【財政預算】寬免薪俸稅上限3萬港元 免一季差餉

香港財政司司長陳茂波，2月28日發表財政預算案報告表示，考慮到政府今年財政盈餘豐厚，會推出以下措施，與市民分享經濟成果：

(一) 寬減2017/18年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3萬港元，全港188萬名納稅人受惠。有關扣減會在2017/18年度的最終應繳稅款反映。稅收減少226億港元；

(二) 寬減2017/18年度75%利得稅，上限為3萬元，全港14.2萬納稅人受惠。有關扣減會在2017/18年度的最終應繳稅款反映。稅收減少29億港元；

(三) 寬免2017/18年度4季的差餉，以每戶每季2500港元為上限。估計涉及325萬個物業。政府收入將減少178億港元；

(四) 向領取社會保障金額的人士，發放金額相當於兩個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約70億港元。低收入在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼，亦作出相若安排，額外開支約3.79億港元。此外，他會邀請關愛基金考慮為非領取綜援的非公屋低收入住戶（俗稱「N無住戶」）推行短期紓困措施；

(五) 向有需要的學生一次過發放2000港元津貼，支援學習需要，開支約7.4億元；以及

(六) 為參加2019年香港中學文憑考試的考生代繳考試費，開支約1.8億港元。

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