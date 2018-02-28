銀河(00027-HK)2017年貴賓廳業務跑贏中場

澳門博彩業去年全年復甦，已公布2017年業績的博企，其貴賓廳業務均有理想表現。銀河娛樂(00027-HK)去年貴賓廳業務明顯跑贏中場業務，去件年該公司來自貴賓廳業務的博彩收益為316億元，按年增加19%，反而在2016年前大力發展的中場業務，博彩收益增長15%至242.08億元。

不過銀河旗下的三大娛樂中，澳門銀河及星際酒店均錄得增長。澳門銀河去年全年錄場得收益為446億元，按年增加17%，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利(EBITDA)為111億元，按年增加31%。去年澳門銀河來自貴賓廳博彩收益為230.6億元，按年增加18%；中場博彩收益則增加166.64億元，按年增加19%。

星際酒店方面，則在年內錄得142億元收益，按年增加20%，經調整EBITDA為30億元，按年增加38%。去年星際酒店來自貴賓廳業務博彩收益為82.13億元，按年增加24%；中場博彩收益增加15%至56.09億元。

不過集中發展中場業務的澳門百老匯去年表現較失色，錄得博彩收益為2.62億元，減少42%。

去年澳門博彩行業出現復甦的勢頭是否可以延續，銀河又如何應對？銀河管理層直言對澳門前景維持信心，一方面內地經濟表現穩健，同時今年澳門有新酒店落成，有助刺激旅客需求。更何況隨著港澳珠大橋今年內開通，對由外地乘住飛機到香港的旅客，前往澳門旅遊變得更方便。

該公司又指出目前正在發展澳門銀河第三及第四期項目，並且在橫琴已有發展計劃。同時前往菲律賓及日本等國際市場發展。即透過發現新項目，以及新市場來提高競爭力。

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