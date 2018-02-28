【財政預算】撥款10億港元設立建業創新及科技基金

香港財政司司長陳茂波，2月28日發表財政預算案報告，為支持建造業創新發展，他建議撥款10億港元成立建造業創新及科技基金，提升企業及從業員應用新技術的能力，並支援業界應用創新科技。合資格承建商、註冊分包商及工程顧問公司可向基金申請資助，發展所需的軟硬體及人力配套，在工程項目中採用本地或海外的創新建造技術，例如建築資訊類比技術、本地鋼筋預製工廠所生產的鋼筋元件及「組裝合成」建築法等。基金亦會支援學生和建造業從業員接受創科培訓。

建造業議會2017年成立建造業創新及科技應用中心，透過收集、展示和參觀最新的技術及其應用，領導業界創新。2018年開始，主要的政府基本工程項目的設計和建造將採用建築資訊類比技術。建造業議會將制訂建築資訊類比技術標準，支援業界裝備，並鼓勵私人工程項目採用此技術。

同時，政府正協助業界建立具規模和高度自動化的鋼筋預製工廠，亦會在公營項目率先試行「組裝合成」建築法。政府正研究將現時適用於推廣環保及創新樓宇的總樓面面積寬免措施，擴展至此類建築，以及就相關的預製場展開研究，推動這種建築方法在香港更廣泛地應用。

創意產業

自2009年起，政府先後向創意智優計畫撥款合共10億港元。政府打算在新的財政年度再向計畫注資10億元，加強支援業界發展，特別是在培訓青年人和扶助初創企業方面，也讓香港設計中心推行多項措施，令社會各界更認識創意及設計思維的價值。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)