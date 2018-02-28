【財政預算】再向教育增撥20億元經常性開支

財政司司長陳茂波公佈，再向教育增撥20億元經常性開支，以提升教師專業發展、加強對幼稚園的支援、檢視和改善融合教育，以及支援學校加強推動全方位學習；又將撥款25億推行第八輪配對補助金計劃，為獲公帑資助的十間專上教育院校開拓經費來源，促進社會各界共同參與，提升教育質素。

另外，政府將邀請優質教育基金督導委員會考慮撥出30億，供中小學、幼稚園及特殊學校透過簡便的程序申請，以推行校本課程設計和學生支援措施，以及相關的校舍改善工程和物資購置的項目。同時，政府會預留20億為有需要的公營學校加快安裝升降機。

陳茂波又指，自2018/19學年開始，促進香港與內地姊妹學校交流試辦計劃將會恆常化，參與學校每年會獲發15萬津貼，預計每年額外開支約1.7億元。特殊學校方面，政府將每年額外增加2600萬，用於智障兒童、肢體傷殘兒童學校、以及視障兼智障兒童學校等增加學校護士人手。

陳茂波又建議，在2018/19年度向「資優教育基金」注資8億，加強栽培資優學生；香港特別行政區政府獎學基金亦會獲注資8億。此外，政府將預留25億成立全新的學生活動支援基金。

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