北京至雄安城際鐵路開工總投資約335億 2020年底全線通車

路透北京2月28日 - 新華社周三引述中國鐵路總公司報導稱，雄安新區首個重大交通項目北京至雄安城際鐵路今日正式開工建設，總投資約335.3億元人民幣，2020年底全線通車。

該鐵路起自京九鐵路李營站，經北京大興區、北京新機場、霸州市，終至雄安新區，正線全長92.4公里，共設五座車站。

其中，北京城區內李營至北京新機場段設計時速250公里，將於2019年9月與新機場同步開通使用；北京新機場至雄安新區段設計時速350公里。雄安站樞紐已完成國際招標評選，新機場至雄安段將於2020年底投入使用。

京雄城際鐵路雄安建設指揮部指揮長楊斌表示，京雄城際鐵路開工標志著雄安新區重大基礎設施啟動建設。京雄城際鐵路北端連接北京樞紐北京西站，南端與規劃的雄（安新區）商（丘）高鐵銜接，並與津保鐵路、津秦高鐵、京廣高鐵等連通，形成雄安新區與京津冀地區及全國主要城市高速鐵路聯網運輸通道，對促進京津冀協同發展具有重要作用。

據了解，京雄城際鐵路是聯系雄安新區、北京新機場和北京城區最便捷、高效的重大交通基礎設施，可實現30分鐘從北京城區到達雄安新區，將為新區集中承接北京非首都功能疏解提供有力支撐。

上周召開的中共中央政治局常務會議聽取雄安新區規劃編制情況的匯報，經過反覆修改完善，雄安新區規劃編制取得重要進展，要將雄安新區打造智能新區、綠色低碳新區和創新發展新區，適時啟動一批重大基礎設施建設。

中國國務院去年4月1日決定設立河北雄安新區，區規劃範圍涉及河北省雄縣、容城、安新三縣及周邊部分區域。雄安新區規劃建設以特定區域為起步區先行開發，起步區面積約100平方公里，中期發展區面積約200平方公里，遠期控制區面積約2,000平方公里。

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