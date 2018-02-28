希慎(00014-HK): 一租戶要一次性賠償1.42億港元

希慎(00014-HK)主席利蘊蓮介紹集團 2017 年業績，溢利為 36.36億港元，增長198.5%，反映集團投資物業估值公平值收益 8.53億港元。包括投資物業組合進行的重估價值增加 4.1%至 724.7億港元，反映多項因素結合而成：寫字樓租賃前景普遍向好、多項增值工程完成、利園三期竣工後的估值上升，以及商舖租賃前景改善。股東權益上升 3.6%至 699.53億港元，主要反映投資物業估值的變動。末期息每股 111 港仙，升1.8%。

該集團於 2017 年的營業額為 35.48億港元，較 2016 年輕微增加 0.4%。於2017 年年底，集團的商舖業務組合的出租率為 97%，寫字樓業務組合的出租率為 96%，住宅業務組合則為 75%。商舖及寫字樓業務的出租率並不包括於 2017 年 12 月中落成的利園三期。

作為集團核心租賃業務表現主要指標的經常性基本溢利，輕微下跌 0.8%至 23.49億港元，反映營業額隨市況輕微上升，以及利園三期落成後的開支增加。按經常性基本溢利計算，每股基本盈利下跌 0.7%至 224.68 港仙。基本溢利（不包括投資物業公平值的未變現變動）為 24.91億港元，增加 5.1%，主要反映年內來自一名商舖租戶的一次性賠償 1.42億港元。按基本溢利計算，每股基本盈利相應增加 5.3%至 238.26 港仙。

她表示受利好的宏觀條件帶動，2017年香港零售業銷售額扭轉數年來的跌勢，錄得輕微增長，其中以珠寶鐘錶的表現最為強勁，而幾乎所有中低檔商品類別均有健康增長。

零售商和商場營運商正透過提供既貼心而又獨特的商品和服務，盡力使購物變成一種愉快、有趣的社會生活體驗，同時善用科技提升當中的獨特元素。希慎已開展這個新式商舖業務旅程，且不斷調整為顧客營造的購物體驗。高端商品類別中，近年的消費者行為及品味都有所轉變。奢侈品不再只限於獨家或高價的商品，還包括提倡身心健康和以兒童為主要對象的產品。

寫字樓方面，投身社會的年輕人現在喜歡更靈活、更流動的工作模式，共用工作間的概念應運而生。多個國際知名的共用工作間品牌已經立足香港，影響漸見。為迎合這種協作性的工作模式，希慎已將其於寫字樓組合的比重提高至超過 5%。中環仍然是中資金融機構首選的營商據點，而許多為這些客戶服務的專業機構，亦紛紛以創新高或貼近紀錄高位的租金租用中環的寫字樓。

2017 年 12 月，利園三期首個新寫字樓租戶正式入伙。著名以社區為本的共用工作間品牌 Spaces，已選擇利園區作為在香港的旗艦基地，商場部分將迎來多家特色食肆及生活用品店。

集團在禮頓中心為三個新興非政府組織提供寫字樓，反映希慎繼續致力推動創新，服務社群。展望未來，集團還會提供更科技化的工作空間，帶來更多協作和經驗分享的機會。

全球經濟的擴張趨勢相信將於 2018 年持續。香港經濟預期將繼續受消費支出上升所帶動。希慎已推行一系列措施，應對商舖和寫字樓租賃市場的結構性轉變。利園三期的落成，為集團商業物業組合內兩項結構性轉變中的業務注入更強動力。亦已訂立全盤計劃，冀能在區內持份者的協助下，進一步規劃利園社區的精彩未來。

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