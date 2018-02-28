【財政預算】陳茂波：政府財政盈餘充裕主要與資產市場暢旺有關

財政司長陳茂波表示，近年政府財政錄得盈餘充裕主要與資產市場暢旺有關，而本港稅基狹窄，財政收入主要源於利得稅、薪俸稅、印花稅和地價收入，共佔2017/18年度政府總收入約74%，當中波幅特別大的地價收入和印花稅收入分別為27%及15%；經驗顯示，資產市場可以大幅波動，一旦出現回調，政府收入和財政狀況都會受壓。

他又指出，政府的財政預算案以現金收付制編訂，主要反映新財政年度的預計現金收支情況和接着四年的預測，並不全面反映政府的負債和已作出的承擔金額，例如超過3500億進行中工程的尚餘承擔額。加上政策措施從公布到落實需時，其財政影響未必能夠在新一年度的財政預算案完全反映。

此外，過去有所謂公共開支不超越本地生產總值(GDP)20%的財政預算準則，其中一個考慮是避免政府過度膨脹，不利資源配置。但面對社會及經濟的多方面需要，在2018/19年度的財政預算案及其後的中期預測期間，公共開支與本地生產總值的比例會略高於本地生產總值的20%，陳茂波強調，會確保公共開支的增幅符合香港的實際需要，並與香港的長遠財政承擔能力相稱。

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