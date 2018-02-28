今年有望成為“中國腦計劃”起步之年 上海加緊布局

中國科學院院士、中科院上海生命科學研究院副院長張旭，昨天在出席華東師範大學舉行的“交叉融合的教育科學基礎研究”研讨會時，介紹了正在推進中的上海腦—智特色集群。其中，張江核心園聚焦基礎研究和醫藥研發群，依托張江綜合性國家科學中心，中科院上海藥物所、綠谷醫藥、張江生物醫藥孵化器等都是主要的研發力量;臨港科創城園區將聚焦腦—智能研發、服務與産業群，入駐團隊包括上海腦—智工程中心、科大訊飛、寒武紀、中科新松等;位于嘉定區的張江嘉定園，研發主力包括上海聯影、上海微技術工業研究院等企業研發中心。而在這個集群中，由中科院上海分院、複旦大學上海醫學院、上海交通大學醫學院、華山醫院、中山醫院、瑞金醫院、中科院上海臨床研究中心等大院大所組成的研發梯隊，將聚焦腦科學、腦醫學以及智能研發與示範，後者也構成“上海腦—智金三角”。當然，在張江核心區，目前最受矚目的是正在建設中的張江實驗室腦與智能科技研究院、國家腦科學與類腦研究南方科學中心。

據文匯報2月28日消息，昨天的論壇上，“中國腦計劃”也被與會專家們頻頻談及。據悉，“十三五”時期，腦科學與類腦研究被納入“科技創新2030—重大項目”，將“以腦認知原理為主體，以類腦計算與腦機智能、腦重大疾病診治為兩翼，搭建關鍵技術平台，搶占腦科學前沿研究制高點”。而與會的中國科學院院士裴鋼透露，今年有望真正成為“中國腦計劃”的起步之年，其中，腦發育研究是我國腦計劃區别于世界其他國家腦計劃的特别之處。

據介紹，目前，歐盟已投入10億歐元啓動“人類大腦計劃”;美國的“腦計劃”投入30億美元。

無論是防治腦疾病，還是推進智能技術發展，腦功能聯結圖譜研究被認為是認知腦功能并進而探讨意識本質的科學前沿。張旭介紹，對腦功能聯結圖譜的研究基本可以分為三個層面。宏觀層面，在毫米級空間分辨率上，研究不同功能腦區的聯結結構;介觀層面，在微米級分辨率，揭示各腦區神經環路的聯結規律;微觀層面，在微米到納米分辨率上，聚焦突觸連接的信息傳遞及分子調控。而中國的“腦功能聯結圖譜計劃”將重點放在了介于宏觀與微觀之間的介觀層面。

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