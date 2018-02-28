【財政預算】中期經濟平均增長料為3%

香港財政司司長陳茂波，2月28日發表財政預算案報告表示，香港經濟在2019至2022年間，預計平均每年實質增長3%，比過去10年2.7%的趨勢增長稍高；基本通脹率則預計平均為2.5%。中期的經濟預測已考慮到人口老化對經濟增長的影響，並假設期內沒有重大外來衝擊。不過，環球政治經濟環境複雜多變，可能為金融市場帶來波動，影響本地的資產價格以至經濟氣氛，大家須時刻保持警覺。

中期預測主要從宏觀角度估算政府2019/20至2022/23年度期間的開支需求。在此期間，基建開支將突破每年1000億元，但這尚未全面反映所有正在規劃的土地發展、公路和鐵路工程可能帶來的支出。此外，中期預測估計2019/20至2022/23年度期間，政府經常開支增長介乎每年6.1至9.7%不等，持續高於同期平均每年5%的名義經濟增長。

收入方面，2018/19年度的地價收入主要以來年的賣地計畫和土地供應目標為依據，而2019/20年度起則以過往10年地價收入佔本地生產總值的平均水準（即本地生產總值3.6%）計算。他亦假設利得稅和其他稅項的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。

基於以上假設，他估計經營帳目在這5個年度每年都會錄得盈餘，但非經營帳目則會在2021/22年度出現輕微赤字。在2023年3月底，預計財政儲備會有1萬2226億港元，相當於本地生產總值35.6%，或21個月的政府開支。

總括而言，政府未來5年的收支會錄得盈餘。上述測算未有計及政府在2019/20至2022/23年度期間，可能推出的退稅及紓困措施。

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