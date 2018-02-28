【財政預算】打造香港成為國家發行各幣值國債首選平台

香港財政司司長陳茂波，2月28日發表財政預算案報告指出，香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池。國家財政部已連續9年在香港發行人民幣國債，並在去年10月在香港發行美元國債，促進香港債券市場發展，同時加強內地和國際金融市場的融通。當局已就中央政府在香港發行的非人民幣（包括美元）國債，提供利得稅豁免，使香港繼續成為國家發行各種幣值國債的首選平台。此外，為推動兩地互聯互通，政府會繼續研究將更多不同的投資產品納入雙向互聯互通機制。

在金融人才培訓方面，他已委託香港金融管理局（金管局）構思成立金融學院，匯聚金融發展局、金融業界、學術界、專業培訓機構和監管機構之所長，透過跨界別專業知識交流和應用研究的協作，提升香港金融人才實力。

他認為，香港金融服務業於亞洲一直領先。國家在未來會繼續是推動全球經濟發展的主動力。香港若要保持優勢，繼續成為亞洲領先和最具競爭力的金融中心，必須提升和增加金融人才。

上市平台方面，由他主持的金融領導委員會，就發展香港成為新興和創新企業的首選上市平台已訂下大原則。香港聯合交易所已就建議的具體安排及《上市規則》的修訂進行市場諮詢，新制度預計在今年第二季實施，這有助提升香港作為上市平台的競爭力，吸引新興及創新企業，包括大型的「同股不同權」企業和未有收入的生物科技企業，申請來港上市。新制度會確保投資者得到適當保障，維持市場質素。

資產及財富管理

為加強香港基金業的競爭力，促進管理平台多元化，政府近年推出不少措施，包括消除法律結構上的限制、提供更有利的稅務環境，以及擴闊銷售網路。開放式基金型公司作為基金結構的工具及相關的稅務豁免安排，預計可於今年稍後實施。另外，因應國際稅務合作的要求，當局會檢視現行適用於基金業的稅務優惠安排。政府亦會研究為私募基金引入有限合夥制的可行性和相關稅務安排。

企業財資中心

為吸引跨國和內地企業在香港成立企業財資中心，政府會再修訂《稅務條例》，將利得稅寬減的適用範圍，擴展至合資格企業財資中心向其在岸相聯法團提供的指明財資業務。

快速支付系統與虛擬銀行

金管局準備於今年9月推出「快速支付系統」，將會提供24小時即時支付功能，讓銀行和儲值支付工具營運商向商業和個人用戶提供全天候的跨行即時支付和資金調撥服務。

此外，金管局參考海外經驗後，認為虛擬銀行在商業和技術上均屬可行，現正諮詢銀行業，檢討及修訂有關指引，以爭取在今年內發出相關牌照。

保險業

保險業方面，也會請保險業監管局聯同業界研究如何提升香港作為保險業樞紐的競爭力，包括稅務安排和其他監管要求。

年金計畫

香港按揭證券有限公司將於2018年年中推出終身年金計畫，購買者只需要一次過投入一筆資金，就可以換取每月穩定收入。有見社會對計畫反應正面，香港按揭證券有限公司會積極研究加大認購規模。

市場上現時已有延期年金產品，以供款形式購買，金額及年期都較有彈性。為鼓勵延期年金市場發展，讓市民在準備退休生活的財務安排時，有更多選項，他會委託保監局推出指引，讓市場上所有符合該指引的延期年金產品的供款享有扣稅優惠。

由於這些退休金融產品的供款性質和強積金自願供款性質相似，上述扣稅安排會適用於強積金的自願供款。已獲扣稅的強積金自願供款會撥入強制供款戶口，強制供款的提取限制亦會適用，以達到長期儲蓄作退休保障之目的。

金融服務業發展專用款項

他已預留5億元，作為未來5年推動金融服務業發展的專用款項，就發展債券市場、金融科技、綠色金融、人才培訓，以及其他金融領域，提供必要的支援。

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