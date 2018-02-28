中德將在物聯網、氣候變化等領域加大科創合作

2018年是中德政府間科技合作協定簽訂40周年。2月27-28日兩天時間，科技部與德國聯邦教研部共同在北京舉辦第五屆中德創新大會。21世紀經濟報道記者從活動上獲悉，雙方有望未來將在物聯網、氣候變化等領域拓展更多的合作，工業4.0、清潔能源等都是雙方讨論的關鍵詞。

科技部部長萬鋼表示，中德政府間科技合作協定是兩國建交後最早簽訂的政府間合作協定之一。科技創新合作是創建和擴大中德兩國關系的先驅。40年來，雙方形成了較為完整的政府間科技創新合作框架，中德科技人員往來密切，科研合作平台廣、機制活，産業關聯日趨緊密，區域合作熱情高漲。當前，中國進入了中國特色社會主義新時代，正堅定不移走創新驅動發展的道路，堅定依靠科技創新不斷提高中國經濟社會發展水平，改善環境與民生，中國科技創新將繼續堅持開放合作原則。

對未來中德科技創新合作，萬鋼提出四點倡議：一是以人為本，鞏固科技人員交流機制;二是拓展合作，促進兩國創新經濟發展;三是夯實基礎，加強科技創新基地建設;四是示範帶動，引領世界綠色可持續發展。

德國聯邦教研部許特國務秘書提到，中小企業在經濟發展中起到非常重要的作用，德國的“隐形冠軍”企業衆多，雙方可加大在創新創業領域的合作。德國政府非常重視與中國的科技創新合作，希望未來加大在氣候變化、環境保護、人口老齡化、生命科學、物聯網、輕量化制造和未來城市等方面的合作。

國務院總理李克強向大會緻賀信，萬鋼在大會上宣讀。李克強總理在賀信中表示，當前新一輪科技革命和産業變革席卷全球，科技創新正深刻改變着人類生産生活方式，中德科技合作開創了大國科技合作的先例，為兩國務實合作裝上了大功率“引擎”。希望雙方匯集衆智，增進共識，深化科技創新交流合作，推動兩國經濟社會健康發展，為全球經濟注入新動力。

中國航天科工集團公司副總經理魏毅寅在會上闡述了兩國在工業4.0方面合作的例子。他表示，過去中德合作大多是大學和科研機構之間合作，現在的雙方合作中，産業界的的參與已經比較多，說明兩國的科技創新合作已經達到了新高度，而過去的合作成果，也到了可以支持産業發的程度，以後企業間的合作應該會更多。

來源：21世紀經濟報道

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