂尖人才。

2015年6月，蔚來汽車曾獲得來自騰訊(00700-HK)、京東、高瓴資本、順為資本、易車網超億元人民幣的A輪投資。

僅僅三個月後，蔚來汽車又完成一筆5億美元的B輪融資，投資方包括紅杉資本、愉悅資本等。

2016年夏，蔚來汽車再完成C輪數億美元融資，投資方包括淡馬錫、新橋資本、厚樸基金、聯想創投、IDG資本等。

2017年3月，蔚來汽車完成新一輪6億美元融資，此輪融資由百度和騰訊領投。融資後，蔚來汽車的估值達人民幣200億元。

2017年11月，據騰訊《一線》報道，蔚來已於近期完成新一輪超過10億美元融資，由騰訊領投，投資方還包括Baillie Gifford、Lone Pine、中信資本和華夏基金等幾十家新投資人和原有投資人。本輪融資之後，蔚來汽車的估值達到了大約50億美元。

蔚來汽車在短短兩年多的時間裏能獲得如此高的投資，主要得益於蔚來ES8被長期看好。

資料顯示，蔚來ES8車型是一款采用全鋁車身、全鋁底盤架構的車輛，標配主動式空氣懸掛。該車型還采用國內首次量產的“感應電機”，支持換電模式，將為用戶帶來超越燃油車加油的加電體驗。

今年4月，蔚來ES8亮相上海國際車展，並將在全球完成200萬公里路試，去年底正式投入量產，今年上半年開始交付。

相較於特斯拉布局高端電動車市場，蔚來ES8則填補了中端電動車市場的空白。

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