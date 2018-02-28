【財政預算】預留3000億港元配合第2個10年醫院發展計劃

香港財政司司長陳茂波，2月28日發表財政預算案報告表示，為配合第2個10年醫院發展計畫、改善衛生署診所設施，以及提升和增加醫療教學設施，他已預留3000億港元作為初步預算。

陳茂波稱，醫療是市民最關心的另一課題。政府投放的經常開支過去10年平均增長7%，為數2000億港元的10年醫院發展計畫亦已展開。2018/19年度，公共醫療開支為712億港億元，增長13.3%，占整體經常開支的17.5%。

醫院管理局

醫院管理局在2018/19年度的經常資助會提高近60億港元，以增加病床數目、手術室節數、普通科和專科門診名額和相關人手等。政府會以3年為一週期，按人口增長和人口結構變動逐步增加醫管局的經常撥款，使之能更有效地規劃資源。為應對流感高峯，醫管局已動用5億港元推行紓緩措施，減輕前線醫護壓力，並研究取消相關新入職員工首兩年不設增薪點的做法，提升士氣，挽留人才。他會在資源上予以支持。

公共醫療設施

由於醫療服務需求日增，他已邀請醫管局籌備第2個10年醫院發展計畫，無需等待2021年就第1個10年計畫的中期檢討才開始，包括研究現址重建瑪嘉烈醫院和屯門醫院、在京士柏用地（即伊利沙伯醫院現址）興建新醫院，以及擴建北大嶼山醫院，預計可加設3000至4000張病床，以及增加多項設施和診症名額。

政府亦會籌畫其他公共醫療設施，例如社區健康中心和日間醫療中心，並分階段改善衛生署的診所設施。

醫療人手培訓

過去10年，由大學教育資助委員會資助的醫療培訓學額，大增約6成至接近1800個，其中醫科學士課程學額由250個增至470個，增幅近9成。政府正與教資會商討於未來3年，進一步增加醫生、牙醫、護士和相關專職醫療人員的資助學額，並邀請相關大學和菲臘牙科醫院積極研究再提升和增加教學設施，以加大培訓醫療人才的容量。

為配合第2個10年醫院發展計畫、改善衛生署診所設施，以及提升和增加醫療教學設施，他已預留3000億港元作為初步預算。

未來5年共有超過2000名醫科畢業生。他會確保醫管局有足夠資源聘請所有本地醫科畢業生，並每年額外撥款約2億港元，加強醫管局提供的臨床實習、專科及高等訓練等醫療專業培訓。

社區醫療服務

政府正全面檢視基層醫療服務規劃，制訂藍圖，並將於明年第3季在葵青區設立首間地區康健中心，再逐步擴展至全港18區。社區醫療可提升市民的個人健康管理意識，預防疾病，並加強在社區內的醫護及複康服務，減少不必要使用醫院服務。他會在資源上全面配合。

防治非傳染病和推廣精神健康

他會向衛生署每年額外撥款1億元，鼓勵市民採取健康生活模式，減少心血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸道疾病等非傳染病，同時促進精神健康和加強公眾教育，減少歧視。

牙科服務

政府會提供約5400萬港元，推行為期3年的計畫，讓更多非政府機構為成年智障人士提供免費口腔檢查、牙科治療及口腔健康教育服務，並增加菲臘牙科醫院撥款，為參與的牙醫和牙科手術助理員提供特別護理培訓。他亦已要求相關部門改善現有長者牙科護理服務。

長者醫療券

2018年，長者醫療券的累積上限會由4000港元提高至5000港元，提供更大使用彈性。此外，他會一次性為所有合資格的長者，提供額外1000港元的金額，涉及約7.96億港元。醫療券可用於公營機構以外的西醫、牙醫、中醫等服務。

大腸癌篩查計畫

大腸癌篩查先導計畫能及早識別患者和高危人士。政府會把計畫恒常化，並逐步擴展至50至75歲人士，未來5年的總開支為9.4億港元。

中醫藥發展

他建議設立5億港元專項基金，促進中醫藥發展，支持應用研究、中醫專科發展、促進知識互通和跨市場合作等工作，並協助本地中藥商生產及註冊中成藥。食物及衛生局將成立中醫藥處負責統籌。

自願醫保計畫

食物及衛生局即將公佈自願醫保計畫的詳情。他建議向為自己或受養人購買合資格自願醫保產品的市民提供稅務扣減。每年每名受保人可作稅務扣減的保費上限為8000港元。

資助藥物治療

近年，醫管局定期評估新藥，不斷擴充藥物名冊。日後會更密切留意新藥物的研發和醫學實證，讓病人儘早獲得適切治療。

關愛基金已推出計畫，資助合資格病人購買價錢極昂貴的藥物（包括用以治療不常見疾病的藥物），並會擴大資助範圍，資助個別有特殊臨床需要的病人使用特定藥物。醫管局會於2018年上半年完成檢討關愛基金專案的病人藥費分擔機制，提出改善方案，他會預留5億港元配合。

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