【財政預算】向資助中小企基金注資共25億港元

香港財政司司長陳茂波，2月28日發表財政預算案報告，為資助中小企業的基金注資合共25億港元。

他稱，香港約有33萬家中小企業，占全港企業總數超過98%。為協助中小企業，包括初創企業，把握經濟機遇和提升競爭力，會改善現有的政府資助計畫：

(一) 為「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（專項基金）注資15億港元；

(二) 為「中小企業市場推廣和發展支援基金」注資10億港元；

(三) 將「專項基金」下的企業支援計畫的資助地域範圍由內地擴大至東盟；資助企業推行拓展內地和東盟市場項目，而這些項目的資助累計上限各自為100萬港元；

(四) 將「中小企業市場推廣基金」的企業累計資助上限，由20萬元增至40萬港元，並取消現時最後5萬港元資助額的使用條件限制；

(五) 延長中小企融資擔保計畫下特別優惠措施的申請期至2019年2月28日；以及

(六) 自2018/19年度起的5個財政年度向香港貿易發展局（貿發局）增撥合共2.5億港元，協助香港企業（特別是中小企）把握「一帶一路」和大灣區機遇、推動電子商貿，並提升香港作為國際高端會議展覽及採購中心的地位。

對外推廣

政府新聞處、駐海外及內地經貿辦、投資推廣署和貿發局等會加強協作，更積極主動地對外宣傳香港，招商引資。

工商及專業服務

政府致力拓展經濟貿易辦事處（經貿辦）的網路，現已設立12個海外經貿辦。為拓展在東盟的商貿關係和機遇，並積極參與和配合國家「一帶一路」倡議，行政長官已宣佈在泰國增設經貿辦，當局正就此與泰國政府緊密聯絡。至於在韓國、印度、俄羅斯及阿拉伯聯合大公國等地增設經貿辦的建議，當局正與相關政府積極跟進。

政府已設立專業服務協進支援計畫，向工商及專業團體提供財政資助，促進本港專業服務對外推廣和提升水準。他鼓勵專業服務與不同界別合作，申請資助，開拓新商機。

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